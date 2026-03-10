Porto telah menghabiskan kurang dari 10 juta euro untuk mendatangkan talenta terbaik Polandia. Lahir pada tahun 2008, hingga beberapa bulan yang lalu Oskar Pietuszewski bermain untuk Jagiellonia Bialystok: pada Januari lalu, ia menjadi bintang dalam transfer termahal dalam sejarah liga Polandia. Secara tepatnya, klub Portugal tersebut menghabiskan 8 juta euro untuk mendatangkan pemain yang kini - beberapa bulan setelah kedatangannya - menjadi salah satu pemain muda terbaik di Eropa saat ini. Bersama Porto, ia telah bermain dalam 7 pertandingan, 4 di antaranya sebagai starter, mencetak dua gol dan satu assist dalam tiga pertandingan terakhir liga, serta turut andil dalam hasil imbang melawan Benfica dengan gol yang luar biasa.
Siapa Oskar Pietuszewski, "Lewandowski baru" dari Porto yang diluncurkan oleh Farioli?
PERAN DAN KARAKTERISTIK
Pietuszewski adalah penyerang sayap yang dalam formasi tridente lebih suka bermain di sisi kiri dengan kaki terbalik (sejak bergabung dengan Porto, ia selalu bermain di posisi ini), namun jika diperlukan, ia juga dapat ditempatkan di sisi lain atau bermain sebagai gelandang serang di belakang penyerang. Di Polandia, ia dijuluki "Lewandowski baru" bukan karena karakteristiknya - yang berbeda dari penyerang Barcelona - melainkan karena level yang dapat ia capai dan kemungkinannya untuk menjadi pemain simbol Polandia seperti Lewa. Porto telah mengikatnya dengan kontrak hingga 2029 (dia masih berusia 17 tahun dan kontrak maksimal yang dapat diberikan kepada pemain di bawah umur adalah tiga tahun) dan klausul pelepasan sebesar 60 juta euro.
Persimpangan dengan Farioli
Pietuszewski, yang tumbuh di akademi muda Jagiellonia, melakukan debutnya di tim utama pada Agustus 2024 saat berusia 16 tahun dalam pertandingan playoff Liga Europa melawan Ajax. Di sisi lain, di bangku cadangan Ajax, ada Francesco Farioli, yang kini menjadi pelatihnya di Porto. Meskipun kehilangan gelar setelah disalip oleh tim lain dengan selisih poin yang besar, pelatih Italia ini berhasil membangkitkan Ajax setelah musim yang buruk dengan mengembangkan banyak talenta yang kemudian dijual oleh klub atau menjadi pemain kunci tim saat ini. Di antara kualitas terbaik Farioli adalah kemampuannya bekerja dengan pemain muda. Pietuszewski berada di tangan yang tepat dan dalam beberapa bulan telah menjadi bintang sepak bola Eropa.