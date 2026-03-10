Siapa Oskar Pietuszewski, "Lewandowski baru" dari Porto yang diluncurkan oleh Farioli?

Porto telah menghabiskan kurang dari 10 juta euro untuk mendatangkan talenta terbaik Polandia. Lahir pada tahun 2008, hingga beberapa bulan yang lalu Oskar Pietuszewski bermain untuk Jagiellonia Bialystok: pada Januari lalu, ia menjadi bintang dalam transfer termahal dalam sejarah liga Polandia. Secara tepatnya, klub Portugal tersebut menghabiskan 8 juta euro untuk mendatangkan pemain yang kini - beberapa bulan setelah kedatangannya - menjadi salah satu pemain muda terbaik di Eropa saat ini. Bersama Porto, ia telah bermain dalam 7 pertandingan, 4 di antaranya sebagai starter, mencetak dua gol dan satu assist dalam tiga pertandingan terakhir liga, serta turut andil dalam hasil imbang melawan Benfica dengan gol yang luar biasa.