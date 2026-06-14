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LIVANO COMENENCIA CURACAO Getty Images

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Siapa Livano Comenencia: dari Juventus Next Gen hingga Piala Dunia bersama Curaçao

World Cup
L. Comenencia
Germany vs Curacao
Germany
Curacao
Juventus
Juventus Next Gen
FC Zuerich

Gelandang Zurich ini tampil di Piala Dunia pertamanya bersama tim kuda hitam di turnamen tersebut. Ia pernah bermain di Serie C.

Kisah Livano Comenencia: dari Serie C Italia hingga Piala Dunia.


Nama yang unik, salah satu yang tak luput dari perhatian, apalagi jika mengingat bahwa kini ia berlaga di turnamen Piala Dunia bersama Curaçao, salah satu dari empat tim debutan bersama dengan Cape Verde, Yordania, dan Uzbekistan.


Timnas yang dipimpin oleh Dick Advocaat akan memulai debutnya melawan Jerman, salah satu tim favorit, dan bagi Comenencia ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan setelah perjalanan karier yang pernah membawanya bermain untuk Juventus.

  • COMENENCIA MENCETAK GOL KE GAWANG JERMAN

    Dan debutnya tak bisa lebih manis lagi, karena pada pertandingan pertamanya di Piala Dunia, ia langsung mencetak gol pertamanya.


    Pada menit ke-21, saat skor 1-0 untuk Jerman (gol Felix Nmecha pada menit ke-6 berkat umpan dari Florian Wirtz), Livano Comenencia mengejutkan semua orang: pada menit ke-21, dialah yang mencetak gol bersejarah pertama Curaçao di turnamen Piala Dunia, menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

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  • "TERKEJUT DENGAN TELEPON DARI JUVENTUS"

    Comenencia, seperti yang telah kami sebutkan, juga pernah bermain di Italia. Lebih tepatnya, di Juventus Next Gen.


    Di Turin, mereka melihatnya bermain di Jong PSV, terpesona olehnya, dan menjelang akhir jendela transfer musim panas 2023, mereka memutuskan untuk membawanya ke Italia dan memasukkannya ke tim cadangan di Serie C.


    Comenencia sendiri, pada Mei 2025, menceritakan dalam sebuah wawancara dengan Bianconero: "Saya tidak tahu, tapi kemudian agen saya dan ayah saya menelepon dan mengatakan bahwa Juventus tertarik, dan saya terkejut karena itu adalah klub besar di Eropa, itu sangat menyenangkan. Saya tidak sabar untuk bermain dengan jersey yang indah ini. Sekarang saya di sini dan masih bahagia."


    Comenencia bukanlah sembarang pemain: pada 2021, The Guardian memasukkannya ke dalam daftar 60 talenta paling menjanjikan di Eropa yang lahir pada 2004 ke atas. Referensi yang sangat positif untuk seseorang yang, bagaimanapun juga dan seperti biasa terjadi dalam situasi seperti ini, dianggap sebagai taruhan.

  • DUA TAHUN DI JUVE NEXT GEN

    Comenencia mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang hingga sayap, dan inilah peran yang ia emban sebagian besar waktunya selama dua musim di Juve Next Gen, dari 2023 hingga 2025. Ia mencatatkan total 70 penampilan di liga dan Coppa Italia Serie C, dengan 3 gol dan 8 assist. Pada musim panas 2024, ia juga ikut serta dalam pemusatan latihan di Jerman bersama tim utama di bawah asuhan Thiago Motta, dan bermain sejak awal dalam pertandingan persahabatan melawan Nuremberg.


    Namun, setahun kemudian, Juve memutuskan untuk melepasnya: mereka meminjamkannya ke klub Swiss, Zurich, di mana ia masih bermain hingga kini setelah menyelesaikan musim pertamanya dengan 25 penampilan, yang mengecewakan bagi tim yang finis di peringkat ketiga dari bawah. "Saya ingin bermain sebagai pemain inti di liga level atas," akunya kepada La Gazzetta dello Sport pada Sabtu.


    Singkatnya, harapan Comenencia tidak terpenuhi. Dia sendiri, tak lama sebelum pindah ke Swiss, masih mengatakan kepada Bianconero bahwa "tantangan saya adalah menjadi yang terbaik untuk masuk ke tim utama. Saya masih berlatih untuk itu. Saya melakukan yang terbaik untuk masuk ke tim utama".


    Dalam percakapan yang sama dengan Bianconero, sebenarnya, mantan pemain PSV itu mengakui bahwa performanya "sedikit di bawah level saya. Saya pikir saya bisa bermain lebih baik. Saya pikir umpan silang saya harus lebih baik dan di 20 meter terakhir saya harus berbuat lebih banyak".

  • PERKIRAAN ALLEGRI

    Lalu, apa yang akan tersisa dari pengalamannya di Italia dalam ingatan dan hati Comenencia? Mungkin kebersamaannya di ruang ganti bersama Kenan Yildiz, yang berbeda dengannya berhasil menembus tim utama dan, seperti dirinya, sedang mewujudkan impian bermain di Piala Dunia—namun bersama Turki yang dilatih oleh Vincenzo Montella.


    "Seorang teman," jelas Comenencia kepada La Gazzetta dello Sport, "Suatu kali, saat melawan Ancona, saya mengoper bola kepadanya dari jarak satu meter. Dia melewati setidaknya tiga pemain dan mencetak gol sendirian. Dia bermain dengan nomor punggung sepuluh. Dribbling, kreativitas, imajinasi. Salah satu pemain terbaik di Piala Dunia."


    Pada musim 2023/2024, musim terakhir Massimiliano Allegri di Juventus, Comenencia dipanggil untuk berlatih bersama tim utama. Dan dia berkenalan dengan pelatih asal Livorno itu, serta berhasil memenangkan rasa hormatnya. "Saya sering berlatih dengan Tim Utama," katanya lagi kepada Gazzetta. "Dia menyukai saya. Di sana sangat berat, lho. Pada latihan-latihan awal, saya tidak menyentuh bola sama sekali."

  • PANGGILAN DARI CURACAO

    Setahun setelah hengkang dari Juventus, Comenencia kembali menjadi sorotan. Ia juga termasuk dalam skuad Curaçao yang, setelah lolos ke putaran final, berharap dapat mengejutkan dunia. Memang sulit melakukannya di grup yang mempertemukan mereka dengan Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading, tetapi peraturan turnamen membuka peluang untuk kejutan, mengingat kemungkinan untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik di turnamen ini.


    Hanya dengan berada di sana saja, ini sudah merupakan kesuksesan bagi Livano, yang bisa saja mengambil keputusan berbeda dalam kariernya. Jika ia memilih Belanda, mantan pemain Juventus ini hanya akan menonton Piala Dunia dari jauh. Comenencia sebenarnya memiliki kesempatan itu, yaitu memilih Oranje, karena ia lahir di Breda, Belanda, meskipun orang tuanya berasal dari Curaçao. Faktanya, hingga level U-20, ia telah menjalani seluruh jenjang bersama tim nasional muda Oranje.


    "Berapa lama saya memikirkan untuk memilih bermain di mana? Sebenarnya cukup lama," ungkapnya kepada La Gazzetta dello Sport. "Setelah menelepon manajer tim, saya menelepon ayah saya dan mengetahui bahwa mereka juga telah meneleponnya. Saya tahu bahwa saya juga bisa mendapat kesempatan bersama Belanda, jadi saya menunggu selama beberapa bulan. Pada akhirnya, mengatakan ya kepada Curaçao membawa saya ke Piala Dunia. Begitu saya menginjakkan kaki di pulau itu, saya tahu bahwa saya telah membuat pilihan yang tepat."