Siapa Livano Comenencia: dari Juventus Next Gen hingga Piala Dunia bersama Curaçao

Comenencia mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang hingga sayap, dan inilah peran yang ia emban sebagian besar waktunya selama dua musim di Juve Next Gen, dari 2023 hingga 2025. Ia mencatatkan total 70 penampilan di liga dan Coppa Italia Serie C, dengan 3 gol dan 8 assist. Pada musim panas 2024, ia juga ikut serta dalam pemusatan latihan di Jerman bersama tim utama di bawah asuhan Thiago Motta, dan bermain sejak awal dalam pertandingan persahabatan melawan Nuremberg.





Namun, setahun kemudian, Juve memutuskan untuk melepasnya: mereka meminjamkannya ke klub Swiss, Zurich, di mana ia masih bermain hingga kini setelah menyelesaikan musim pertamanya dengan 25 penampilan, yang mengecewakan bagi tim yang finis di peringkat ketiga dari bawah. "Saya ingin bermain sebagai pemain inti di liga level atas," akunya kepada La Gazzetta dello Sport pada Sabtu.





Singkatnya, harapan Comenencia tidak terpenuhi. Dia sendiri, tak lama sebelum pindah ke Swiss, masih mengatakan kepada Bianconero bahwa "tantangan saya adalah menjadi yang terbaik untuk masuk ke tim utama. Saya masih berlatih untuk itu. Saya melakukan yang terbaik untuk masuk ke tim utama".





Dalam percakapan yang sama dengan Bianconero, sebenarnya, mantan pemain PSV itu mengakui bahwa performanya "sedikit di bawah level saya. Saya pikir saya bisa bermain lebih baik. Saya pikir umpan silang saya harus lebih baik dan di 20 meter terakhir saya harus berbuat lebih banyak".