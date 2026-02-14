"Siapa kamu?! Siapa kamu?!" - Manajer Manchester City, Pep Guardiola, dengan lucu menjelaskan alasan unik mengapa dia 'mencintai' Piala FA menjelang pertandingan melawan Salford City

Manajer Salford City, Karl Robinson, mengakui bahwa ia berharap hasil skor yang lebih baik setelah kebobolan delapan gol melawan City pada pertandingan sebelumnya. Salford saat ini berada di peringkat keenam klasemen League Two dan baru saja mengalami kekalahan 1-0 yang mengecewakan melawan Accrington Stanley pada pertandingan terakhir.

Ia mengatakan kepada BBC Radio Manchester: "Kami tidak akan pernah mengatakan hasilnya akan benar-benar berbeda. Kami berharap skornya lebih baik seperti yang bisa dibayangkan, tapi saya rasa orang-orang tidak benar-benar menyadari seberapa jauh klub ini telah berkembang dalam periode 12 bulan. Perbedaannya, kami memasuki pertandingan ini dengan lebih banyak rasa hormat dari dunia sepak bola daripada mungkin saat terakhir kali mereka melihat kami di garis depan. Sebagai klub sepak bola, ini adalah pencapaian lain dan kami sangat antusias untuk kembali ke sana. Kali ini, saya hanya ingin memastikan kami pergi ke sana dan bersenang-senang, mengenakan lambang klub dengan bangga, melakukan yang terbaik untuk para penggemar, bersaing dalam segala hal yang kami lakukan, dan kemudian kembali bekerja pada Minggu pagi untuk memastikan kami mengalahkan Newport pada Selasa.

"Saya pikir ini adalah fase yang luar biasa dalam sejarah klub, dan kami tidak menipu diri sendiri bahwa akhir pekan ini akan sangat sulit. Hasilnya mungkin akan cukup dapat diprediksi, tentu saja bagi orang lain. Saya hanya ingin memastikan orang-orang tahu bahwa Salford adalah klub yang nyata. Saya pikir kami adalah klub sepak bola yang akan banyak dibicarakan orang dalam beberapa tahun ke depan.

"Saya pikir dalam segala hal dalam hidup, jika Anda tidak bisa memanfaatkan kesempatan, bahkan jika Anda tahu peluangnya sangat kecil... Bukankah itu esensi hidup? Benar-benar menantang diri sendiri dalam situasi yang paling luar biasa melawan pemain-pemain terbaik di dunia saat ini. Seorang pemenang Ballon d'Or, pemenang Premier League berkali-kali, dan manajer yang mungkin masuk dalam 10 manajer terbaik sepanjang masa."