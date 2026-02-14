Getty Images Sport
"Siapa kamu?! Siapa kamu?!" - Manajer Manchester City, Pep Guardiola, dengan lucu menjelaskan alasan unik mengapa dia 'mencintai' Piala FA menjelang pertandingan melawan Salford City
Kekalahan telak Man City lagi?
Kota Manchester menyambut Salford dari Liga Dua ke Stadion Etihad saat kedua tim bertemu untuk musim kedua berturut-turut di Piala FA. Tim asuhan Guardiola meraih kemenangan telak 8-0 atas Salford di putaran ketiga kompetisi musim lalu dan tentu saja ingin meraih hasil serupa pada Sabtu sore. Menjelang pertandingan, Guardiola mengungkapkan kecintaannya pada Piala FA dan menjelaskan apa yang membuat kompetisi ini begitu istimewa baginya.
"Siapa kamu?! Siapa kamu?!"
"Salah satu kenangan paling menyenangkan yang akan saya miliki dari negara ini adalah saat saya bermain di FA Cup melawan klub-klub Liga Satu atau Liga Dua," kata Guardiola.
"Kami tidak pernah melewatkan itu. Selalu luar biasa. Pengalaman di sana saat tiba di stadion dengan bus dan semua suporter bernyanyi 'Siapa kalian?! Siapa kalian?!' Suasana seperti itu dengan umpan-umpan panjang, jujur saya janji, akan menjadi salah satu kenangan yang akan saya bawa sepanjang hidup saya.
"Saya mencintai FA Cup. Saya mencintai itu, itu adalah bagian dari hidup saya saat saya masih kecil. Saya lebih suka bermain di kandang, tapi pertandingan tandang di Piala FA adalah yang terbaik. Saya pikir setelah 10 tahun, ada beberapa hal yang tidak saya sukai di negara ini, tapi ada banyak hal yang saya cintai dan ini salah satunya. Negara ini menghormati tradisi dan tidak ada negara lain yang bisa melakukannya. Kombinasi antara hal-hal baru dan penghormatan terhadap hal-hal lama, saya mencintai Inggris karena itu."
Salford berharap untuk hasil skor yang lebih baik.
Manajer Salford City, Karl Robinson, mengakui bahwa ia berharap hasil skor yang lebih baik setelah kebobolan delapan gol melawan City pada pertandingan sebelumnya. Salford saat ini berada di peringkat keenam klasemen League Two dan baru saja mengalami kekalahan 1-0 yang mengecewakan melawan Accrington Stanley pada pertandingan terakhir.
Ia mengatakan kepada BBC Radio Manchester: "Kami tidak akan pernah mengatakan hasilnya akan benar-benar berbeda. Kami berharap skornya lebih baik seperti yang bisa dibayangkan, tapi saya rasa orang-orang tidak benar-benar menyadari seberapa jauh klub ini telah berkembang dalam periode 12 bulan. Perbedaannya, kami memasuki pertandingan ini dengan lebih banyak rasa hormat dari dunia sepak bola daripada mungkin saat terakhir kali mereka melihat kami di garis depan. Sebagai klub sepak bola, ini adalah pencapaian lain dan kami sangat antusias untuk kembali ke sana. Kali ini, saya hanya ingin memastikan kami pergi ke sana dan bersenang-senang, mengenakan lambang klub dengan bangga, melakukan yang terbaik untuk para penggemar, bersaing dalam segala hal yang kami lakukan, dan kemudian kembali bekerja pada Minggu pagi untuk memastikan kami mengalahkan Newport pada Selasa.
"Saya pikir ini adalah fase yang luar biasa dalam sejarah klub, dan kami tidak menipu diri sendiri bahwa akhir pekan ini akan sangat sulit. Hasilnya mungkin akan cukup dapat diprediksi, tentu saja bagi orang lain. Saya hanya ingin memastikan orang-orang tahu bahwa Salford adalah klub yang nyata. Saya pikir kami adalah klub sepak bola yang akan banyak dibicarakan orang dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya pikir dalam segala hal dalam hidup, jika Anda tidak bisa memanfaatkan kesempatan, bahkan jika Anda tahu peluangnya sangat kecil... Bukankah itu esensi hidup? Benar-benar menantang diri sendiri dalam situasi yang paling luar biasa melawan pemain-pemain terbaik di dunia saat ini. Seorang pemenang Ballon d'Or, pemenang Premier League berkali-kali, dan manajer yang mungkin masuk dalam 10 manajer terbaik sepanjang masa."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester City menjadi favorit kuat untuk mengalahkan Salford dan memastikan tempat mereka di undian putaran kelima yang akan digelar pada Senin. Setelah itu, The Cityzens akan kembali beraksi di Premier League melawan Newcastle yang sedang berjuang.
