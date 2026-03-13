Goal.com
Live
Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Siapa Gustavo Zabarelli: "Kakà baru" dari São Paulo yang diminati Milan dan Inter

Ada ketertarikan terhadap pemain muda dari akademi Brasil ini, mari kita cari tahu siapa dia.

Sebuah nama yang mulai dikenal bahkan di luar Brasil. Sensasi baru sepak bola Brasil ini bernama Gustavo Zabarelli, seorang remaja berusia 17 tahun (lahir tahun 2009) yang sedang meniti karier di akademi muda klub Sao Paulo di negaranya.

Seorang pemain serba bisa, kreatif, bahkan disebut eklektik, dengan potensi besar yang sudah mulai diincar oleh beberapa klub Eropa untuk mengalahkan persaingan ketat dan merebut talenta yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di generasinya di Brasil.

Mari kita cari tahu lebih banyak tentang pemuda ini.

  • BANYAK TIM YANG MEMINATINYA

    Nama Zabarelli termasuk salah satu talenta paling menjanjikan di Brasil.

    Profilnya telah dipantau dengan cermat oleh sejumlah klub di seluruh Eropa: mulai dari Barcelona hingga Ajax, termasuk Porto, Benfica, dan Fiorentina, serta—seperti dilaporkan oleh rekan-rekan di Il GiornaleInter dan Milan.

    Lahir pada 9 Maret 2009, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Sao Paulo pada Juli 2025, dengan masa berlaku yang ditetapkan hingga 2028. Sebuah detail yang tidak boleh diabaikan dan yang menegaskan seberapa besar klub Brasil tersebut percaya pada potensi sang pemain muda, yang sudah dipantau oleh semua klub besar Eropa.

    • Iklan

  • FITUR

    Lalu, seperti apa sebenarnya Zabarelli yang berusia 17 tahun ini?

    Seorang pemain serang yang mampu bermain dengan disiplin baik sebagai gelandang serang maupun penyerang tengah, serta dapat beroperasi sebagai sayap kiri. Sedikit penyerang, sedikit pemain yang mampu bergerak lincah di area tengah lapangan, fleksibilitas yang diakui oleh sebagian besar pemandu bakat dan pengamat.

    Sebagian 11 dan sebagian 10, seperti yang juga ditunjukkan oleh foto-foto yang menampilkan dirinya bersama tim junior Sao Paulo di profil Instagram-nya. Profil teknis yang menggabungkan kreativitas dan imajinasi, serta menunjukkan kualitas penting dalam menerima bola di antara lini, kecerdasan taktis, dan penyelesaian akhir kepada rekan setim.

    Zabarelli dipercaya untuk menggerakkan permainan guna meningkatkan ritme pertandingan dengan kemampuannya. Menurut beberapa database dan laporan, ia memiliki teknik yang sangat rapi, kemampuan untuk tidak memberikan titik acuan, serta membaca ruang di barisan belakang lawan.

  • KAKA' YANG BARU DAN ITALIA

    Bukan kebetulan bahwa, mengingat kesamaan karakteristik dan perkembangan kariernya di tim junior São Paulo, di negaranya, Brasil, ia sering disamakan dalam hal bakat dan potensi dengan pemain ikonik seperti Kaká.

    Sebuah perbandingan yang penting mengingat kualitas yang ditunjukkannya sejak masih muda, namun hal ini juga memberikan gambaran jelas seberapa besar penghargaan dan kepercayaan yang diberikan negara tersebut kepada talenta muda Brasil berusia 17 tahun ini. Namun di luar minat klub-klub Serie A, Italia mungkin tetap menjadi bagian dari masa depan Zabarelli: FIGC sedang memantaunya dengan tujuan untuk memberikan kewarganegaraan Italia kepadanya (mengingat paspor Italia yang dimilikinya).

    Hal ini akan dibahas ketika ia genap berusia 18 tahun, pada Maret 2027, dan dapat meninggalkan Brasil.

0