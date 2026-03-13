Siapa Gustavo Zabarelli: "Kakà baru" dari São Paulo yang diminati Milan dan Inter

Sebuah nama yang mulai dikenal bahkan di luar Brasil. Sensasi baru sepak bola Brasil ini bernama Gustavo Zabarelli, seorang remaja berusia 17 tahun (lahir tahun 2009) yang sedang meniti karier di akademi muda klub Sao Paulo di negaranya.

Seorang pemain serba bisa, kreatif, bahkan disebut eklektik, dengan potensi besar yang sudah mulai diincar oleh beberapa klub Eropa untuk mengalahkan persaingan ketat dan merebut talenta yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di generasinya di Brasil.

Mari kita cari tahu lebih banyak tentang pemuda ini.