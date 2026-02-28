Siapa bos baru Manchester United? Mengapa mantan manajer Inggris Gareth Southgate berencana untuk tampil dalam 'film yang berbeda'?

Dia tidak memiliki keinginan untuk mengambil pekerjaan hanya demi pekerjaan itu sendiri, dengan Southgate mengatakan kepada The Football Boardroom Podcast: “Saya tidak memiliki gairah untuk hanya pergi dan melatih di Premier League. Saya melakukannya saat berusia 35 tahun, dan finis di posisi ke-11, ke-12. Siapa yang berada di posisi-posisi itu sekarang, mungkin Bournemouth, Brighton?

“Jadi saya tidak merasa perlu melakukannya hanya untuk mengatakan bahwa saya pernah melatih di Premier League. Saya pernah memegang salah satu pekerjaan terbesar di dunia sepak bola, jadi saya sudah dimanjakan. Malam-malam besar, bekerja dengan pemain-pemain hebat. Tidak ada pemilik yang campur tangan.

“Hal yang orang katakan dari luar adalah, ‘dia tidak menang’. Jadi bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda bisa menang? Anda harus berada di salah satu klub besar itu.”

Southgate yakin dia bisa tampil baik di bawah tekanan di salah satu klub besar tersebut, dengan keyakinannya bahwa dia akan tampil lebih baik di beberapa posisi terkemuka daripada rekan-rekan pelatihnya.

Dia menambahkan: “Sekarang kita tahu klub-klub besar itu… apakah saya pikir saya bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang baru-baru ini berada di klub-klub itu? Apakah saya bisa melakukannya lebih baik? Saya pikir saya bisa.

“Tapi kita sudah membicarakan beban yang datang bersama saya sebagai penunjukan jika Anda adalah pemilik klub. Dan ada kenyataan di balik itu, saya mengerti apa yang dimaksud dengan itu. Ada bagian yang membuat saya berpotensi menjadi penunjukan yang rumit bagi sebuah klub.”