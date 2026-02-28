Getty/GOAL
Siapa bos baru Manchester United? Mengapa mantan manajer Inggris Gareth Southgate berencana untuk tampil dalam 'film yang berbeda'?
Southgate hampir berhasil membawa pulang trofi besar bersama timnas Inggris.
Setelah membawa Inggris ke dua final Euro dan babak empat besar Piala Dunia, Southgate selalu menjadi incaran setiap kali tiba waktunya untuk meninggalkan posisi kepelatihan internasional yang paling menuntut. Ia telah dikaitkan dengan klub-klub domestik di seluruh dunia.
Istirahat selalu menjadi bagian dari rencana besar, sementara beralih ke bidang pidato motivasi, dan tidak ada tawaran yang berhasil menggoda Southgate untuk kembali ke bangku pelatih. Ia mengaku masih tidak terburu-buru untuk menempuh jalur tersebut, setelah sebelumnya bekerja di Premier League bersama Middlesbrough.
Mengapa Southgate tidak terburu-buru untuk mendapatkan pekerjaan kepelatihan lainnya.
Dia tidak memiliki keinginan untuk mengambil pekerjaan hanya demi pekerjaan itu sendiri, dengan Southgate mengatakan kepada The Football Boardroom Podcast: “Saya tidak memiliki gairah untuk hanya pergi dan melatih di Premier League. Saya melakukannya saat berusia 35 tahun, dan finis di posisi ke-11, ke-12. Siapa yang berada di posisi-posisi itu sekarang, mungkin Bournemouth, Brighton?
“Jadi saya tidak merasa perlu melakukannya hanya untuk mengatakan bahwa saya pernah melatih di Premier League. Saya pernah memegang salah satu pekerjaan terbesar di dunia sepak bola, jadi saya sudah dimanjakan. Malam-malam besar, bekerja dengan pemain-pemain hebat. Tidak ada pemilik yang campur tangan.
“Hal yang orang katakan dari luar adalah, ‘dia tidak menang’. Jadi bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda bisa menang? Anda harus berada di salah satu klub besar itu.”
Southgate yakin dia bisa tampil baik di bawah tekanan di salah satu klub besar tersebut, dengan keyakinannya bahwa dia akan tampil lebih baik di beberapa posisi terkemuka daripada rekan-rekan pelatihnya.
Dia menambahkan: “Sekarang kita tahu klub-klub besar itu… apakah saya pikir saya bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang yang baru-baru ini berada di klub-klub itu? Apakah saya bisa melakukannya lebih baik? Saya pikir saya bisa.
“Tapi kita sudah membicarakan beban yang datang bersama saya sebagai penunjukan jika Anda adalah pemilik klub. Dan ada kenyataan di balik itu, saya mengerti apa yang dimaksud dengan itu. Ada bagian yang membuat saya berpotensi menjadi penunjukan yang rumit bagi sebuah klub.”
Red Devils mengatakan Southgate dapat 'menstabilkan situasi'.
Selama bertahun-tahun, telah beredar spekulasi bahwa Manchester United berencana untuk merekrut Southgate. Spekulasi tersebut kembali mencuat setelah pemecatan Ruben Amorim di Old Trafford.
Teddy Sheringham, pemenang Treble 1999 bersama Red Devils dan mantan bintang Inggris, mengatakan: “Jika kita melihat beberapa manajer ternama yang telah bergabung dengan Manchester United sejak Sir Alex Ferguson mundur, banyak di antaranya datang dan mencoba membawa klub ini maju dengan cara mereka sendiri, namun gagal. Saya tahu beberapa penggemar United ragu dengan Gareth Southgate karena gaya bermainnya, tetapi setelah melihat apa yang dia capai bersama Inggris, dia bisa menjadi orang yang tepat untuk menstabilkan situasi di Old Trafford.
“Manchester United adalah puncak sepak bola Inggris, dan saya pikir Southgate akan memahami besarnya tugas tersebut setelah menjadi manajer Inggris selama delapan tahun. Dia akan memahami tekanan yang akan datang dengan tugas tersebut dan dia akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengambil alih tanggung jawab membawa United kembali ke tempat yang seharusnya. Anda bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada membawa Gareth untuk merestrukturisasi seluruh klub.”
Carrick tampil mengesankan sebagai manajer interim Manchester United.
Southgate tidak secara aktif mendorong pendekatan dari Manchester, sambil menambahkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan terdekat baginya: “Saya tidak ingin pergi dan melatih tim nasional lain. Klub? Jujur saja, itu bukan yang saya cari.
“Sekarang, dua tahun setelah meninggalkan Inggris, saya tidak secara aktif mencari peran dalam kepelatihan. Jika final Eropa itu adalah bagian (dari kepelatihan), saya tidak akan khawatir tentang itu. Karena masih ada 15-20 tahun lagi dalam hidup saya dan saya antusias dengan video yang berbeda, film yang berbeda, bagian yang berbeda dari hidup saya.”
Mungkin tidak ada peran untuk Southgate di Old Trafford musim panas ini, karena mantan manajer Middlesbrough, Michael Carrick, telah tampil impresif dalam peran interimnya. Dia telah memimpin enam pertandingan tanpa kekalahan, termasuk lima kemenangan, dan membawa United kembali dalam perburuan kualifikasi Liga Champions. Pria berusia 44 tahun itu bisa saja ditunjuk secara permanen di akhir musim.
