Siapa Alvyn Sanches, gelandang serang muda Young Boys yang dipantau AC Milan

Sanches dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik Swiss yang beredar saat ini dan tim pencari bakat AC Milan sangat mengaguminya, menurut apa yang dibaca di situs Gianluca Di Marzio. Ia juga bisa bermain sebagai mezzala dan memulai musim yang baru dimulai ini dengan sangat baik, dengan mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dalam 4 pertandingan. Sementara itu, 25 gol dan 10 assist adalah catatan angkanya dalam dua musim terakhir.