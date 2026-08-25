Lahir di Creteil, Prancis, pada 12 Februari 2003, tetapi berkewarganegaraan Swiss dan juga memegang paspor Portugal. Nama baru untuk posisi gelandang serang Milan adalah Alvyn Sanches. Menurut laporan Sky, departemen scouting Milan sedang memantau pemain bernomor punggung 10 dari klub Swiss, Young Boys.
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Siapa Alvyn Sanches, gelandang serang muda Young Boys yang dipantau AC Milan
Bakat yang sangat dihargai oleh AC Milan
Sanches dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik Swiss yang beredar saat ini dan tim pencari bakat AC Milan sangat mengaguminya, menurut apa yang dibaca di situs Gianluca Di Marzio. Ia juga bisa bermain sebagai mezzala dan memulai musim yang baru dimulai ini dengan sangat baik, dengan mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist dalam 4 pertandingan. Sementara itu, 25 gol dan 10 assist adalah catatan angkanya dalam dua musim terakhir.
Antara Leao dan masa depan
Langkah konkret terhadap Sanches juga bergantung pada masa depan Leao yang menjadi pusat sejumlah negosiasi di bursa transfer. Menurut Sky, bukan tidak mungkin Milan melanjutkan proses perekrutannya pada jendela transfer musim dingin berikutnya apabila situasi yang berkaitan dengan Leao tidak menemukan titik terang.
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