Kapten Atletico Madrid, Koke, menekankan meningkatnya daya saing skuad setelah kemenangan telak 4-0 atas Osasuna di Riyadh Air Metropolitano. Tim asuhan Diego Simeone itu melanjutkan kemenangan tandang 3-0 terbaru mereka atas Real Sociedad dengan mencetak tujuh gol tanpa balas dalam dua pertandingan.

Gelandang veteran itu memuji rekrutan musim panas, termasuk Jonathan David, karena mampu beradaptasi dengan mulus dan langsung memberi kontribusi.

Kemenangan ini membuat Atletico Madrid tetap kukuh dalam perburuan gelar pada awal musim.