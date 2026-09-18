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Siap derby! Kapten Koke memuji darah segar saat Atletico yang melesat memberi peringatan tanpa beban kepada Real
Koke memuji rekrutan berkualitas tinggi setelah dua kemenangan telak beruntun
Kapten Atletico Madrid, Koke, menekankan meningkatnya daya saing skuad setelah kemenangan telak 4-0 atas Osasuna di Riyadh Air Metropolitano. Tim asuhan Diego Simeone itu melanjutkan kemenangan tandang 3-0 terbaru mereka atas Real Sociedad dengan mencetak tujuh gol tanpa balas dalam dua pertandingan.
Gelandang veteran itu memuji rekrutan musim panas, termasuk Jonathan David, karena mampu beradaptasi dengan mulus dan langsung memberi kontribusi.
Kemenangan ini membuat Atletico Madrid tetap kukuh dalam perburuan gelar pada awal musim.
- Action Plus
Kapten menyoroti adaptasi mulus para rekrutan baru
Berbicara kepada Movistar setelah pertandingan, Koke menyoroti kualitas para pemain yang didatangkan klub pada musim panas ini karena telah meningkatkan persaingan internal. Ia menegaskan bahwa mempertahankan momentum agresif ini tetap penting untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan.
Penyerang Kanada Jonathan David membuka skor, mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan beruntun sejak bergabung.
"Kami mendatangkan beberapa pemain dengan kualitas sangat tinggi dan kami memiliki skuad yang sangat kuat," kata Koke. "Tim memainkan pertandingan yang hebat, dan itulah yang perlu kami fokuskan: persaingan itu dan perkembangan itu. Kami menang 3-0 beberapa hari lalu dan 4-0 hari ini. Itulah jalur yang harus kami ikuti."
Sang kapten merefleksikan tonggak bersejarah penampilan ke-747
Kemenangan itu memiliki makna pribadi bagi Koke, yang mencapai catatan luar biasa 747 penampilan dengan seragam merah-putih. Ikon klub itu menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya berkomitmen memimpin tim melalui evolusi taktik terbaru.
Ia menekankan bahwa rotasi skuad dan upaya kolektif akan menentukan perburuan trofi mereka pada musim ini.
"Ini adalah kerja keras, semuanya telah dilakukan dengan baik dan itu berarti saya masih punya jalan yang panjang," tambah Koke. "Semoga masih akan ada banyak lagi. Yang terpenting adalah membantu tim dari mana pun saya dibutuhkan, itulah mengapa saya adalah kapten."
- Action Plus
Fokus beralih ke Derby Madrid yang bertensi tinggi
Dengan momentum yang sepenuhnya pulih, Atletico mengalihkan perhatian ke laga Minggu melawan rival sekota Real Madrid di Metropolitano. Pasukan Simeone tertinggal hanya dua poin dari Real Madrid jelang kick-off, sehingga memiliki peluang untuk menyalip rival mereka.
Koke meminta rekan-rekan setimnya menampilkan performa tanpa cela untuk membawa kegembiraan bagi para pendukung tuan rumah.
Atletico bersiap menghadapi ujian terberat mereka sejauh ini dengan tekad memperpanjang rentetan kemenangan.
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