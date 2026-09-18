Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Siap derby! Kapten Koke memuji darah segar saat Atletico yang melesat memberi peringatan tanpa beban kepada Real

Atletico Madrid vs Real Madrid
Koke
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga

Kapten Atletico Madrid, Koke, memuji perkembangan pesat timnya dan dampak instan para rekrutan baru setelah kemenangan telak 4-0 atas Osasuna. Merayakan penampilan klubnya yang ke-747, gelandang veteran itu langsung mengalihkan fokus untuk mengalahkan Real Madrid dalam derbi hari Minggu.

  • Koke memuji rekrutan berkualitas tinggi setelah dua kemenangan telak beruntun

    Kapten Atletico Madrid, Koke, menekankan meningkatnya daya saing skuad setelah kemenangan telak 4-0 atas Osasuna di Riyadh Air Metropolitano. Tim asuhan Diego Simeone itu melanjutkan kemenangan tandang 3-0 terbaru mereka atas Real Sociedad dengan mencetak tujuh gol tanpa balas dalam dua pertandingan.

    Gelandang veteran itu memuji rekrutan musim panas, termasuk Jonathan David, karena mampu beradaptasi dengan mulus dan langsung memberi kontribusi.

    Kemenangan ini membuat Atletico Madrid tetap kukuh dalam perburuan gelar pada awal musim.

    • Iklan
  • imago-sport-1083394795.jpgAction Plus

    Kapten menyoroti adaptasi mulus para rekrutan baru

    Berbicara kepada Movistar setelah pertandingan, Koke menyoroti kualitas para pemain yang didatangkan klub pada musim panas ini karena telah meningkatkan persaingan internal. Ia menegaskan bahwa mempertahankan momentum agresif ini tetap penting untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan.

    Penyerang Kanada Jonathan David membuka skor, mencetak gol keduanya dalam dua pertandingan beruntun sejak bergabung.

    "Kami mendatangkan beberapa pemain dengan kualitas sangat tinggi dan kami memiliki skuad yang sangat kuat," kata Koke. "Tim memainkan pertandingan yang hebat, dan itulah yang perlu kami fokuskan: persaingan itu dan perkembangan itu. Kami menang 3-0 beberapa hari lalu dan 4-0 hari ini. Itulah jalur yang harus kami ikuti."

  • Sang kapten merefleksikan tonggak bersejarah penampilan ke-747

    Kemenangan itu memiliki makna pribadi bagi Koke, yang mencapai catatan luar biasa 747 penampilan dengan seragam merah-putih. Ikon klub itu menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya berkomitmen memimpin tim melalui evolusi taktik terbaru.

    Ia menekankan bahwa rotasi skuad dan upaya kolektif akan menentukan perburuan trofi mereka pada musim ini.

    "Ini adalah kerja keras, semuanya telah dilakukan dengan baik dan itu berarti saya masih punya jalan yang panjang," tambah Koke. "Semoga masih akan ada banyak lagi. Yang terpenting adalah membantu tim dari mana pun saya dibutuhkan, itulah mengapa saya adalah kapten."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1083399749.jpgAction Plus

    Fokus beralih ke Derby Madrid yang bertensi tinggi

    Dengan momentum yang sepenuhnya pulih, Atletico mengalihkan perhatian ke laga Minggu melawan rival sekota Real Madrid di Metropolitano. Pasukan Simeone tertinggal hanya dua poin dari Real Madrid jelang kick-off, sehingga memiliki peluang untuk menyalip rival mereka.

    Koke meminta rekan-rekan setimnya menampilkan performa tanpa cela untuk membawa kegembiraan bagi para pendukung tuan rumah.

    Atletico bersiap menghadapi ujian terberat mereka sejauh ini dengan tekad memperpanjang rentetan kemenangan.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA