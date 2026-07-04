Sialnya ada 17 salinan... Dembélé mengancam gelar juara Piala Dunia Prancis

Tim nasional Prancis, di bawah asuhan pelatih Didier Deschamps, bertekad untuk merebut kembali gelar Piala Dunia yang pernah mereka raih pada edisi 2018.

Tim Les Bleus mengandalkan sejumlah pemain, terutama Kylian Mbappé, Mickaël Olise, dan Ousmane Dembélé, yang dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or tahun 2025.

Surat kabar "Le Parisien" melaporkan bahwa sejak penghargaan Ballon d’Or diperkenalkan pada tahun 1956, belum pernah ada pemain yang meraih gelar tersebut berhasil memenangkan Piala Dunia pada tahun berikutnya setelah ia dianugerahi penghargaan individu tersebut.

Timnas Prancis, yang dipimpin oleh Ousmane Dembélé, kini harus berusaha mengakhiri tren negatif ini.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa penghargaan Ballon d’Or, yang diraih Dembélé tahun lalu setelah memimpin Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions, berpotensi menjadi pertanda sial bagi Les Bleus di Piala Dunia.

Orang pertama yang merasakan dampak fenomena ini adalah Alfredo Di Stéfano, setelah Spanyol gagal lolos ke Piala Dunia 1958.

Demikian pula yang dialami pemain Denmark Alan Simonsen, ketika timnas negaranya gagal lolos ke Piala Dunia 1978.