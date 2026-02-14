"Sialan!" - Pep Guardiola dengan lucu mengajak seorang wartawan menjadi asistennya setelah terkejut dengan pertanyaan yang diajukan dalam konferensi pers Manchester City

Kota beralih fokus dari Liga Premier ke Piala FA pada Sabtu ini dan akan menghadapi Salford City dalam pertandingan lain. Kedua tim bertemu dalam kompetisi ini musim lalu, dengan Kota menang telak 8-0. Guardiola diperkirakan akan merotasi timnya saat menghadapi tim Liga Dua ini, sambil berusaha membawa mereka ke final lagi. Ia mengakui sebelum pertandingan bahwa para pemainnya kelelahan, dan mengatakan kepada wartawan: "Prioritas saya adalah mengalahkan Salford dan lolos ke babak berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa, mencapai final dan semifinal. Sayangnya, kami tidak bisa memenangkan dua final terakhir, tetapi berada di sana sudah merupakan kesuksesan. Saya selalu memikirkan hal itu, dan semoga kami memiliki minggu yang panjang, yang menurut saya kami butuhkan. Kami sangat, sangat lelah secara mental dan fisik karena jumlah pertandingan yang luar biasa ini. Beberapa hari libur dan kami bisa istirahat sebentar setelah pertandingan besok.

"Tentu saja mereka berada di Liga Dua dan kami bermain di kandang. Saya berusaha menanamkan dalam pikiran para pemain bahwa tidak ada yang bisa dianggap remeh dan semuanya sulit. Mungkin nanti akan mudah, tetapi kami harus melakukan tugas kami. Dalam kompetisi ini, Piala FA, Piala Carabao, kami selalu ada di sana. Kami selalu tampil sangat baik dan besok tidak boleh menjadi pengecualian."