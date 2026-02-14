Getty Images Sport
"Sialan!" - Pep Guardiola dengan lucu mengajak seorang wartawan menjadi asistennya setelah terkejut dengan pertanyaan yang diajukan dalam konferensi pers Manchester City
Manchester City bersiap untuk pertandingan Piala FA.
Kota beralih fokus dari Liga Premier ke Piala FA pada Sabtu ini dan akan menghadapi Salford City dalam pertandingan lain. Kedua tim bertemu dalam kompetisi ini musim lalu, dengan Kota menang telak 8-0. Guardiola diperkirakan akan merotasi timnya saat menghadapi tim Liga Dua ini, sambil berusaha membawa mereka ke final lagi. Ia mengakui sebelum pertandingan bahwa para pemainnya kelelahan, dan mengatakan kepada wartawan: "Prioritas saya adalah mengalahkan Salford dan lolos ke babak berikutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa, mencapai final dan semifinal. Sayangnya, kami tidak bisa memenangkan dua final terakhir, tetapi berada di sana sudah merupakan kesuksesan. Saya selalu memikirkan hal itu, dan semoga kami memiliki minggu yang panjang, yang menurut saya kami butuhkan. Kami sangat, sangat lelah secara mental dan fisik karena jumlah pertandingan yang luar biasa ini. Beberapa hari libur dan kami bisa istirahat sebentar setelah pertandingan besok.
"Tentu saja mereka berada di Liga Dua dan kami bermain di kandang. Saya berusaha menanamkan dalam pikiran para pemain bahwa tidak ada yang bisa dianggap remeh dan semuanya sulit. Mungkin nanti akan mudah, tetapi kami harus melakukan tugas kami. Dalam kompetisi ini, Piala FA, Piala Carabao, kami selalu ada di sana. Kami selalu tampil sangat baik dan besok tidak boleh menjadi pengecualian."
"Sialan, kamu benar-benar jenius!"
Guardiola kemudian ditanya secara rinci tentang taktik terkait cara dia menempatkan trio penyerangnya musim ini - merujuk pada sesuatu yang dia katakan jauh di tahun 2006 - dan tampak terkejut dengan pengetahuan reporter tersebut, menjawab: "Apakah kamu ingin menjadi asisten pelatihku?! Sialan, kamu hebat. Kamu yang terbaik."
Jawaban tersebut memicu tawa di ruang pers, sebelum Guardiola melanjutkan: "Kami memiliki kualitas dengan pemain yang kami miliki. Saat ini kami hanya memiliki satu sayap sejati, Antoine [Semenyo], dan kami harus membuat sistem yang nyaman bagi para pemain. Tidak lebih dari itu. Ketika aku berusia 70 atau 80 tahun, aku akan menengok ke belakang dan sebagai manajer, aku akan mengubah banyak hal. Ide-ide tentang pembangunan serangan, tekanan tinggi. Tapi jika aku tidak memiliki sayap, aku tidak bermain dengan sayap, aku harus memainkan posisi lain agar mereka merasa nyaman, tidak lebih dari itu."
Apakah Haaland akan bermain melawan Salford?
Penyerang utama Erling Haaland diragukan tampil dalam pertandingan setelah ditarik keluar pada babak pertama saat melawan Fulham pada pertengahan pekan. Guardiola memberikan pembaruan tentang pemain internasional Norwegia tersebut dan menyiratkan kemungkinan absennya, menjelaskan: "Belum 100 persen, tapi kita akan lihat hari ini bagaimana perasaannya. Ini bukan masalah besar, kata dokter kepadaku, tapi dia mengalami sesuatu yang mengganggu selama pertandingan, itulah mengapa dia tidak bermain di babak kedua. Tapi kita akan lihat hari ini. Kita akan memutuskan hari ini."
Tidak ada pertukaran jersey di babak pertama untuk Salford.
Manajer Salford, Karl Robinson, telah memperingatkan timnya agar tidak ada pemain yang menukar jersey dengan bintang-bintang Manchester City pada babak pertama. Dia mengatakan kepada talkSPORT: "Mereka sebaiknya jangan, kawan. Mereka sebaiknya jangan mencoba mendapatkan jersey pada babak pertama - aku akan marah besar jika mereka melakukannya. Kami telah berlatih sepanjang minggu, dan kami memperluas lapangan kami, jadi lapangan ini lebih besar dari yang biasanya kami gunakan. Kemarin kami bermain 11 lawan 11, dan kami bahkan membuatnya menjadi 14 lawan 11 hanya untuk membuat mereka menyadari betapa sulitnya itu. Kami tahu kami mungkin harus menyerahkan bola sebagian besar waktu, dan saat bermain di level kami, kami biasanya menguasai bola, jadi ini akan menjadi pertandingan sepak bola di mana kami tidak sering menyentuh bola. Sulit untuk menelan ego dan menerima itu, tapi kalian harus melakukannya karena kualitas lawan sangat bagus."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester City?
Manchester City akan menghadapi Salford dan kemudian kembali ke kompetisi Premier League. The Cityzens kini hanya tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Arsenal dan akan menjamu Newcastle selanjutnya, sementara The Gunners akan bertandang ke Wolves yang sedang terpuruk.
