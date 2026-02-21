Istimewa
Shayne Pattynama Meriahkan Acara FC Mobile Ngabuburit, Ngabisin Waktu Berburu Hadiah Ke Italia
Ngabuburit Sambil Bermain
Diketahui, acara ngabuburit alias menunggu waktu berbuka puasa di M-Bloc Space itu sudah mulai digelar pada Kamis (19/2), dan berakhir sampai Minggu (1/3). Untuk memeriahkan acara, dua bintang Persija Jakarta dihadirkan. Selain Shayne Pattynama, Rizky Ridho juga direncanakan akan hadir pada Rabu (25/2) mendatang.
Sejumlah permainan dipersiapkan untuk mengisi waktu menjelang berbuka. Mulai dari Juggling, Footgolf, dan menjajal bermain FC Mobile dengan Infinix Note 60 Pro. Dengan mengikuti game itu, para peserta ngabuburit akan mendapat stempel pada kertas misi, agar dapat mengikuti undian ponsel Infinix dan hadiah utama menonton langsung laga Serie A.
Apa Yang Dikatakan?
Shayne Pattynama mengaku begitu menikmati kolaborasinya dengan FC Mobile, di mana acara ini digelar di bulan ramadan sehingga menjadi momen yang tepat untuk berkumpul.
"Ini kolaborasi yang bagus, sangat senang berada disini. Ini juga momen ramadan, dimana banyak orang berkumpul bersama. Sangat menyenangkan. Tentu saya mencoba gim ini, ketika saya dalam perjalanan atau dimana pun berada. Saya akan merekomendasikan kepada orang lain untuk mencobanya," ungkapnya.
"Saya bahkan tidak tahu berapa rating saya, sebelumnya tidak terlalu tinggi, sekarang sudah jauh lebih baik, tentu menyenangkan bisa melihat nama saya ada di dalam permainan," tambah Shayne.
Ramadan Di Mata Shayne
Meski baru merasakan momen Ramadan untuk pertama kalinya di Indonesia tahun ini, namun Ramadan bukanlah sesuatu yang asing bagi Shayne. Menurutnya, Ramadan memberikan banyak sekali pembelajaran di kehidupan sehari-hari.
"Ini pertama kalinya saya bermain di Indonesia. Laganya dimundurkan jadi 20:30, jadi itu berbeda. Saya telah berkata di wawancara sebelumnya jika saya melihat dari dekat bagaimana para pemain melakukannya saat Ramadhan," tuturnya.
"Dan, juga betapa disiplinnya mereka. Itu memberikan saya banyak sekali pembelajaran karena untuk lebih disiplin itu sangat bagus. Jadi, sangat bagus bagi saya untuk melihat itu dari jarak dekat," beber Shayne.
