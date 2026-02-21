‎Shayne Pattynama Meriahkan Acara FC Mobile Ngabuburit, Ngabisin Waktu Berburu Hadiah Ke Italia

Shayne Pattynama mengaku begitu menikmati kolaborasinya dengan FC Mobile, di mana acara ini digelar di bulan ramadan sehingga menjadi momen yang tepat untuk berkumpul.

"Ini kolaborasi yang bagus, sangat senang berada disini. Ini juga momen ramadan, dimana banyak orang berkumpul bersama. Sangat menyenangkan. Tentu saya mencoba gim ini, ketika saya dalam perjalanan atau dimana pun berada. Saya akan merekomendasikan kepada orang lain untuk mencobanya," ungkapnya.

"Saya bahkan tidak tahu berapa rating saya, sebelumnya tidak terlalu tinggi, sekarang sudah jauh lebih baik, tentu menyenangkan bisa melihat nama saya ada di dalam permainan," tambah Shayne.