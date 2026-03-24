Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Sevilla, resmi: Matias Almeyda dipecat

Sevilla
M. Almeyda
Transfers
LaLiga

Mantan gelandang asal Argentina yang pernah membela Inter, Lazio, dan Parma itu tidak lagi menjabat sebagai pelatih klub Spanyol tersebut.

Matias Almeyda tidak lagi menjabat sebagai pelatih Sevilla.

Setelah kekalahan 2-0 di kandang melawan Valencia, klub Spanyol tersebut memecat pelatih asal Argentina yang pernah bermain sebagai gelandang untuk Inter, Lazio, dan Parma.


Sevilla berada di peringkat ke-15 klasemen dengan 31 poin dari 29 pertandingan dan selisih 3 poin dari zona degradasi.

Nama pelatih asal Spanyol, Luis Garcia Plaza, mantan pelatih Alaves dan Mallorca, disebut-sebut sebagai calon penggantinya.


Selama kariernya sebagai pelatih, Almeyda pernah menangani River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes, dan AEK Athena.

  • SIARAN PERS RESMI

    Matias Almeyda telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Sevilla FC. Pelatih asal Argentina ini meninggalkan Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán setelah memimpin tim dalam 32 pertandingan resmi, 29 di antaranya di Liga dan 3 di Copa del Rey, sejak bergabung dengan klub asal Nervión tersebut pada musim panas 2015. Sevilla FC ingin mengucapkan terima kasih kepada Matias Almeyda dan stafnya atas kerja keras yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya.


LaLiga
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Sevilla crest
Sevilla
SEV