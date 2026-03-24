Sevilla, resmi: Matias Almeyda dipecat

Matias Almeyda tidak lagi menjabat sebagai pelatih Sevilla.

Setelah kekalahan 2-0 di kandang melawan Valencia, klub Spanyol tersebut memecat pelatih asal Argentina yang pernah bermain sebagai gelandang untuk Inter, Lazio, dan Parma.





Sevilla berada di peringkat ke-15 klasemen dengan 31 poin dari 29 pertandingan dan selisih 3 poin dari zona degradasi.

Nama pelatih asal Spanyol, Luis Garcia Plaza, mantan pelatih Alaves dan Mallorca, disebut-sebut sebagai calon penggantinya.





Selama kariernya sebagai pelatih, Almeyda pernah menangani River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes, dan AEK Athena.