"Setiap Pemain Punya Masalah!” – Liam Rosenior Akui Sudah Bicara dengan Cole Palmer Soal Potensi Hengkang Dari Chelsea
Musim sulit Palmer
Musim Palmer terganggu oleh masalah pangkal paha yang terus-menerus, dengan pemain muda itu baru-baru ini mengatakan kebugarannya belum mencapai level yang dibutuhkan.
Pada pertengahan Desember, ia mengakui: "Saya tidak ingin terburu-buru kembali terlalu cepat dan kemudian cedera lagi, dan saya masih berusaha mengatasinya, jadi ini hanya tentang menjadi lebih baik setiap hari. Saya menikmati kembali bermain, dan saya masih jauh dari 100 persen dalam hal kebugaran dan ketajaman, tetapi saya sedang menuju ke sana dan mudah-mudahan saya akan segera sampai di sana. Saya tidak ingin melakukan terlalu banyak atau terlalu cepat tetapi saya sedang menuju ke sana."
"Saya sudah absen cukup lama, mungkin yang terlama yang pernah saya alami, jadi saya sangat ingin kembali bermain bersama tim. Memulai pertandingan dan mencetak gol adalah perasaan yang menyenangkan. Kami jelas telah menjalani beberapa pertandingan yang sulit, dan itu lebih sulit daripada yang orang pikirkan, pertandingan setiap tiga hari. Perjalanan jauh dan sulit, jadi meraih kemenangan itu luar biasa."
Minggu ini, laporan menyebutkan bahwa mantan pemain Manchester City itu 'tidak menikmati' kehidupan di London, dengan beberapa pihak memperkirakan dia akan meninggalkan Stamford Bridge. Namun, Rosenior telah berupaya meredakan kekhawatiran akan kepergiannya.
"Palmer sangat bahagia di Chelsea"
Pada hari Jumat, Rosenior ditanya apakah Palmer mungkin rindu kampung halaman, karena bintang Inggris itu sering terlihat frustrasi musim ini. Tetapi Rosenior percaya bahwa penyerang serbaguna itu, yang pindah dari City ke Chelsea pada tahun 2023, adalah bagian "besar" dari rencana jangka panjang tim London tersebut.
Sebagai tanggapan, mantan bos Strasbourg itu mengatakan: "Saya telah melakukan banyak percakapan dengan Cole dan dia tampaknya, dan memang, sangat, sangat senang berada di sini. Dia adalah bagian besar dari rencana jangka panjang kami, dia pemain yang luar biasa. Setiap pemain pasti mengalami momen-momen sulit dalam kariernya karena cedera, tetapi itu bukan indikasi kualitasnya."
Spekulasi tentang kepergian Palmer semakin intensif ketika ia hampir tidak merayakan penalti dalam kemenangan atas Brentford akhir pekan lalu. Ia juga langsung menuju terowongan setelah kemenangan 2-0 tersebut.
"Ada rasa frustrasi dalam pertandingan melawan Brentford - bukan karena ia tidak bahagia di sini, tetapi karena ia tidak dapat tampil di level yang diinginkannya untuk klub," tambah Rosenior. "Tugas saya, dan tugas klub, adalah membuatnya tampil konsisten di level yang diinginkannya."
Apakah Palmer akan tetap di Chelsea?
Meskipun rasa rindu kampung halaman mungkin bukan masalah, berdasarkan apa yang dikatakan Rosenior, mungkin kurangnya kesuksesan Chelsea di lapangan akan memengaruhi masa depan Palmer. Kontraknya berlaku hingga 2033, tetapi jika The Blues tidak memenangkan trofi, Palmer dapat mencari klub lain, menurut legenda klub Marcel Desailly.
"Pertanyaannya adalah apakah ia merasa Chelsea akan memenangkan Liga Primer dalam dua tahun ke depan." musim," kata Desailly kepada Card Player. "Jika dia tidak bertahan, saya yakin dia akan mengajukan permintaan transfer ke klub yang akan membangun sistem di sekitarnya."
"Saya percaya Palmer menginginkan lebih banyak stabilitas dan sistem yang dibangun untuknya. Saya ingin dia tetap di Stamford Bridge karena dia memiliki peran kunci dalam tim."
Apa selanjutnya?
Palmer kemungkinan akan kembali beraksi untuk Chelsea ketika mereka menghadapi Crystal Palace yang sedang tidak dalam performa terbaik di Selhurst Park, Minggu (25/1) malam WIB. The Blues saat ini berada di posisi keenam di Liga Primer tetapi mereka bisa naik ke posisi keempat jika hasil pertandingan menguntungkan mereka.
