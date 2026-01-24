"Setiap Pemain Punya Masalah!” – Liam Rosenior Akui Sudah Bicara dengan Cole Palmer Soal Potensi Hengkang Dari Chelsea

Musim Palmer terganggu oleh masalah pangkal paha yang terus-menerus, dengan pemain muda itu baru-baru ini mengatakan kebugarannya belum mencapai level yang dibutuhkan.

Pada pertengahan Desember, ia mengakui: "Saya tidak ingin terburu-buru kembali terlalu cepat dan kemudian cedera lagi, dan saya masih berusaha mengatasinya, jadi ini hanya tentang menjadi lebih baik setiap hari. Saya menikmati kembali bermain, dan saya masih jauh dari 100 persen dalam hal kebugaran dan ketajaman, tetapi saya sedang menuju ke sana dan mudah-mudahan saya akan segera sampai di sana. Saya tidak ingin melakukan terlalu banyak atau terlalu cepat tetapi saya sedang menuju ke sana."

"Saya sudah absen cukup lama, mungkin yang terlama yang pernah saya alami, jadi saya sangat ingin kembali bermain bersama tim. Memulai pertandingan dan mencetak gol adalah perasaan yang menyenangkan. Kami jelas telah menjalani beberapa pertandingan yang sulit, dan itu lebih sulit daripada yang orang pikirkan, pertandingan setiap tiga hari. Perjalanan jauh dan sulit, jadi meraih kemenangan itu luar biasa."

Minggu ini, laporan menyebutkan bahwa mantan pemain Manchester City itu 'tidak menikmati' kehidupan di London, dengan beberapa pihak memperkirakan dia akan meninggalkan Stamford Bridge. Namun, Rosenior telah berupaya meredakan kekhawatiran akan kepergiannya.