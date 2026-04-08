Setelah pernyataan kontroversialnya... apakah Ivan Tony akan dikenai sanksi skorsing?

Beberapa media menyoroti pernyataan yang dilontarkan Ivan Toni setelah pertandingan, di mana kata-katanya memicu reaksi luas di kalangan dunia olahraga.

Sejumlah jurnalis meminta Komite Wasit Federasi Sepak Bola Saudi untuk meninjau dan merekam percakapan yang terjadi antara wasit dan para pemain selama pertandingan, guna memverifikasi kebenaran tuduhan yang disampaikan Tony dalam pernyataannya, serta apakah memang ada ucapan yang dilontarkan oleh tim wasit sebagaimana yang disebutkan oleh sang pemain.

Jurnalis Wael Al-Najjar mengatakan bahwa pernyataan Ivan Tony menuntut tindakan cepat dari pihak berwenang, dan ia meminta agar penyelidikan segera dibuka terkait insiden tersebut.

Al-Najjar menegaskan bahwa perlu diterbitkan pernyataan resmi dan keputusan yang jelas sesegera mungkin terkait isi pernyataan pemain tersebut, guna menjelaskan fakta kepada publik olahraga dan mengakhiri perdebatan yang sedang berlangsung mengenai peristiwa yang menyertai pertandingan.

Sementara itu, jurnalis olahraga Eid Al-Thaqil menjelaskan bahwa pernyataan Tony mengenai keputusan wasit dalam pertandingan tim melawan Al-Fayha merupakan bencana nyata bagi integritas kompetisi jika terbukti benar, dengan menganggap bahwa pernyataan semacam itu berdampak langsung pada kredibilitas liga.

Al-Thaqil menekankan perlunya membuka penyelidikan segera untuk memverifikasi kebenaran pernyataan pemain tersebut, menegaskan bahwa jika wasit memang mengatakan apa yang dituduhkan oleh Tony, maka langkah minimal yang harus diambil adalah menghilangkan dampak insiden tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai, sedangkan jika ternyata pernyataan pemain tersebut tidak benar, Komite Disiplin harus segera campur tangan untuk menghukumnya guna memastikan perlindungan kompetisi dan integritas turnamen.