Setelah penantian panjang, bintang Barcelona menutup lembaran penderitaan

Andreas Christensen mulai perlahan-lahan melewati cobaan pribadinya, di mana bek tengah asal Denmark itu tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit pada awal perjalanan Barcelona di Liga Champions Eropa, dalam kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord di Stadion Spotify Camp Nou.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Christensen, sebab pemain Denmark itu dalam satu pertandingan mencatatkan menit bermain lebih banyak daripada total menit yang ia mainkan sepanjang Liga Champions Eropa musim lalu. Pada edisi 2025-2026, ia hanya tampil di 4 pertandingan dengan total 77 menit.

Namun kini, situasinya menjadi sangat berbeda, karena Christensen menjalani masa persiapan penuh bersama tim, dan tampil sebagai starter dalam dua dari tiga laga pertama di Liga Spanyol, melawan Elche dan Rayo Vallecano, serta bermain penuh 90 menit dalam kedua pertandingan tersebut. Setelah itu, ia bermain sedikit lebih dari setengah jam di Stadion Mestalla menghadapi Valencia, sebelum kembali ke susunan pemain utama pada awal perjalanan Eropa.

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