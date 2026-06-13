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Setelah menentukan sikapnya terkait Maroko... Demam Neymar melanda Brasil

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Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Neymar
C. Ancelotti
Brasil
Maroko
AS
Italia

Drama yang biasa terjadi setiap 4 tahun sekali

Neymar masuk dalam skuad tim nasional Brasil dalam upaya baru untuk merebut Piala Dunia, namun keputusan Carlo Ancelotti untuk memanggilnya dianggap kontroversial.

Sky Sports menerbitkan laporan yang menganalisis, dengan bantuan legenda Cafu, alasan di balik dukungan Ancelotti kepada Neymar untuk mengembalikan performa terbaiknya.

Timnas Brasil akan memulai pertandingan mereka di Piala Dunia 2026 pada dini hari Minggu, saat mereka berhadapan dengan timnas Maroko yang dipenuhi bintang-bintang, di mana keduanya bersaing di Grup C bersama Haiti dan Skotlandia.


  • Kekhawatiran yang nyata

    Cafu, pelatih terakhir yang membawa Brasil menjuarai Piala Dunia (2002), mengatakan kepada Sky Sports: "Neymar adalah pemain penting bagi tim mana pun. Melihat Neymar bermain dengan performa yang baik, baik secara fisik maupun teknis, bisa sangat bermanfaat bagi tim nasional Brasil." Namun, sudah lama sekali sejak terakhir kali seseorang melihatnya tampil seperti itu.

    Betapa dramatisnya! Demam Neymar masih melanda Brasil, dan orang bertanya-tanya apakah juara dunia lima kali ini seharusnya kebal terhadapnya. Namun, kerinduan untuk melihat pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara ini mengakhiri karier sepak bolanya adalah obsesi yang nyata.

    Mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menyatakan bahwa Neymar tidak akan tersedia untuk pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Maroko, namun ia mungkin kembali berlatih minggu depan. Inilah perkembangan terbaru hubungannya dengan tim nasional.

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  • Tragedi yang berulang... Menanti akhir yang sempurna

    Neymar tidak masuk dalam skuad tim nasional untuk Piala Dunia saat ia masih remaja pada tahun 2010, meskipun ada desakan dari masyarakat. Pada tahun 2014, di kandang sendiri, cedera menghalanginya untuk tampil gemilang, dan hal itu menjadi pertanda kekalahan memalukan 7-1 dari Jerman yang hingga kini masih menghantui sepak bola Brasil.

    Cedera kembali menghalanginya menjelang dan selama turnamen 2018, dan pada 2022 ia cukup pulih di Qatar untuk mencetak gol luar biasa di babak perpanjangan waktu pada perempat final, namun Kroasia menyamakan kedudukan pada menit ke-117 dan mengeliminasi Brasil melalui adu penalti.

    Singkatnya, hubungan Neymar dengan tim nasional penuh dengan emosi dan layak mendapatkan akhir yang sempurna. Faktor-faktor seperti penurunan performa dan kebugarannya, ditambah dengan tahun-tahun kelelahan dan keletihan, tidak boleh menghalangi jalannya.

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    Setelah absen dari timnas Brasil sejak 2023, Carlo Ancelotti secara mengejutkan memanggil Neymar, yang disambut baik oleh banyak pihak. Pelatih Italia berpengalaman itu telah lama menyatakan bahwa Neymar hanya akan kembali setelah membuktikan kesiapannya, namun tetap memilihnya.

    Delapan penampilan bersama Santos di Liga Brasil musim ini tampaknya tidak cukup. Semuanya berlangsung di kandang sendiri, dan hal ini tidak bisa dianggap sebagai bukti yang meyakinkan bahwa Neymar ingin menguji dirinya dalam kondisi yang lebih sulit, sehingga argumen tersebut lemah.

    Sky Sports melanjutkan: "Neymar masuk dalam sepuluh besar pemain terbaik di liga dalam hal menciptakan peluang per pertandingan, tetapi bahkan Ancelotti menyadari kenyataannya."

    Mereka juga menyoroti pernyataan João Pedro—yang pencoretannya juga menimbulkan pertanyaan—bahwa ia kurang beruntung bisa bergabung dengan tim nasional meskipun gagal memanfaatkan peluang yang ada saat membela Seleção.

  • Apa yang dipikirkan Ancelotti?

    Laporan tersebut melanjutkan, "Lalu, apa yang mendasari keputusan tersebut? Sebagian orang menganggapnya sebagai bukti kecenderungan Ancelotti untuk menginvestasikan sumber dayanya pada talenta-talenta muda. Sepanjang karier kepelatihannya, pria ini senang mengumpulkan para pemain terbaik yang tersedia, dengan keyakinan bahwa ia mampu meraih kesuksesan ketika saatnya tiba."

    Sampai saat ini, masih bisa dikatakan bahwa potensi Neymar mungkin melebihi potensi pemain lain. Menemukan cara untuk membebaskan bakatnya, meskipun hanya sebentar, bisa membuat perbedaan besar. Cafu mengenal Ancelotti dengan baik sejak mereka bekerja sama di Milan, dan ia mempercayai pendapatnya.

    Dan dia menjawab, "Saya rasa begitu," ketika ditanya apakah ini adalah keputusan yang tepat.

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    . Cafu menambahkan: "Ancelotti adalah pelatih berpengalaman, yang tahu cara mempersiapkan tim untuk kompetisi seperti ini. Kami berharap Ancelotti dapat memberikan semangat baru bagi timnas Brasil. Dia memiliki kemampuan yang diperlukan."

    Laporan tersebut menambahkan, "Namun, ada alasan lain mengapa Ancelotti memilih Neymar. Dia telah menghitung risikonya. Keributan seputar mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain ini tidak akan mereda musim panas ini, terlepas dari apakah dia dipilih atau tidak. Dengan memasukkannya ke dalam skuad dan bersikeras tidak memberinya perlakuan istimewa, Ancelotti menempatkan tanggung jawab pada Neymar untuk membuktikan kesiapannya. Diharapkan ia akan tampil luar biasa, menginspirasi rekan-rekannya alih-alih menghambat mereka, dan meringankan tekanan pada mereka alih-alih menambahnya. Ini adalah risiko karena pertanyaan-pertanyaan akan terus berlanjut."

    Dia menambahkan: "Dia masuk dalam skuad, tapi apakah dia cukup bugar untuk turun ke lapangan? Dan jika dia cukup bugar untuk turun, apakah dia cukup bugar untuk menjadi starter? Dengan demikian, timnas Brasil berharap semuanya berjalan lancar, hingga mencapai tujuan yang diharapkan.

  • Kisah Romario... Drama yang sudah biasa

    Sejarah mengajarkan kita bahwa Brasil sudah terbiasa dengan drama semacam ini, di mana pemain lokal favorit menjadi sorotan utama. Pelatih Dunga menolak desakan para legenda seperti Pelé dan Romário untuk memasukkan Neymar pada tahun 2010, dan harus membayar harganya dengan kehilangan jabatannya ketika keadaan memburuk.

    Dalam arti tertentu, dengan kembalinya Neymar ke Santos, lingkaran itu telah tertutup. Namun, ini adalah kisah yang juga bermula sebelum kembalinya dia. Seringkali, Romario sendiri yang menjadi pusat perhatian ini. Upaya untuk memasukkannya ke dalam tim menjadi topik pembicaraan yang muncul setiap empat tahun di Brasil.

    Pada tahun 1994, pelatih Carlos Alberto Pereira bertekad untuk mencoret Romario karena ketidakdisiplinannya dan penolakannya untuk duduk di bangku cadangan saat dipanggil sebelumnya. Romario menolak untuk dimasukkan ke dalam skuad hingga menjelang pertandingan final kualifikasi Piala Dunia. Brasil harus menang untuk lolos ke Piala Dunia. Cedera yang dialami Müller membuatnya berubah pikiran. Cafu mengingatnya dengan baik.

    Kafu berkata: "Itu adalah pertandingan terakhir kualifikasi melawan Uruguay di Stadion Maracana, dan Romario menunjukkan kepribadiannya yang khas saat kembali ke tim. Dia mengatakan akan menyelesaikan masalah, dan dia melakukannya. Kami memenangkan pertandingan 2-0, dan Romario mencetak kedua gol tersebut." Dan sisanya sudah diketahui, Romario bersinar di Piala Dunia 1994, dan Brasil dinobatkan sebagai juara, dan Pereira menggambarkannya sebagai berkah dari Tuhan.

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  • Apakah hal ini akan berhasil dengan Neymar?

    Empat tahun kemudian, pada tahun 1998, Mario Zagallo menarik Romário dari skuad tepat sebelum turnamen dimulai karena cedera, dan segalanya berjalan sangat berbeda.

    Beppeto, yang bermain di lini depan bersama Ronaldo saat Romario absen, kesulitan menggantikan perannya, dan Brasil kalah 3-0 dari Prancis di final. Tak lama kemudian, Romario kembali mencetak gol bersama Flamengo dan mengejek Zagallo melalui gambar kartun di dinding kamar mandi salah satu kafe miliknya di Rio.

    Luís Filipe Scolari lebih beruntung ketika mengabaikan tuntutan untuk memasukkan Romário ke dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2002 saat usianya 36 tahun. Ia baru bisa membungkam kritik setelah memenangkan turnamen tersebut. Adapun Ancelotti, ia memiliki alternatif dengan Neymar.

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    Apakah hal ini akan berhasil?

    Cafu, satu-satunya pemain yang tampil di tiga final berturut-turut, optimis. Ketika ditanya siapa yang akan memenangkan Piala Dunia musim panas ini, ia tersenyum sebelum menjawab dengan tegas: "Brasil, tanpa ragu. Saya tidak ragu sedikit pun dengan kemampuan tim ini."

    Namun, potensi dan kenyataan, terutama terkait dengan Neymar yang berusia 34 tahun, adalah dua hal yang sangat berbeda.

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