Setelah menentukan sikapnya terkait Maroko... Demam Neymar melanda Brasil

Neymar tidak masuk dalam skuad tim nasional untuk Piala Dunia saat ia masih remaja pada tahun 2010, meskipun ada desakan dari masyarakat. Pada tahun 2014, di kandang sendiri, cedera menghalanginya untuk tampil gemilang, dan hal itu menjadi pertanda kekalahan memalukan 7-1 dari Jerman yang hingga kini masih menghantui sepak bola Brasil.

Cedera kembali menghalanginya menjelang dan selama turnamen 2018, dan pada 2022 ia cukup pulih di Qatar untuk mencetak gol luar biasa di babak perpanjangan waktu pada perempat final, namun Kroasia menyamakan kedudukan pada menit ke-117 dan mengeliminasi Brasil melalui adu penalti.

Singkatnya, hubungan Neymar dengan tim nasional penuh dengan emosi dan layak mendapatkan akhir yang sempurna. Faktor-faktor seperti penurunan performa dan kebugarannya, ditambah dengan tahun-tahun kelelahan dan keletihan, tidak boleh menghalangi jalannya.

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Setelah absen dari timnas Brasil sejak 2023, Carlo Ancelotti secara mengejutkan memanggil Neymar, yang disambut baik oleh banyak pihak. Pelatih Italia berpengalaman itu telah lama menyatakan bahwa Neymar hanya akan kembali setelah membuktikan kesiapannya, namun tetap memilihnya.

Delapan penampilan bersama Santos di Liga Brasil musim ini tampaknya tidak cukup. Semuanya berlangsung di kandang sendiri, dan hal ini tidak bisa dianggap sebagai bukti yang meyakinkan bahwa Neymar ingin menguji dirinya dalam kondisi yang lebih sulit, sehingga argumen tersebut lemah.

Sky Sports melanjutkan: "Neymar masuk dalam sepuluh besar pemain terbaik di liga dalam hal menciptakan peluang per pertandingan, tetapi bahkan Ancelotti menyadari kenyataannya."

Mereka juga menyoroti pernyataan João Pedro—yang pencoretannya juga menimbulkan pertanyaan—bahwa ia kurang beruntung bisa bergabung dengan tim nasional meskipun gagal memanfaatkan peluang yang ada saat membela Seleção.