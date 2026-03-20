Pelatih Merlin Polzin mencoret nama penyerang tersebut—yang sebelumnya mengeluhkan minimnya waktu bermainnya dalam wawancara dengan Hamburger Morgenpost—dari daftar pemain untuk pertandingan pada Sabtu pukul 18.30.
Setelah mendapat kritik publik: HSV mencoret penyerang dari skuad untuk pertandingan melawan BVB
Pelatih HSV tersebut telah menyatakan pada hari Kamis bahwa setiap pemain berhak atas pendapatnya. Namun, mengumbar pendapat tersebut ke publik bukanlah cara yang tepat dan tidak sejalan dengan aturan serta sikap klub.
Ia telah melakukan "percakapan terbuka dan klarifikasi" dengan Glatzel. Polzin juga menegaskan bahwa inisiatif Glatzel di klub telah menjadi topik pembicaraan "di tingkat yang lebih tinggi". Secara keseluruhan, "kata-kata yang tegas" telah diucapkan.
Pemain baru musim dingin Damion Downs lebih diutamakan daripada Glatzel
Glatzel melaporkan dalam artikel tersebut bahwa ia sudah melakukan pembicaraan dengan Polzin setelah kekalahan 0-1 dari Bayer Leverkusen pada awal Maret. "Saya tidak mengerti mengapa saya kemudian hanya duduk di bangku cadangan dalam dua pertandingan berikutnya," katanya, antara lain.
Polzin belakangan ini berulang kali lebih memilih Damion Downs, pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin, namun mantan pemain Köln itu masih menunggu gol pertamanya dalam seragam HSV.