Tim nasional Uruguay mengenakan empat bintang di seragamnya meskipun hanya dua kali menjuarai Piala Dunia, karena dua bintang tambahan tersebut mewakili dua medali emas yang diraih tim tersebut dalam kompetisi sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928.

Keunikan kasus ini disebabkan oleh fakta bahwa turnamen sepak bola di Olimpiade Paris 1924 dan Amsterdam 1928 diselenggarakan sebelum dimulainya Piala Dunia 1930, dan keduanya mewakili level tertinggi kompetisi internasional antar tim nasional pada masa itu.

Turnamen sepak bola Olimpiade tahun 1924 dan 1928 memiliki keunikan luar biasa yang membuatnya berbeda dari semua edisi sebelumnya maupun sesudahnya. Kedua turnamen tersebut dikelola terutama oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Prancis dan Belanda masing-masing, tanpa campur tangan langsung dari Komite Olimpiade Internasional. Kedua turnamen tersebut juga menjadi turnamen Olimpiade pertama dalam sejarah sepak bola yang terbuka bagi semua pemain, termasuk para profesional, yang memberikan kompetisi tersebut karakter global yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masa itu.

Sejak saat itu, FIFA, bersama dengan asosiasi sepak bola nasional dan media olahraga di seluruh dunia, mengakui status istimewa kedua turnamen ini berkat peraturan yang memungkinkan partisipasi pemain terbaik tanpa batasan amatir. Sebelum dimulainya kompetisi Olimpiade Paris 1924, Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, bersama dengan Henri Doulonay, menegaskan bahwa tim pemenang turnamen tersebut akan menyandang gelar juara dunia, yang memperkuat nilai historis dari pencapaian tersebut.

Pada tahun 1992, timnas Uruguay berhasil mendapatkan persetujuan resmi dari FIFA untuk menambahkan empat bintang ke lambang mereka. Hal ini terjadi berkat upaya sejarawan dan jurnalis Uruguay, Atilio Garido, yang mengacu pada dokumen resmi yang diserahkan oleh Federasi Sepak Bola Uruguay kepada FIFA setelah Olimpiade Paris 1924, berjudul "Uruguay Juara Dunia di Olimpiade Paris". Asosiasi Sepak Bola Uruguay juga menyerahkan dokumen serupa setelah Olimpiade Amsterdam 1928 dengan judul “Olimpiade Amsterdam… Uruguay Juara Dunia”.

Dokumen-dokumen ini secara resmi diajukan ke FIFA pada tahun 1925 dan 1929, dan disetujui tanpa ada keberatan. Pada saat konferensi FIFA di kota Zurich tahun 1992, Jarido berhasil membuktikan dasar historis dan hukum yang memungkinkan Uruguay menganggap dirinya sebagai juara dunia empat kali, gelar-gelar yang diakui oleh FIFA sebagai kelanjutan dari catatan resmi yang disahkan pada masa itu.