Di saat Asosiasi Sepak Bola Mesir menerima instruksi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk melakukan perubahan pada seragam tim nasional Mesir sebelum berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, karena adanya tujuh bintang di atas lambang "Al-Fara'una", banyak yang bertanya-tanya mengapa "FIFA" mengizinkan timnas Uruguay mengenakan empat bintang di seragamnya, meskipun mereka hanya dua kali menjuarai Piala Dunia.
Undian Piala Dunia 2026 menempatkan tim nasional Mesir di Grup 7 bersama tim nasional Belgia, Iran, dan Selandia Baru, sementara Grup 8 terdiri dari tim nasional Spanyol, Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde, menjadikannya salah satu grup terkuat dan paling seimbang di turnamen ini.
Federasi Sepak Bola Mesir telah menerima instruksi resmi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk melakukan perubahan pada seragam tim nasional sebelum dimulainya kompetisi Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Perubahan tersebut mencakup penghapusan tujuh bintang yang terdapat di atas lambang tim nasional Mesir, yang melambangkan jumlah kali "Firaun" gelar Piala Afrika, berdasarkan peraturan FIFA untuk Piala Dunia, yang menyatakan bahwa bintang-bintang pada seragam tim nasional selama turnamen harus mencerminkan jumlah kali kemenangan di Piala Dunia saja, tanpa memperhitungkan turnamen kontinental atau regional.
FIFA juga meminta perubahan warna nomor pemain di seragam dari emas menjadi putih, dengan tujuan meningkatkan kejelasan nomor dan memudahkan pengenalan oleh wasit, penonton, dan siaran televisi selama pertandingan.