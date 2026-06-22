Setelah hat-trick Messi... Al-Salamy menolak meremehkan Aljazair

Pelatih tim nasional Yordania asal Maroko, Jamal Al-Salamy, mengatakan bahwa rasa gugup menjelang pertandingan pembuka yang sempat melanda para pemainnya saat penampilan perdana mereka di Piala Dunia kini telah sirna. Ia menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan timnya untuk menampilkan performa yang diharapkan saat menghadapi Aljazair, besok Selasa.

Yordania memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kekalahan 1-3 dari Austria, sementara Aljazair kalah 3-0 tanpa balas dari Argentina, berkat gol-gol yang dicetak oleh Lionel Messi.

"Kami tahu bahwa rasa gugup pada pertandingan pertama kini telah berlalu. Para pemain kini lebih percaya diri dengan kemampuan mereka," kata Al-Salamy dalam pernyataan kepada media yang dipublikasikan oleh Reuters.

Ia menambahkan, “Kini mereka lebih tenang dan yakin bahwa mereka akan menampilkan yang terbaik di lapangan.”

Jamal Al-Salamy juga memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan yang berlebihan dari kekalahan Aljazair melawan Argentina.

“Mereka bermain melawan juara dunia. Timnas Aljazair kuat dalam serangan, cepat, dan memiliki pemain-pemain penting, bahkan di antara para pemain cadangan,” katanya.