Setelah bencana itu... Klopp melontarkan kritik pedas kepada Jerman

Kekalahan Jerman 1-2 dari Ekuador pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia telah membunyikan lonceng peringatan di dalam skuad Die Mannschaft, meskipun hal itu tidak memengaruhi lolosnya tim tersebut ke babak 32 besar.

Sementara itu, sebagai analis di jaringan MagentaTV, Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, melontarkan kritik tajam kepada timnas negaranya yang dipimpin oleh Julian Nagelsmann.

Surat kabar AS memuat pernyataan Klopp, yang mengatakan bahwa timnas Jerman memilih “strategi yang salah” saat menghadapi “lawan yang tangguh”.

Ia menambahkan, “Sejak menit ke-12, kami kehilangan kedalaman serangan,” sekaligus mengkritik keputusan tim untuk mundur ke pertahanan dalam formasi yang terlalu dalam.

Dia melanjutkan, “Sepertinya kami sedang berlatih untuk itu. Ada banyak hal yang tidak berjalan dengan baik. Tim ini tidak memberikan kesan bahwa mereka akan melewati babak-babak berikutnya dengan mudah.”