Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah Aduan Atletico, Barcelona dan Alvarez Terancam Sanksi Berat

LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Federasi Sepakbola Spanyol mengumumkan pembukaan berkas disipliner terhadap Barcelona, menyusul apa yang digambarkan oleh Atletico Madrid sebagai gangguan yang dialami pemainnya, Julian Alvarez, selama beberapa bulan terakhir, berupa upaya berulang untuk membujuknya pindah ke klub Katalan tersebut. 

Atletico sebelumnya telah mengajukan pengaduan resmi terkait hal ini, dan pihak-pihak terkait telah diberitahu, pada hari Kamis ini, mengenai pembukaan berkas tersebut, dengan memberikan Barcelona hak untuk menyampaikan pembelaannya, demikian pula halnya bagi Atletico Madrid.

Surat kabar "Marca" memaparkan sanksi berat yang mungkin menimpa klub Barcelona dan pemain asal Argentina tersebut.

Pasal 93 dari peraturan disipliner Federasi Sepakbola Spanyol, yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap keputusan federasi, menyebutkan kemungkinan penjatuhan sejumlah sanksi dalam kasus-kasus semacam ini.

Selain sanksi finansial, pihak-pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pelarangan atau penangguhan selama periode antara satu bulan hingga dua tahun, atau penangguhan minimal 4 pertandingan, baik bagi para pejabat maupun pemain.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Barcelona Terancam Larangan Mendaftarkan Pemain Baru dan Pengurangan 3 Poin

    Dan jika sanksi larangan bermain diterapkan kepada pemain tersebut karena melanggar regulasi, ia akan berkewajiban memberikan kompensasi kepada klubnya atas ketidakmampuannya memanfaatkan jasanya selama periode hukuman.

    Meskipun skenario ini, yakni kehilangan pemainnya oleh Atletico Madrid, mungkin terwujud, hal itu tidak mengubah sikap klub asal Madrid tersebut, yang berniat melangkah hingga akhir demi menjatuhkan sanksi atas apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran yang telah dikecamnya sejak beberapa bulan lalu, hingga mengajukan pengaduan kepada badan-badan seperti Federasi Sepak Bola Spanyol dan FIFA.

    Dalam kasus ini, Federasi Sepak Bola Spanyol adalah pihak yang memutuskan untuk membuka berkas disipliner, yang mana hal itu dapat berujung, jika fakta-faktanya terbukti, pada konsekuensi serius bagi klub asal Catalunya maupun penyerang asal Argentina tersebut.

    Adapun bagi Barcelona, sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat mencakup penutupan fasilitas klub secara keseluruhan atau sebagian untuk jangka waktu hingga 3 pertandingan atau dua bulan, di samping kemungkinan pengurangan 3 poin dari perolehannya di klasemen La Liga.

    Sanksi tersebut bahkan dapat mencapai larangan mendaftarkan pemain baru bagi klub asal Catalunya itu, selama satu atau beberapa periode transfer.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Club Friendlies
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM