Federasi Sepakbola Spanyol mengumumkan pembukaan berkas disipliner terhadap Barcelona, menyusul apa yang digambarkan oleh Atletico Madrid sebagai gangguan yang dialami pemainnya, Julian Alvarez, selama beberapa bulan terakhir, berupa upaya berulang untuk membujuknya pindah ke klub Katalan tersebut.

Atletico sebelumnya telah mengajukan pengaduan resmi terkait hal ini, dan pihak-pihak terkait telah diberitahu, pada hari Kamis ini, mengenai pembukaan berkas tersebut, dengan memberikan Barcelona hak untuk menyampaikan pembelaannya, demikian pula halnya bagi Atletico Madrid.

Surat kabar "Marca" memaparkan sanksi berat yang mungkin menimpa klub Barcelona dan pemain asal Argentina tersebut.

Pasal 93 dari peraturan disipliner Federasi Sepakbola Spanyol, yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap keputusan federasi, menyebutkan kemungkinan penjatuhan sejumlah sanksi dalam kasus-kasus semacam ini.

Selain sanksi finansial, pihak-pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pelarangan atau penangguhan selama periode antara satu bulan hingga dua tahun, atau penangguhan minimal 4 pertandingan, baik bagi para pejabat maupun pemain.