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imago-sport-1081160517.jpgSports Press Photo

Diterjemahkan oleh

Setelah 7 Hari, Rekrutan Barcelona Membuktikan Diri dan Meyakinkan Flick

FEATURES
Basel vs Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
H. Flick
A. Gordon
Spanyol

Pemain anyar Anthony Gordon hanya butuh waktu sekitar satu pekan untuk mulai mengukuhkan tempatnya di klub barunya, Barcelona.

Winger asal Inggris itu bergabung dengan sesi latihan pada 9 Agustus, setelah menikmati liburan kurang dari 3 pekan menyusul partisipasinya bersama timnas Inggris di Piala Dunia.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Setelah 7 hari, pelatih Hansi Flick telah menetapkan keputusannya, dan ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk melihat Gordon di lapangan."

Gordon tampil sebagai starter dalam laga pertamanya mengenakan kostum Barcelona, yang berlangsung di pertandingan persahabatan melawan Basel, dengan mengenakan kostum bernomor 17.

  • imago-sport-1081163357.jpgSTEINSIEK.CH

    Penampilan Perdana sebagai Winger

    Susunan pemain yang diumumkan klub sempat mengesankan kemungkinan terjadinya skenario yang sama sekali berbeda. Di atas kertas, Raphinha semestinya menempati sisi kiri dan Adama di sisi kanan, sementara Gordon berpeluang tampil sebagai penyerang murni. 

    Namun Flick punya rencana lain. Pelatih asal Jerman itu menempatkan Raphinha di posisi lebih dalam, dan memberikan sisi kiri kepada sang pendatang baru, yang merupakan posisi alaminya baik bersama Newcastle maupun timnas Inggris. Dari sana ia bisa memanfaatkan salah satu kekuatan utamanya, yaitu kemampuan menerima bola dalam posisi terbuka, berhadapan dengan bek, lalu menusuk ke dalam.

    Gordon tak butuh waktu lama untuk menunjukkan hal itu. Pada menit ketiga, ia mencatatkan pergerakan berbahaya pertamanya, ketika ia menerima bola di sisi kiri, berhadapan dengan beknya, dan sampai ke garis gawang sebelum mengirimkan umpan ke belakang yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari menemukan Raphinha atau Eric Garcia. 

    Hal itu terus berulang sepanjang bagian pertama pertandingan. Pemain Inggris tersebut secara konsisten muncul dari sisi kiri, tetapi ia tidak sekadar menempel di garis pinggir. Ia menerima bola dalam posisi terbuka lalu menusuk ke dalam, mencari ruang di antara bek sayap dan gelandang dalam, sesuatu yang memaksa lini pertahanan untuk mengambil keputusan.

    Pada menit kesepuluh, ia mengulanginya lagi, sebuah akselerasi lain, kali ini dengan gocekan ke arah dalam yang menjatuhkan Sinaya ke tanah, salah satu pemain yang banyak kesulitan menghadapi kegigihan sang winger Inggris.

    Gordon mengakhiri serangan itu dengan tembakan yang melayang di atas mistar gawang, dan sesaat kemudian, ia kembali muncul dan mengirimkan umpan silang mencari Fermin, tetapi umpannya kurang jauh.

    Selama periode itu, Barcelona jelas mengandalkan winger barunya, dan hal itu bukan sebuah kebetulan. Gordon menjadi salah satu sumber utama terciptanya ancaman ofensif, dan setiap kali ia menerima bola selalu mengesankan kemungkinan terjadinya sesuatu.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kesan pertama yang positif seputar performa Gordon

    Aktivitasnya juga tercermin pada penampilan kolektif tim, dan Gordon mengakhiri babak pertama dengan 41 kali sentuhan bola, yakni dua kali lipat dari yang dilakukan Raphinha di posisi penyerangan, sesuatu yang memberikan gambaran jelas tentang seberapa besar kontribusinya.

    Meski kehadirannya terasa lebih kuat pada 15 menit pertama, ia tidak lantas menghilang setelah itu, melainkan terus menyediakan opsi umpan bagi Marc Bernal dan Xavi Espart, duet yang bertanggung jawab mengatur lini tengah sepanjang babak pertama ini.

    Terlepas dari detail-detail terkait pertandingan pramusim dan awal karier pemain ini bersama tim, kesan pertama sangat positif selama 45 menit pertamanya, sebelum ia meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Hamza Abdelkarim.

    Gordon baru tiba 7 hari lalu, dan efek Piala Dunia masih terasa di kakinya. Namun demikian, Flick sudah memberinya peran utama, sambil menunggu Lamine Yamal memulihkan kebugarannya dan Deco menuntaskan situasi nomor 9.

    Masih banyak yang perlu dilihat, tetapi untuk saat ini, Gordon tidak butuh waktu lama untuk mulai meninggalkan jejaknya.

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