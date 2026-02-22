Getty Images Sport
Serigala mengeluarkan pernyataan marah yang berisi hinaan rasial yang mengerikan yang ditujukan kepada Tolu Arokodare setelah kekalahan di Crystal Palace
Serigala memposting tangkapan layar pelecehan.
Arokodare bergabung dengan Wolves pada musim panas dan bermain penuh 90 menit melawan Crystal Palace, namun gagal mengeksekusi penalti dalam kekalahan 1-0 timnya. Setelah peluit akhir berbunyi, pemain berusia 25 tahun itu meluangkan waktu untuk mendekati para pendukung yang datang dan mengangkat tangannya sebagai tanda permintaan maaf.
Tindakan penyesalan tersebut tampaknya tidak berdampak pada para troll jahat yang memilih untuk mengirimkan hinaan rasial kepada striker tersebut.
Wolves memposting tangkapan layar komentar-komentar keji tersebut bersama pernyataan yang marah, yang berbunyi: "Kami merasa jijik dengan banyaknya kasus hinaan rasialis, dari berbagai pelaku, yang ditujukan kepada Tolu Arokodare di media sosial setelah pertandingan hari ini melawan Crystal Palace.
"Tidak ada tempat untuk rasisme - di sepak bola, online, atau di mana pun di masyarakat. Kami mengecam perilaku keji dan ilegal ini dengan tegas.
"Tolu mendapat dukungan penuh dan tak tergoyahkan dari kami. Tidak ada pemain yang seharusnya menjadi sasaran kebencian semacam ini hanya karena menjalankan tugasnya.
"Kami berdiri teguh di sampingnya, dan di samping semua pemain sepak bola yang terpaksa menanggung pelecehan ini dari akun anonim yang bertindak dengan kebebasan yang jelas.
"Klub telah melaporkan postingan tersebut ke platform terkait dan akan bekerja sama dengan Premier League dan otoritas terkait untuk membantu mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan memastikan tindakan yang sesuai diambil.
"Kami akan terus menerapkan pendekatan nol toleransi terhadap semua bentuk diskriminasi."
Arokodare juga angkat bicara.
Arokodare juga menyerang para rasis di media sosial, menambahkan: "Sungguh tak terbayangkan bagi saya bahwa kita bermain di era di mana orang-orang memiliki kebebasan begitu besar untuk menyebarkan rasisme tanpa konsekuensi apa pun. Individu-individu ini tidak pantas berada di dalam permainan kita, dan secara kolektif kita harus mengambil tindakan untuk menghukum semua orang yang menodai olahraga ini, tanpa memandang siapa mereka."
Awal pekan ini, Chelsea dan Burnley mengeluarkan pernyataan setelah Wesley Fofana dan Hannibal Mejbri menjadi sasaran para rasis.
Fofana menerima dua kartu kuning dalam pertandingan imbang 1-1 antara kedua tim dan diusir dari lapangan pada akhir pertandingan. Bek tersebut kemudian membagikan pelecehan yang diterimanya di Instagram dan menambahkan pesan pribadinya, yang berbunyi: "2026, masih sama saja, tidak ada yang berubah. Orang-orang ini tidak pernah dihukum. Kalian membuat kampanye besar melawan rasisme, tapi tidak ada yang benar-benar melakukan apa-apa."
Gelandang Burnley, Hannibal Mejbri, juga mengungkapkan bahwa ia menjadi sasaran pelecehan rasial setelah pertandingan, yang memicu tanggapan kuat dari klub: "Klub telah melaporkan postingan tersebut ke perusahaan induk Instagram, Meta, dan mengharapkan dukungan kuat dari mereka, bersama dengan Liga Premier dan polisi, serta akan bekerja untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diselidiki. Tidak ada tempat untuk hal ini dalam masyarakat kita dan kami menolaknya dengan tegas. Klub tetap tegas dalam sikapnya – kami memiliki pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi. Hannibal akan mendapatkan dukungan penuh dari klub dan para penggemar Burnley, yang telah kami lihat menentang pelecehan tersebut. Tidak ada tempat untuk rasisme."
Sunderland juga terpaksa mengecam rasisme.
Sunderland juga terpaksa mengeluarkan pernyataan setelah Romaine Mundle menjadi korban pelecehan rasial yang keji setelah kekalahan 3-1 di kandang melawan Fulham pada Minggu.
Klub menulis: "Sunderland AFC sangat terkejut dengan pelecehan rasial online yang keji yang ditujukan kepada Romaine Mundle setelah pertandingan Premier League hari ini melawan Fulham.
"Perilaku yang menjijikkan yang ditunjukkan oleh beberapa individu tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi oleh klub dalam keadaan apa pun. Tidak ada tempat untuk rasisme dalam masyarakat kita, dan kami berdiri bersama Romaine, yang mendapat dukungan penuh dari kami.
"Klub sedang bekerja sama secara aktif dengan otoritas terkait dan platform online untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan kami akan mengambil tindakan terkuat yang tersedia bagi kami.
"Individu-individu ini tidak mewakili Sunderland AFC, nilai-nilai kami, atau komunitas kami - dan mereka tidak diterima di Wearside."
Liga Premier mengeluarkan pernyataan
Liga Premier juga telah mengirimkan dua pesan anti-rasisme terpisah sebagai tanggapan atas pelecehan yang ditujukan kepada Arokodare dan Mundle.
Mereka menulis di X: "Kami sangat terkejut dengan pelecehan rasial online yang tidak dapat diterima yang ditujukan kepada Tolu Arokodare dari Wolves. Ada konsekuensi serius bagi siapa pun yang terbukti bersalah, dan kami akan memberikan dukungan penuh kepada klub dan pemain dalam penyelidikan. Sepak bola untuk semua orang – tidak ada tempat untuk rasisme."
Terkait Mundle, Liga Premier menambahkan: "Kami bergabung dengan Sunderland dalam mengecam pelecehan rasial online yang mengerikan yang ditujukan kepada Romaine Mundle. Ada konsekuensi serius bagi siapa pun yang terbukti bersalah melakukan diskriminasi, dan kami akan memberikan dukungan penuh dalam penyelidikan mereka. Sepak bola untuk semua orang – tidak ada tempat untuk rasisme."
