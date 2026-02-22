Serigala mengeluarkan pernyataan marah yang berisi hinaan rasial yang mengerikan yang ditujukan kepada Tolu Arokodare setelah kekalahan di Crystal Palace

Arokodare bergabung dengan Wolves pada musim panas dan bermain penuh 90 menit melawan Crystal Palace, namun gagal mengeksekusi penalti dalam kekalahan 1-0 timnya. Setelah peluit akhir berbunyi, pemain berusia 25 tahun itu meluangkan waktu untuk mendekati para pendukung yang datang dan mengangkat tangannya sebagai tanda permintaan maaf.

Tindakan penyesalan tersebut tampaknya tidak berdampak pada para troll jahat yang memilih untuk mengirimkan hinaan rasial kepada striker tersebut.

Wolves memposting tangkapan layar komentar-komentar keji tersebut bersama pernyataan yang marah, yang berbunyi: "Kami merasa jijik dengan banyaknya kasus hinaan rasialis, dari berbagai pelaku, yang ditujukan kepada Tolu Arokodare di media sosial setelah pertandingan hari ini melawan Crystal Palace.

"Tidak ada tempat untuk rasisme - di sepak bola, online, atau di mana pun di masyarakat. Kami mengecam perilaku keji dan ilegal ini dengan tegas.

"Tolu mendapat dukungan penuh dan tak tergoyahkan dari kami. Tidak ada pemain yang seharusnya menjadi sasaran kebencian semacam ini hanya karena menjalankan tugasnya.

"Kami berdiri teguh di sampingnya, dan di samping semua pemain sepak bola yang terpaksa menanggung pelecehan ini dari akun anonim yang bertindak dengan kebebasan yang jelas.

"Klub telah melaporkan postingan tersebut ke platform terkait dan akan bekerja sama dengan Premier League dan otoritas terkait untuk membantu mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan memastikan tindakan yang sesuai diambil.

"Kami akan terus menerapkan pendekatan nol toleransi terhadap semua bentuk diskriminasi."