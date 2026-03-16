Serie C, resmi: Liverani dipecat oleh Ternana, Catania memecat Toscano

Fabio Liverani tidak lagi menjabat sebagai pelatih Ternana. Klub asal Umbria tersebut telah memecat sang pelatih setelah kekalahan 1-0 di kandang Vis Pesaro, dengan gol yang dicetak oleh Di Paola pada menit ke-4 dan kartu merah yang diterima Dubickas pada menit ke-29, yang membuat tim harus bermain dengan 10 orang. Kini, tim tersebut dipimpin sementara oleh Pasquale Fazio, pelatih tim U-17.

Ternana berada di peringkat kesepuluh klasemen zona playoff dengan 42 poin dari 30 pertandingan liga, sama seperti Gubbio dan Vis Pesaro.

Pada putaran berikutnya di Grup B pada Jumat malam, Ternana akan bertanding di kandang melawan Sambenedettese.