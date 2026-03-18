Serie C, jadwal resmi babak playoff dan playout: perayaan promosi pada 7 Juni

Lega Pro hari ini mengeluarkan siaran pers resmi yang mengumumkan jadwal pertandingan untuk semua babak playoff demi promosi ke Serie B serta babak play-out untuk menghindari degradasi ke Serie D.





Mengenai perebutan satu tempat di Serie B, akan ada 28 tim yang bersaing dan hanya satu yang akan merebut tiket promosi terakhir. Yang akan berpartisipasi dalam babak playoff adalah semua tim yang menempati peringkat ke-2 hingga ke-10 di grup masing-masing, beberapa di antaranya masuk ke dalam persaingan dan melewati beberapa putaran yang disebut "regional".





Undian terakhir akan mempertemukan 4 tim terakhir yang tersisa dalam kompetisi dan dipasangkan dalam mini-bracket dengan semifinal dan final dalam sistem dua leg (home dan away). Mulai babak ini, jika terjadi imbang, akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu sebelum dilanjutkan dengan adu penalti.



