Serie B, resmi: Shpendi dan Busio dikontrak oleh Empoli dan Venezia

Di Serie B , perpanjangan kontrak dua pemain penting diumumkan: penyerang Stiven Shpendi dengan Empoli dan gelandang Gianluca Busio dengan Venezia.

Berikut adalah pernyataan dari Busio: "Saya sangat senang telah memperbarui kontrak saya dan dapat melanjutkan perjalanan ini bersama Venezia. Di sini, saya merasa diterima sejak hari pertama dan mengenakan seragam ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saya. Perpanjangan kontrak ini berarti banyak bagi saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Antonelli dan seluruh klub atas kepercayaan yang terus mereka berikan kepada saya. Terima kasih khusus juga kepada para pendukung kami. Sejak kedatangan saya, mereka selalu membuat saya merasa didukung dan dicintai, dan bagi kami para pemain, hal ini benar-benar membuat perbedaan. Saya senang dapat melanjutkan perjalanan ini bersama mereka dan mengalami banyak emosi dengan warna-warna ini."