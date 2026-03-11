Goal.com
Serie B, resmi: Shpendi dan Busio dikontrak oleh Empoli dan Venezia

Dua perpanjangan kontrak penting telah diumumkan.

Di Serie B , perpanjangan kontrak dua pemain penting diumumkan: penyerang Stiven Shpendi dengan Empoli dan gelandang Gianluca Busio dengan Venezia.

Berikut adalah pernyataan dari Busio: "Saya sangat senang telah memperbarui kontrak saya dan dapat melanjutkan perjalanan ini bersama Venezia. Di sini, saya merasa diterima sejak hari pertama dan mengenakan seragam ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saya. Perpanjangan kontrak ini berarti banyak bagi saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Antonelli dan seluruh klub atas kepercayaan yang terus mereka berikan kepada saya. Terima kasih khusus juga kepada para pendukung kami. Sejak kedatangan saya, mereka selalu membuat saya merasa didukung dan dicintai, dan bagi kami para pemain, hal ini benar-benar membuat perbedaan. Saya senang dapat melanjutkan perjalanan ini bersama mereka dan mengalami banyak emosi dengan warna-warna ini."

    Empoli Football Club dengan senang hati mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan dengan pemain sepak bola Stiven Shpendi untuk perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2029.

    Venezia FC mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak gelandang Gianluca Busio, yang akan terus mengenakan jersey oranye-hijau hingga 30 Juni 2028.

    Bergabung dengan klub pada musim 2021/22, Gianluca Busio, 23 tahun, telah mencatatkan 161 penampilan resmi bersama Venezia FC, mencetak 17 gol dan memberikan 8 assist. Sebagai tokoh utama dalam promosi ke Serie A pada musim 23/24, Gianluca kini menjadi salah satu pemimpin tim dan figur sentral dalam proyek olahraga, yang sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai komitmen, tekad, dan rasa memiliki yang menjadi ciri khas Klub.

