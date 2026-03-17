Serie B menggelar pertandingan tengah pekan untuk pekan ke-31, dengan laga Catanzaro vs Modena ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian akibat peringatan cuaca buruk di Calabria.

Palermo bermain imbang 2-2 di kandang melawan Juve Stabia: setelah gol penalti dari Leone dan Pohjanpalo, terjadi pertukaran gol antara Bani dan Mosti.

Tim rosanero yang dilatih Filippo Inzaghi tetap berada di peringkat keempat klasemen dengan 58 poin, tertinggal 6 poin dari Monza yang berada di posisi kedua dan bermain imbang 0-0 di kandang Reggiana, serta tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen Venezia yang mengalahkan Padova 3-1.

Berkat gol penalti Saporiti pada menit ke-96, Empoli berhasil meraih hasil imbang di kandang Spezia, yang sempat unggul melalui gol Artistico pada menit ke-69.