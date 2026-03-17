Goal.com
Live
England v Andorra - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Serie B, bagaimana penampilan perdana Ashley Cole bersama Cesena: kalah 3-0 di Mantova

Pelatih asal Inggris yang baru ini akan menjalani debutnya di liga divisi dua Italia, dalam laga tengah pekan yang merupakan bagian dari pekan ke-31.

Serie B menggelar pertandingan tengah pekan untuk pekan ke-31, dengan laga Catanzaro vs Modena ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian akibat peringatan cuaca buruk di Calabria.

Palermo bermain imbang 2-2 di kandang melawan Juve Stabia: setelah gol penalti dari Leone dan Pohjanpalo, terjadi pertukaran gol antara Bani dan Mosti. 

Tim rosanero yang dilatih Filippo Inzaghi tetap berada di peringkat keempat klasemen dengan 58 poin, tertinggal 6 poin dari Monza yang berada di posisi kedua dan bermain imbang 0-0 di kandang Reggiana, serta tertinggal 9 poin dari pemuncak klasemen Venezia yang mengalahkan Padova 3-1. 

Berkat gol penalti Saporiti pada menit ke-96, Empoli berhasil meraih hasil imbang di kandang Spezia, yang sempat unggul melalui gol Artistico pada menit ke-69.

  • LAGA PERDANA COLE BERSAMA CESENA

    Petualangan Ashley Cole di bangku cadangan Cesena dimulai dengan rintangan. Menggantikan pelatih Michele Mignani (yang dipecat setelah hasil imbang 2-2 di kandang melawan Frosinone), pelatih asal Inggris ini memulai debutnya di kandang Mantova, yang unggul lebih dulu pada menit ke-6 berkat gol bunuh diri Zaro.

    Di babak kedua, tiga pemain Cesena (Guidi, Ciofi, dan Piacentini) mendapat kartu kuning, dan Mantova menggandakan keunggulan melalui Meroni pada menit ke-58. 

    Cole mencoba membalikkan keadaan dengan melakukan 5 pergantian pemain: Cerri menggantikan Vrioni pada menit ke-60, Bastoni dan Olivieri menggantikan Ciervo dan Corazza pada menit ke-63, serta Amoran dan Bisoli menggantikan Piacentini dan Francesconi pada menit ke-75. 

    Namun pada menit ketiga tambahan waktu,Mancuso memastikan kemenangan 3-0 untuk Mantova, yang naik ke 34 poin di klasemen sementara Cesena tetap di 40 poin di zona playoff di peringkat kedelapan.

    Susunan pemain Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Cadangan: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Pelatih: Cole.

  • HASIL

    Palermo vs. Juve Stabia 2-2

    Mantova-Cesena 3-0

    Reggiana-Monza 0-0 

    Spezia-Empoli 1-1 

    Venezia-Padova 3-1 

  • RABU

    Pukul 19.00

    Frosinone vs Bari

    Pukul 20

    Avellino vs Sudtirol

    Carrarese-Sampdoria

    Pescara vs Entella

  • KLASIFIKASI

    Venesia 67

    Monza 64

    Frosinone 59

    Palermo 58

    Catanzaro 52

    Modena 47

    Juve Stabia 42

    Cesena 40

    Sudtirol 38

    Avellino 36

    Padova 34

    Mantova 34

    Empoli 33

    Carrarese 33

    Sampdoria 31

    Entella 31

    Bari 31

    Spezia 30

    Reggiana 30

    Pescara 26

    Dua tim teratas di klasemen akan langsung promosi ke Serie A.

    Tempat promosi lainnya ditentukan melalui babak play-off antara tim-tim yang berada di posisi ke-3 hingga ke-8, namun selisih poin antara tim di posisi ke-3 dan ke-4 tidak boleh lebih dari 14 poin.

    Tiga tim terbawah klasemen langsung terdegradasi ke Serie C.

    Penurunan kasta lainnya ditentukan melalui play-out antara tim peringkat ke-4 dari bawah dan ke-5 dari bawah jika selisih poin tidak melebihi 4 poin.

Serie B
Cesena crest
Cesena
CES
Catanzaro crest
Catanzaro
CAT
Serie B
Modena crest
Modena
MOD
Mantova crest
Mantova
MAN
0