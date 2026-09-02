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Maurizio MarianiGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Serie A, wasit: Inter-Napoli dipimpin Sozza, untuk Juventus-Milan ada Mariani. Semua penunjukan wasit

Serie A

Penunjukan wasit untuk pekan ketiga Serie A

Berikut penunjukan wasit untuk pekan ke-3 Serie A, sebuah jornada yang ditandai dua big match: Inter-Napoli, yang dijadwalkan Sabtu pukul 18.00 di San Siro, dengan Sozza ditunjuk sebagai wasit (dan Di Paolo di VAR), serta Juventus-Milan, yang akan dimainkan pada Minggu pukul 20.45 di Allianz Stadium, yang akan dipimpin Mariani (dengan Fabbri di VAR).


Berikut seluruh penunjukannya:

  • GENOA – COMO Jumat 4/09 pkl.20.45


    GUIDA


    PERROTTI – BERTI


    IV: CREZZINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PAGANESSI




    FIORENTINA – TORINO Sabtu 5/09 pkl.15.00


    MASSA


    MELI – IMPERIALE


    IV: ARENA


    VAR: GIUA


    AVAR: MARINI




    INTER – NAPOLI Sabtu 5/09 pkl.18.00


    SOZZA


    PERETTI – BACCINI


    IV: DOVERI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: DIONISI




    ROMA – ATALANTA Sabtu 5/9 pkl. 20.45


    COLOMBO


    BAHRI – PALERMO


    IV: COLLU


    VAR: CAMPLONE


    AVAR: SANTORO




    FROSINONE – VENEZIA Minggu 06/09 pkl. 15.00


    PERRI


    PASSERI – REGATTIERI


    IV: CHIFFI


    VAR: MAZZOLENI


    AVAR: VOLPI




    PARMA – MONZA Minggu 06/09 pkl. 15.00


    LA PENNA


    TEGONI – VECCHI


    IV: RAPUANO


    VAR: PEZZUTO


    AVAR: GARIGLIO




    BOLOGNA – SASSUOLO Minggu 06/09 pkl. 18.00


    DI BELLO


    GARZELLI – BIFFI


    IV: PAIRETTO


    VAR: PATERNA


    AVAR: DEL GIOVANE




    JUVENTUS – MILAN Minggu 06/09 pkl. 20.45


    MARIANI


    BINDONI – ALASSIO


    IV: MARCENARO


    VAR: FABBRI


    AVAR: CAMPLONE




    CAGLIARI – LECCE Senin 7/09 pkl. 18.00


    SACCHI J.L.


    COSTANZO – LUCIANI


    IV: FOURNEAU


    VAR: PICCININI


    AVAR: MAZZOLENI




    UDINESE – LAZIO Senin 7/09 pkl. 20.45


    TREMOLADA


    ROSSI L. – MONACO


    IV: MARESCA


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: RUTELLA



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