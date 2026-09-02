GENOA – COMO Jumat 4/09 pkl.20.45
GUIDA
PERROTTI – BERTI
IV: CREZZINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
FIORENTINA – TORINO Sabtu 5/09 pkl.15.00
MASSA
MELI – IMPERIALE
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
INTER – NAPOLI Sabtu 5/09 pkl.18.00
SOZZA
PERETTI – BACCINI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
ROMA – ATALANTA Sabtu 5/9 pkl. 20.45
COLOMBO
BAHRI – PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
FROSINONE – VENEZIA Minggu 06/09 pkl. 15.00
PERRI
PASSERI – REGATTIERI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
PARMA – MONZA Minggu 06/09 pkl. 15.00
LA PENNA
TEGONI – VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
BOLOGNA – SASSUOLO Minggu 06/09 pkl. 18.00
DI BELLO
GARZELLI – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVENTUS – MILAN Minggu 06/09 pkl. 20.45
MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – LECCE Senin 7/09 pkl. 18.00
SACCHI J.L.
COSTANZO – LUCIANI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
UDINESE – LAZIO Senin 7/09 pkl. 20.45
TREMOLADA
ROSSI L. – MONACO
IV: MARESCA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA