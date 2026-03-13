Serie A, Torino vs Parma, siaran langsung mulai pukul 20.45

Torino dan Parma akan membuka pekanke-29 Serie A dalam laga awal pada Jumat malam. Dua tim ini saling berhadapan dengan tujuan mengumpulkan poin demi menjauh dari zona degradasi. Hal ini sangat dibutuhkan oleh tim Granata asuhan Roberto D'Aversa, yang setelah meraih kemenangan gemilang atas Lazio harus menelan kekalahan di kandang Napoli: Torino kini mengoleksi 30 poin, unggul 6 poin dari Cremonese yang berada di peringkat ketiga dari bawah. Tim Ducali asuhan Carlos Cuesta berada dalam posisi yang lebih tenang; tim asal Emilia ini mengoleksi 34 poin dan datang dari lima hasil positif berturut-turut, tiga kemenangan atas Bologna, Verona, dan Milan, diikuti oleh hasil imbang melawan Cagliari dan Fiorentina.

Halaman ini berisi tautan afiliasi. Saat Anda berlangganan melalui tautan ini, kami akan menerima komisi