Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Malen Roma Serie AGetty Images

Diterjemahkan oleh

Serie A, Torino-Roma LIVE

Torino vs Roma
Torino
Roma
Serie A

Ikuti bersama kami LIVE pekan keempat Serie A.

Pekan ke-4 Serie A

Torino-Roma 0-0

Pencetak gol:


Roma mengincar posisi pertama. Pasukan Gian Piero Gasperini, setelah tiga kemenangan dalam tiga pertandingan liga dan hasil imbang di Istanbul melawan Fenerbahce, akan turun ke lapangan pukul 18.30 di Stadion Grande Torino, menghadapi Torino asuhan Ignazio Abate, dalam laga pekan keempat Serie A: Roma menjadi tim dengan serangan terbaik dan pertahanan terbaik di kompetisi, dengan 10 gol dicetak dan hanya satu kebobolan, serta Malen yang memimpin daftar top skor dengan 5 gol, kembali berduet dengan Paulo Dybala.




  • Gol-gol dan momen-momen penting

    • Iklan

  • Susunan pemain

    Torino-Roma 0-0

    Pencetak gol

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic; Simeone. Pelatih: Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Pelatih: Gasperini

    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist:

    Wasit: Maresca

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter crest
Inter
INT