Serie A, Torino-Roma LIVE

Pekan ke-4 Serie A

Torino-Roma 0-0

Pencetak gol:





Roma mengincar posisi pertama. Pasukan Gian Piero Gasperini, setelah tiga kemenangan dalam tiga pertandingan liga dan hasil imbang di Istanbul melawan Fenerbahce, akan turun ke lapangan pukul 18.30 di Stadion Grande Torino, menghadapi Torino asuhan Ignazio Abate, dalam laga pekan keempat Serie A: Roma menjadi tim dengan serangan terbaik dan pertahanan terbaik di kompetisi, dengan 10 gol dicetak dan hanya satu kebobolan, serta Malen yang memimpin daftar top skor dengan 5 gol, kembali berduet dengan Paulo Dybala.











