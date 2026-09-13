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Kolo Muani JuventusGetty Images

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Serie A, Sassuolo vs Juventus LIVE

Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A

Ikuti bersama kami LIVE pekan keempat Serie A.

Pekan ke-4 Serie A

Sassuolo-Juventus

Pencetak gol:


Juventus Juventus asuhan Luciano Spalletti kembali bertanding setelah hasil imbang kandang, yang diraih kembali pada saat-saat terakhir, melawan Milan, untuk memburu kemenangan ketiga di liga pada pekan keempat Serie A, yang digelar pukul 20.45 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, melawan Sassuolo asuhan Alberto Aquilani, yang mengoleksi 4 poin, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Target Juventus adalah menyamai Lazio dengan 10 poin di puncak klasemen, menunggu laga Inter dan Roma yang digelar besok, tetapi lawan yang dihadapi bukanlah tim yang mudah. Randal Kolo Muani memburu gol pertamanya di liga, sementara di kubu neroverdi, Adzic patut diperhatikan, karena ia dipinjam justru dari Juventus.



  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING:

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  • Susunan pemain

    Sassuolo-Juventus

    Pencetak gol:


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. Pelatih: Aquilani.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Pelatih: Spalletti.

    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist:

    Wasit: Sacchi

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