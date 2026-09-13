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Kolo Muani JuventusGetty Images

Diterjemahkan oleh

Serie A, Sassuolo-Juventus LIVE

Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A

Ikuti bersama kami LIVE pekan keempat Serie A.

Pekan ke-4 Serie A

Sassuolo-Juventus

Pencetak gol:


Juventus asuhan Luciano Spalletti kembali bertanding setelah hasil imbang kandang, yang diraih pada menit-menit akhir, melawan Milan, untuk memburu kemenangan ketiga di liga pada pekan keempat Serie A, yang digelar pukul 20.45 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, menghadapi Sassuolo asuhan Alberto Aquilani, yang mengoleksi 4 poin, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Target Juventus adalah menyamai Lazio dengan 10 poin di puncak klasemen, sambil menunggu pertandingan Inter dan Roma yang digelar besok, tetapi lawan yang dihadapi bukanlah tim yang mudah. Randal Kolo Muani memburu gol pertamanya di liga, sementara di kubu Sassuolo sorotan tertuju pada Adzic, yang dipinjam justru dari Juventus, dan awalnya duduk di bangku cadangan.



  • Gol-gol dan momen-momen penting:

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  • Catatan pertandingan

    Sassuolo-Juventus

    Pencetak gol:


    Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Pelatih Aquilani


    Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. Pelatih Spalletti


    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist:

    Wasit: Sacchi

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