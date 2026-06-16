Serie A, pendapatan dari hak siar TV pada musim 2025/26: pendapatan setiap tim

Menurut perkiraan Calcio e Finanza, tahun ini akan ada 887 juta yang akan dibagikan kepada klub-klub (sedikit menurun dibandingkan dengan sekitar 900 juta euro pada musim 2024/25). Namun, bagaimana tepatnya pendapatan tersebut dibagi? Berapa yang diterima masing-masing dari 20 klub Serie A dari hak siar televisi untuk musim 2025/26?





Pembagian pendapatan dari hak siar Liga Serie A dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Melandri (yang kemudian direvisi melalui Reformasi Lotti), yang mengatur pembagian sumber daya dari komersialisasi pertandingan sebagai berikut:

50% dibagi rata di antara semua klub;

28% berdasarkan hasil olahraga (11,2% terkait peringkat di kejuaraan terakhir, 2,8% terkait poin di kejuaraan terakhir, 9,33% terkait 5 kejuaraan terakhir sebelum yang terakhir, dan 4,67% terkait hasil historis);

22% berdasarkan keterikatan sosial (di mana 1,1% terkait dengan menit bermain pemain muda, 12,54% terkait dengan jumlah penonton di stadion, dan 8,36% terkait dengan jumlah pemirsa televisi).



