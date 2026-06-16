Pada Serie A musim 2025/26, Inter berhasil meraih gelar Juara Italia dengan trofi ke-21 dalam sejarahnya, yang juga menjadi gelar pertama Cristian Chivu sebagai pelatih. Peringkat akhir, sebagaimana dilaporkan oleh Calcio e Finanza, memiliki dampak baik dari segi olahraga maupun ekonomi: berdasarkan posisi akhir, bersama dengan serangkaian faktor lain, ditentukanlah pembagian hak siar televisi yang dilakukan oleh Lega Serie A kepada 20 klub di liga utama.
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Serie A, pendapatan dari hak siar TV pada musim 2025/26: pendapatan setiap tim
887 JUTA AKAN DIDISTRIBUSIKAN KEPADA KLUB-KLUB
Menurut perkiraan Calcio e Finanza, tahun ini akan ada 887 juta yang akan dibagikan kepada klub-klub (sedikit menurun dibandingkan dengan sekitar 900 juta euro pada musim 2024/25). Namun, bagaimana tepatnya pendapatan tersebut dibagi? Berapa yang diterima masing-masing dari 20 klub Serie A dari hak siar televisi untuk musim 2025/26?
Pembagian pendapatan dari hak siar Liga Serie A dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Melandri (yang kemudian direvisi melalui Reformasi Lotti), yang mengatur pembagian sumber daya dari komersialisasi pertandingan sebagai berikut:
50% dibagi rata di antara semua klub;
28% berdasarkan hasil olahraga (11,2% terkait peringkat di kejuaraan terakhir, 2,8% terkait poin di kejuaraan terakhir, 9,33% terkait 5 kejuaraan terakhir sebelum yang terakhir, dan 4,67% terkait hasil historis);
22% berdasarkan keterikatan sosial (di mana 1,1% terkait dengan menit bermain pemain muda, 12,54% terkait dengan jumlah penonton di stadion, dan 8,36% terkait dengan jumlah pemirsa televisi).
PEMBAGIAN
Secara keseluruhan, Serie A untuk musim yang baru saja berakhir diperkirakan akan membagikan 897 juta euro bersih kepada klub-klub, angka yang telah dikurangi nilai dana talangan bagi tim-tim yang terdegradasi ke Serie B, pembayaran iuran ke liga-liga tingkat bawah, serta kontribusi lainnya.
Pada dasarnya, berdasarkan perkiraan, akan didistribusikan:
50% dibagikan secara merata kepada setiap tim, dengan total 443,5 juta euro;
11,2% terkait dengan peringkat di kejuaraan terakhir, sebesar 99,3 juta;
2,8% terkait dengan poin pada kejuaraan terakhir, setara dengan 24,8 juta;
9,33% terkait dengan hasil dalam 5 kejuaraan terakhir sebelum yang terakhir, setara dengan 82,8 juta;
4,67% terkait dengan hasil historis, sebesar 41,4 juta;
1,1% terkait dengan menit bermain pemain muda, sebesar 9,8 juta;
12,54% terkait dengan jumlah penonton di stadion selama tiga tahun terakhir, sebesar 11,2 juta;
8,36% terkait dengan jumlah penonton televisi, sebesar 74,1 juta.
INTER UNGGUL DI ATAS MILAN DAN NAPOLI
Berapa banyak yang akan diterima masing-masing klub dari hak siar Serie A musim 2025/26?
Di puncak klasemen terdapat Inter, satu-satunya tim yang melampaui 80 juta euro, di depan Milan dan Napoli. Rossoneri meraih lebih dari 71 juta euro meskipun berada di peringkat kelima (dalam kasus mereka, jumlah penonton di stadion memberikan kontribusi positif), sementara Napoli mencapai 67 juta euro. Roma, yang berada di peringkat keempat, meraih sekitar 64,5 juta euro, sedangkan Juventus menutup lima besar dengan sedikit di atas 63 juta euro. Di bagian bawah klasemen, terdapat Sassuolo, Parma, Cremonese, dan Pisa, yang menutup musim dengan pendapatan di bawah 30 juta euro.
Secara khusus, keempat klub teratas menerima total sedikit di atas 285 juta euro (setara dengan sekitar 32% dari total), sementara lima tim terbawah jika dijumlahkan melebihi sedikit di atas 140 juta euro. Rasio antara klub peringkat pertama dan terakhir dalam hal pendapatan adalah sekitar 3,3:1: sebagai perbandingan, di Liga Premier (yang mendistribusikan angka empat kali lipat lebih besar daripada Serie A, yaitu total 3,4 miliar euro pada musim lalu) rasio antara klub peringkat pertama dan terakhir adalah sekitar 1,6:1.