Serie A, Napoli vs Como LIVE

Serie A, pekan ke-2





Napoli-Como

Pencetak gol:





Napoli melawan Como, Massimiliano Allegri melawan Cesc Fabregas: duel filosofi yang sama sekali tidak pernah biasa. Pada pukul 18.30 di Stadio Maradona, Napoli, akan berlangsung laga pekan ke-2 Serie A, antara Napoli dan Como, big match pada giornata ini antara dua tim yang bermain di Liga Champions dan juga menjadi kandidat untuk meraih Scudetto. Napoli datang ke pertandingan ini dengan 3 poin, hasil dari kemenangan 2-0 di markas Genoa, sementara Como bermain imbang 1-1 di kandang Udinese.











