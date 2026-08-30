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Hojlund Napoli MilanGetty Images

Diterjemahkan oleh

Serie A, Napoli vs Como LIVE

SSC Napoli vs Como
SSC Napoli
Como
Serie A

Ikuti bersama kami LIVE giornata kedua Serie A

Serie A, pekan ke-2


Napoli-Como

Pencetak gol:


Napoli melawan Como, Massimiliano Allegri melawan Cesc Fabregas: duel filosofi yang sama sekali tidak pernah biasa. Pada pukul 18.30 di Stadio Maradona, Napoli, akan berlangsung laga pekan ke-2 Serie A, antara Napoli dan Como, big match pada giornata ini antara dua tim yang bermain di Liga Champions dan juga menjadi kandidat untuk meraih Scudetto. Napoli datang ke pertandingan ini dengan 3 poin, hasil dari kemenangan 2-0 di markas Genoa, sementara Como bermain imbang 1-1 di kandang Udinese.




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    Napoli-Como

    Pencetak gol:


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Pelatih: Allegri.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.


    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist:

    Wasit: Pairetto

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