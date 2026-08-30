Serie A, Napoli vs Como LANGSUNG

83' - Spinazzola melepaskan tembakan dari umpan sundulan Lucca, bola melambung di atas gawang Butez.





80' - Tembakan dari luar kotak penalti oleh De Bruyne, bola melesat dan melebar di sisi gawang Butez.





55' - Peluang luar biasa disia-siakan Napoli lewat Olivera! Lang melaju di sisi kiri, pantulan beruntung membuat bola sampai ke pemain Uruguay itu, tembakan voli yang melenceng tipis.





52' - Nico Paz mencoba dari luar kotak penalti, tembakan melengkungnya melambung tipis.





45'+5' - Peluang lain untuk Como! Sundulan dari sepak pojok Paz, Meret nyaris membuat kesalahan besar, menangkap bola lalu hampir membawanya masuk ke gawang sendiri.





45'+4' - Baturina lagi, umpan silang dari kiri dan sundulan pemain Kroasia itu: Meret menepisnya untuk sepak pojok.





42' - Napoli meminta penalti! Lang melaju ke dalam kotak penalti, Yan Couto menghentikannya dengan lengan yang terangkat secara ceroboh, tetapi kontak terjadi di luar kotak penalti.





34' - COMO GANDAKAN KEUNGGULAN, DOUVIKAS! Kesalahan fatal Anguissa, yang di tengah lapangan memberi Rrahmani umpan balik tanpa alasan, Baturina menyusup dan mengecoh pemain Kosovo itu lalu lewat pantulan bola memberi umpan kepada pemain Yunani tersebut, tembakan kaki kanan dan Como menggandakan keunggulan.





30' - NAPOLI MENYAMAKAN SKOR, HOJLUND! Gol hebat dari pemain Denmark itu, yang menerima bola dari pergerakan Rrahmani dan dari tepi kotak penalti melepaskan tembakan kaki kiri yang mengejutkan Butez, untuk membuat skor menjadi 1-1, setelah melewati Ramon.





19' - Napoli menyia-nyiakan peluang untuk menyamakan kedudukan: umpan silang Politano dari kanan, Lang melompat sendirian di kotak penalti tetapi secara luar biasa mengarahkannya terlalu tinggi.





17' - GOL COMO, BATURINA MEMECAH KEBUNTUAN! Diao sangat baik di sisi kanan, melewati Olivera dan mengirim umpan silang kepada pemain Kroasia itu, yang berbalik badan dan menaklukkan Meret. Tim Lombardy unggul.





6' - Peluang besar untuk Napoli: bola dikirim ke tengah oleh McTominay dan Anguissa, tetapi keduanya gagal melepaskan tembakan.