Pekan ke-4 Serie A

Napoli-Bologna

Pencetak gol:









Tiga poin atau krisis. Napoli asuhan Massimiliano Allegri tidak punya pilihan lain, setelah tiga kekalahan beruntun di liga, melawan Como dan Inter, serta di Liga Champions, melawan Arsenal, dan satu-satunya kemenangan susah payah atas Genoa pada pekan pertama: pukul 18.00 di Stadion Maradona akan datang Bologna asuhan Domenico Tedesco, yang baru saja bermain imbang dramatis melawan Sassuolo dan menelan dua kekalahan, dituntut meraih hasil dalam laga yang berlaku untuk pekan keempat Serie A. Napoli tidak boleh salah langkah, tetapi tidak diperkuat Anguissa, Alisson, dan McTominay.











