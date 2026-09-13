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Hojlund NapoliGetty

Diterjemahkan oleh

Serie A, Napoli vs Bologna LIVE

SSC Napoli vs Bologna
SSC Napoli
Bologna
Serie A

Ikuti bersama kami LIVE pekan keempat Serie A.

Pekan ke-4 Serie A

Napoli-Bologna

Pencetak gol:



Tiga poin atau krisis. Napoli asuhan Massimiliano Allegri tidak punya pilihan lain, setelah tiga kekalahan beruntun di liga, melawan Como dan Inter, serta di Liga Champions, melawan Arsenal, dan satu-satunya kemenangan susah payah atas Genoa pada pekan pertama: pukul 18.00 di Stadion Maradona akan datang Bologna asuhan Domenico Tedesco, yang baru saja bermain imbang dramatis melawan Sassuolo dan menelan dua kekalahan, dituntut meraih hasil dalam laga yang berlaku untuk pekan keempat Serie A. Napoli tidak boleh salah langkah, tetapi tidak diperkuat Anguissa, Alisson, dan McTominay.




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  • Susunan pemain

    Napoli-Bologna

    Pencetak gol:


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. Pelatih: Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Pelatih: Tedesco


    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist:

    Wasit: Bonacina

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