Serie A, Inter vs Napoli LIVE

Pekan ke-3 Serie A

Inter-Napoli

Pencetak gol:





Laga perebutan Scudetto yang paling identik, yang mewarnai beberapa musim terakhir, datang lebih cepat, pada pekan ketiga Serie A: pukul 18.00 di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, Inter asuhan Cristian Chivu, juara bertahan Italia, menghadapi Napoli besutan Massimiliano Allegri, runner-up, dalam pertandingan antara dua tim yang membagi gelar juara Italia dalam beberapa musim terakhir. Namun, start mereka musim ini berbeda, dengan Inter memuncaki klasemen dengan 6 poin dari dua kemenangan, sementara Napoli datang usai kalah di kandang dari Como, setelah sebelumnya menang di Genoa. Jika Inter menang, jarak antara kedua pesaing itu sudah akan menjadi 6 poin.



















