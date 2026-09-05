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Lautaro Martinez InterGetty Images

Diterjemahkan oleh

Serie A, Inter vs Napoli LIVE

Inter vs SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A

Ikuti bersama kami LIVE pekan ketiga Serie A.

Pekan ke-3 Serie A

Inter-Napoli

Pencetak gol:


Laga perebutan Scudetto yang paling identik, yang mewarnai beberapa musim terakhir, datang lebih cepat, pada pekan ketiga Serie A: pukul 18.00 di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, Inter asuhan Cristian Chivu, juara bertahan Italia, menghadapi Napoli besutan Massimiliano Allegri, runner-up, dalam pertandingan antara dua tim yang membagi gelar juara Italia dalam beberapa musim terakhir. Namun, start mereka musim ini berbeda, dengan Inter memuncaki klasemen dengan 6 poin dari dua kemenangan, sementara Napoli datang usai kalah di kandang dari Como, setelah sebelumnya menang di Genoa. Jika Inter menang, jarak antara kedua pesaing itu sudah akan menjadi 6 poin.






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    Inter-Napoli

    Pencetak gol:

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, ZIelinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. Pelatih: Chivu

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson. Pelatih: Allegri.

    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist:

    Wasit: Sozza

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