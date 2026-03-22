Goal.com
Live
Atalanta-Verona grafica

Diterjemahkan oleh

Serie A, Atalanta vs Verona LIVE

Ikuti bersama kami siaran langsung pekan ke-30 Serie A.

Pertandingan ke-30 Serie A

Atalanta vs Verona 1-0 LIVE

Pencetak Gol: 37' Zappacosta (A)


Kembali meraih kemenangan di liga setelah tiga pertandingan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, serta setelah tersingkir secara mengejutkan di babak 16 besar Liga Champions oleh Bayern Munich: Atalanta asuhan Raffaele Palladino akan bertanding pada pukul 15.00 di New Balance Arena, Bergamo, untuk kembali meraih tiga poin dan mempertahankan harapan untuk mencapai empat besar, dengan selisih -7 dari Como, dalam laga yang merupakan bagian dari pekanke-30 Serie A, melawan Verona asuhan Paolo Sammarco, yang kini dalam kondisi putus asa, berada di posisi kedua dari bawah, dan tertinggal -9 dari zona aman. Pada pertandingan leg pertama, Verona menang 3-1.


  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    56' - Tendangan Krstovic membentur mistar! Penyerang itu menerima umpan terobosan yang bagus dari De Ketelaere dan mencoba melepaskan tendangan lob ke arah Montipò, namun bola menyentuh bagian atas mistar dan melambung keluar.


    48' - Keajaiban dari Carnesecchi, atas umpan silang Belghali dari sisi kiri: bola tidak menyentuh Bowie, intervensi luar biasa dari kiper Atalanta yang dengan gerakan cepat menghalau bola ke sudut.


    37' - ATALANTA UNGGUL, ZAPPACOSTA! Pemain sayap itu menerima bola pantul di tepi kotak penalti dan dengan tendangan kaki kiri melengkung rendah mengalahkan Montipò.


    18' - Peluang emas bagi Ederson! Zappacosta menerobos dari sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah, dan pemain Brasil itu digagalkan pada detik-detik terakhir saat hendak menyundul bola ke gawang kosong oleh Akpa Apro, yang melakukan penyelamatan luar biasa.

    • Iklan

  • RINCIAN PERTANDINGAN:

    Atalanta vs Verona 1-0

    Pencetak gol: 37' Zappacosta (A)


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson (dari menit 63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (dari menit 63' Raspadori); Krstovic. Pelatih: Palladino


    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini (dari menit 66' Al Musrati), Harroui (dari menit 66' Suslov), Frese (dari menit 46' Oyegoke); Bowie, Orban. Pelatih: Sammarco


    Kartu Kuning: Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V)

    Dikeluarkan:

    Wasit: Ayroldi

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Atalanta crest
Atalanta
ATA