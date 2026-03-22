Serie A, Atalanta vs Verona LIVE

56' - Tendangan Krstovic membentur mistar! Penyerang itu menerima umpan terobosan yang bagus dari De Ketelaere dan mencoba melepaskan tendangan lob ke arah Montipò, namun bola menyentuh bagian atas mistar dan melambung keluar.





48' - Keajaiban dari Carnesecchi, atas umpan silang Belghali dari sisi kiri: bola tidak menyentuh Bowie, intervensi luar biasa dari kiper Atalanta yang dengan gerakan cepat menghalau bola ke sudut.





37' - ATALANTA UNGGUL, ZAPPACOSTA! Pemain sayap itu menerima bola pantul di tepi kotak penalti dan dengan tendangan kaki kiri melengkung rendah mengalahkan Montipò.





18' - Peluang emas bagi Ederson! Zappacosta menerobos dari sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah, dan pemain Brasil itu digagalkan pada detik-detik terakhir saat hendak menyundul bola ke gawang kosong oleh Akpa Apro, yang melakukan penyelamatan luar biasa.