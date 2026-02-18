Serhou Guirassy menjelaskan alasan emosional di balik pesan pada kaosnya saat striker Borussia Dortmund merayakan golnya melawan Atalanta

Setelah mencetak gol yang membantu Dortmund memimpin dalam perebutan tempat di perempat final, Guirassy mengangkat jersey-nya untuk memperlihatkan pesan tulisan tangan di kaos dalamnya. Pesan tersebut berbunyi: "Missata, aku merindukanmu! Beristirahatlah dengan tenang. Kamu sekarang aman di surga! Amin!"

Diketahui kemudian bahwa pesan tersebut merupakan penghormatan untuk keponakannya yang baru saja meninggal dunia. Meskipun suasana di Westfalenstadion penuh kegembiraan, pikiran striker tersebut jelas tertuju pada keluarganya yang berduka di masa-masa sulit ini.

Berbicara kepada Amazon setelah peluit akhir, mantan pemain Stuttgart itu menjelaskan makna gestur tersebut dan untuk siapa pesan itu ditujukan. Guirassy mengatakan: "Ini adalah pesan untuk saudaraku. Kami semua mendukungnya. Ini adalah masa yang sulit bagi keluarga. Tapi hidup terus berlanjut. Kita semua akan mati suatu hari nanti."

