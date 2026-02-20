Sergio Aguero melontarkan sindiran pedas kepada Manchester United saat ia menjelaskan mengapa kepergian Pep Guardiola dari City tidak akan memiliki dampak menghancurkan seperti pensiunnya Sir Alex Ferguson

Jika ini adalah musim terakhir Guardiola bersama City, dia akan bertekad untuk mengakhiri musim dengan gemilang dengan memenangkan gelar Premier League ketujuh. City semakin mendekati target tersebut setelah memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal menjadi lima poin, dengan satu pertandingan tersisa. Arsenal kehilangan poin dalam dua pertandingan terakhir mereka melawan Brentford dan Wolves, sementara City memenangkan dua pertandingan liga terakhir mereka, melawan Liverpool dan Fulham.

Namun, Guardiola menegaskan bahwa ia tidak membicarakan status persaingan gelar dengan para pemainnya karena masih ada 12 pertandingan tersisa dan banyak hal bisa berubah hingga akhir musim. Ia mengatakan pada Jumat: "Newcastle adalah satu-satunya yang saya khawatirkan. Saya tidak peduli dengan final Piala Liga melawan Arsenal hingga saatnya tiba. Sekarang fokusnya Newcastle, istirahat, dan setelah Leeds. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 12 pertandingan berikutnya. Saya tidak membicarakan hal itu sama sekali dengan para pemain saya.

"Kemarin dan hari sebelumnya, yang dibicarakan hanyalah Newcastle, Newcastle, Newcastle. Saya tidak membicarakan posisi atau klasemen. Saya tidak peduli. Ini 12 pertandingan. Tanyakan pertanyaan ini kepada saya dengan dua atau tiga pertandingan tersisa, dan saya akan menjawab, tapi 12 pertandingan tersisa adalah waktu yang sangat lama. Itu satu-satunya kebenaran yang saya miliki.

"Mereka unggul sembilan poin karena kami memiliki satu pertandingan lebih banyak. Ketika semua tim memiliki jadwal yang sama, dan setelah itu kami memiliki perbedaan. Banyak hal akan terjadi hingga akhir musim. 70 persen pemain baru, jadi mereka tidak memiliki pengalaman dalam situasi seperti ini. Pengalaman adalah menang besok."