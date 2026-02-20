Getty
Sergio Aguero melontarkan sindiran pedas kepada Manchester United saat ia menjelaskan mengapa kepergian Pep Guardiola dari City tidak akan memiliki dampak menghancurkan seperti pensiunnya Sir Alex Ferguson
Masa depan Guardiola menjadi topik yang tak terhindarkan di City
Aguero meraih lima gelar Premier League selama sepuluh tahun karirnya di City, dengan tiga di antaranya diraih di bawah asuhan Guardiola sebelum striker tersebut pindah ke Barcelona pada 2021 dan kemudian terpaksa pensiun dari sepak bola akibat kondisi jantungnya. Guardiola telah membawa City meraih enam gelar liga dalam sembilan tahun kepelatihannya, serta membawa mereka meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub pada 2023 saat mereka meraih treble.
The Athletic melaporkan bahwa ada ekspektasi yang semakin besar bahwa ini bisa menjadi musim terakhir Guardiola sebagai pelatih City, yang membuat mereka mempertimbangkan calon pengganti seperti Enzo Maresca. Namun, Guardiola menolak berkomentar tentang spekulasi tersebut, menegaskan bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
Aguero: Tidak ada gunanya berspekulasi tentang masa depan Guardiola.
Melalui Stake, Aguero mengatakan: "Pep telah berulang kali menyatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa ia masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya, jadi tidak ada gunanya berspekulasi sekarang tentang apakah ia akan pergi pada akhir musim."
"Kota lebih dari sekadar manajer yang hebat"
Aguero mencetak gol paling penting dalam sejarah City saat melawan Queens Park Rangers pada 2012, yang membawa City meraih gelar liga pertamanya dalam 44 tahun. Roberto Mancini saat itu menjadi manajer, dan Aguero meraih gelar Premier League keduanya dua tahun kemudian pada musim pertama Manuel Pellegrini sebagai manajer, sekaligus memenangkan Piala Liga. Dan pemain Argentina itu tidak khawatir tentang masa depan City ketika manajer yang sering meraih gelar itu akhirnya memutuskan untuk mundur.
"Selalu begitu ketika manajer yang sukses seperti itu pergi, ada semacam perombakan," tambah Aguero, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa City dengan 260 gol dalam 390 pertandingan di semua kompetisi. "Tapi saya merasa City akan tahu cara menggantikannya dengan baik saat waktunya tiba. Sebuah klub, sebuah institusi seperti City, klub yang telah menempatkan dirinya di antara elit, jauh lebih dari sekadar manajer hebat. Dan siapa pun yang datang akan memiliki dasar yang kokoh untuk terus berkembang."
Kota tersebut semakin mendekati Arsenal dalam persaingan perebutan gelar juara.
Jika ini adalah musim terakhir Guardiola bersama City, dia akan bertekad untuk mengakhiri musim dengan gemilang dengan memenangkan gelar Premier League ketujuh. City semakin mendekati target tersebut setelah memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Arsenal menjadi lima poin, dengan satu pertandingan tersisa. Arsenal kehilangan poin dalam dua pertandingan terakhir mereka melawan Brentford dan Wolves, sementara City memenangkan dua pertandingan liga terakhir mereka, melawan Liverpool dan Fulham.
Namun, Guardiola menegaskan bahwa ia tidak membicarakan status persaingan gelar dengan para pemainnya karena masih ada 12 pertandingan tersisa dan banyak hal bisa berubah hingga akhir musim. Ia mengatakan pada Jumat: "Newcastle adalah satu-satunya yang saya khawatirkan. Saya tidak peduli dengan final Piala Liga melawan Arsenal hingga saatnya tiba. Sekarang fokusnya Newcastle, istirahat, dan setelah Leeds. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 12 pertandingan berikutnya. Saya tidak membicarakan hal itu sama sekali dengan para pemain saya.
"Kemarin dan hari sebelumnya, yang dibicarakan hanyalah Newcastle, Newcastle, Newcastle. Saya tidak membicarakan posisi atau klasemen. Saya tidak peduli. Ini 12 pertandingan. Tanyakan pertanyaan ini kepada saya dengan dua atau tiga pertandingan tersisa, dan saya akan menjawab, tapi 12 pertandingan tersisa adalah waktu yang sangat lama. Itu satu-satunya kebenaran yang saya miliki.
"Mereka unggul sembilan poin karena kami memiliki satu pertandingan lebih banyak. Ketika semua tim memiliki jadwal yang sama, dan setelah itu kami memiliki perbedaan. Banyak hal akan terjadi hingga akhir musim. 70 persen pemain baru, jadi mereka tidak memiliki pengalaman dalam situasi seperti ini. Pengalaman adalah menang besok."
