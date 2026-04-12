Serangan rasisme menghantam bintang Maroko saat melawan Barcelona

Pertandingan derby antara Barcelona dan rivalnya, Espanyol, berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan tim Catalan, dalam laga yang diwarnai ketegangan, setelah dipenuhi sorakan rasis yang berasal dari tribun penonton selama pertandingan putaran ke-31 La Liga yang digelar di Stadion Camp Nou, Sabtu lalu.

Insiden ini memaksa pihak pengelola stadion untuk bertindak, dengan dua kali mengumumkan melalui pengeras suara, meminta para penonton untuk menghentikan teriakan kebencian, dan menekankan bahwa perilaku semacam ini dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelakunya.

