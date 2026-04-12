Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports

Diterjemahkan oleh

Serangan rasisme menghantam bintang Maroko saat melawan Barcelona

Pelanggaran-pelanggaran Spanyol terus berlanjut

Pertandingan derby antara Barcelona dan rivalnya, Espanyol, berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan tim Catalan, dalam laga yang diwarnai ketegangan, setelah dipenuhi sorakan rasis yang berasal dari tribun penonton selama pertandingan putaran ke-31 La Liga yang digelar di Stadion Camp Nou, Sabtu lalu.

Insiden ini memaksa pihak pengelola stadion untuk bertindak, dengan dua kali mengumumkan melalui pengeras suara, meminta para penonton untuk menghentikan teriakan kebencian, dan menekankan bahwa perilaku semacam ini dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelakunya.

  • Tindakan rasisme terhadap Omar Al-Hilali

    Situs web Maroko Hesport mengutip beberapa media, termasuk Radio Cadena Cope, yang melaporkan bahwa peringatan tersebut dikeluarkan setelah teriakan-teriakan berulang kali terdengar di tribun penonton.

    Sorakan tersebut ditujukan kepada pemain internasional Maroko, Omar El Hilali, bek Espanyol, yang menjadi sasaran utama beberapa hinaan tersebut, yang memicu kemarahan luas.

    Ketegangan di lapangan semakin memuncak setelah terjadi kontak antara El Hilali dan pemain Barcelona, Gavi, di mana wasit mengeluarkan kartu kuning untuk keduanya, sebelum sorakan-sorakan yang menghina kembali terdengar pada menit ke-57.

    Di tengah suasana tersebut, yel-yel tidak hanya berbau rasial, karena sebagian suporter juga meneriakkan kalimat seperti "turun ke divisi dua", merujuk pada situasi rumit Espanyol musim ini, yang semakin memanaskan suasana di tribun.

    Barcelona memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi 9 poin dan semakin mendekati gelar juara, sementara Espanyol tertahan di 38 poin di posisi kesepuluh.

  • Ini bukan pertama kalinya... Al-Hilali dan pemain Elche

    Spanyol belakangan ini menjadi sorotan terkait isu rasisme terhadap orang asing. Hal ini terlihat saat timnas Mesir bertanding dalam laga persahabatan melawan Spanyol di Stadion Espanyol, di mana terdengar sorakan yang menargetkan umat Muslim. Insiden serupa juga terulang sebelum pertandingan antara Atlético Madrid dan Barcelona pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa Rabu lalu.

    Selain itu, El Hilali sendiri mengalami insiden rasisme selama pertandingan pekan ke-26 La Liga melawan Elche dari pemain Elche, Rafa Mir, di mana Mir berkata kepada pemain Maroko tersebut, "Kamu datang dengan perahu kecil," menurut apa yang disampaikan El Hilali kepada wasit pertandingan.

Champions League
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP