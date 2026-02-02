Goal.com
Argentina Germany WC 2026 Kitsadidas
Seragam Piala Dunia 2026: Argentina, Jerman, Meksiko, Spanyol, dan seragam tim-tim teratas lainnya telah diungkap.

Dengan musim dingin yang mulai tiba bagi banyak dari kita di seluruh dunia, kita hanya bisa bermimpi tentang musim panas yang dipenuhi sepak bola. Tunggu sebentar karena tidak lama lagi Piala Dunia 2026 akan digelar dan dimulai pada 11 Juni, saat Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada berupaya menjadi tuan rumah edisi terbaik kompetisi ini.

Lionel Scaloni dan Argentina akan berusaha mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, yang mereka raih di Qatar 2022. Ini adalah kesuksesan ketiga mereka di Piala Dunia, di mana Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya berhasil meraih trofi yang didambakan.

Menjelang kompetisi, beberapa merek besar seperti adidas, Nike, PUMA, dan lainnya telah meluncurkan seragam baru untuk tampilan segar di lapangan. Pada 5 November 2025, adidas meluncurkan seragam kandang untuk 22 negara, termasuk juara bertahan Jerman, Spanyol, Belgia, tuan rumah bersama Meksiko, dan banyak lagi. Koleksi ini menggabungkan identitas visual historis dan tradisi masing-masing negara dan menampilkannya dalam estetika modernis yang visioner.

adidas WC kits adidas

Koleksi jersey yang mencolok ini mencerminkan jiwa setiap negara melalui kombinasi warna dan pola yang merayakan aspek-aspek kunci identitas masing-masing negara. Mulai dari sejarah kaya, lanskap terkenal, arsitektur tradisional, hingga desain jersey ikonik masa lalu, setiap jersey bertujuan untuk mempersatukan para penggemar dalam kecintaan bersama terhadap negaranya.

PUMA mengikuti jejak pada 4 Desember 2025, memperkenalkan jersey untuk Portugal, Austria, Czechia, Islandia, dan Swiss yang mengeksplorasi identitas, warisan, dan kami sangat menyukai desain-desain menakjubkan ini.

Jadi, apakah Anda akan menonton di rumah, mengadakan pesta nonton bersama teman, atau pergi ke tempat pertandingan untuk menonton Piala Dunia secara langsung, Anda perlu tampil sesuai. Biarkan GOAL mengulas rilis lengkapnya, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri untuk turnamen besar ini:

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Aljazair I Beranda

    Terinspirasi oleh bukit pasir gurun Aljazair, jersey kandang Aljazair menampilkan desain garis dinamis dalam warna beige dan putih, dengan sentuhan hijau cerah di leher dan bahu. Desain ini menggambarkan bukit pasir yang bergelombang, ikonik bagi negara tersebut, yang menghubungkan tim dengan tanah airnya, disertai dengan tulisan 'Algeria' dalam bahasa Arab di bagian belakang leher.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Beranda

    Pola garis vertikal tradisional Argentina dalam warna biru langit dan putih tampil dengan desain yang berubah-ubah, dilengkapi dengan efek gradasi tiga warna yang unik, mengadopsi nuansa biru dari tiga jersey pemenang Piala Dunia sebelumnya – 1978, 1986, dan 2022. Bagian leher belakang menampilkan tanda khusus bertuliskan ‘1896’ – merayakan tanggal pendirian Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA).

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgia I Rumah

    Seragam kandang Belgia terinspirasi dari jendela kaca patri Gotik yang menonjol yang terdapat di seluruh arsitektur negara tersebut. Ikon yang mewakili Red Devils dan Red Flames—julukan tim pria dan wanita—diulang dalam gaya ini di atas dasar merah seragam. Pinggiran bahu dan pergelangan tangan dihiasi dengan detail hitam dan kuning, mengacu pada warna bendera negara.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Chile I Beranda

    Burung nasional Chile, Condor, menjadi sorotan utama di jersey kandang mereka. Berdiri di atas latar belakang merah tradisional, pola cetak seluruh permukaan jersey meniru bulu burung tersebut, sementara di bagian belakang leher, Condor muncul kembali dalam bentuk ikon tanda tangan khusus.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolombia I Beranda

    Seragam kandang Kolombia terinspirasi oleh realisme magis, sebuah gaya seni yang menggabungkan unsur-unsur fantastis dengan lingkungan realistis, sering diwakili oleh kupu-kupu kuning. Seragam ini dipadukan dengan celana pendek biru dan kaus kaki merah, menciptakan tampilan yang khas Kolombia

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Kosta Rika I Beranda

    Seragam kandang Costa Rica menampilkan motif grafis yang cerah dan berulang di seluruh permukaan, menggunakan elemen seperti daun, burung toucan, dan senyuman dalam warna merah, biru, dan pink – semua visual yang merayakan ‘Pura Vida’. Istilah ini, yang tertera di bagian leher belakang jersey, merupakan sikap nasional yang mendalam, identik dengan optimisme, rasa syukur, kepuasan, dan hidup harmonis dengan alam. Sikap yang dibanggakan oleh warga Costa Rica.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Jerman I Beranda

    Menghormati kesuksesan Jerman sebelumnya di turnamen ini, jersey tuan rumah ini mengabadikan beberapa jersey ikonik negara tersebut. Bentuk berlian yang berulang dan detail chevron masing-masing terinspirasi dari grafis ikonik jersey-jersey sebelumnya, termasuk jersey pemenang Piala Dunia 2014.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Hungaria I Beranda

    Seragam kandang Hungaria hadir dalam warna merah gelap tradisional negara tersebut, dipadukan dengan elemen putih dan hijau untuk mewakili warna bendera Hungaria. Seragam ini merayakan ulang tahun ke-125 Federasi Sepak Bola Hungaria dengan logo peringatan khusus, sementara lambang negara dan logo Federasi ditempatkan di atas dada dan di sisi kanan dada, masing-masing. 'Magyarország', yang berarti Hungaria, menghiasi desain di bagian belakang leher.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Beranda

    Tradisi bertemu inovasi dalam jersey kandang Italia - terinspirasi oleh warisan kaya sepak bola Italia, jersey ini merayakan esensi Federasi Sepak Bola Italia dengan desainnya yang berani. Azzurra, merujuk pada julukan tim nasional dan warna jersey, yang berarti 'biru', tertera dalam huruf emas di bagian belakang leher jersey.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Jepang I Beranda

    Warna biru klasik jersey kandang Jepang dihidupkan kembali dengan grafis abstrak berdetail garis-garis biru abu-abu, menggambarkan kabut terkenal yang terlihat di cakrawala tempat langit dan laut bertemu di Jepang. Bendera Jepang terpampang dengan bangga sebagai tanda pengenal di bagian belakang leher.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksiko I Beranda

    Warisan dan masa depan bersatu dalam jersey kandang baru México. Jersey ini melambangkan energi dan kebanggaan yang akan mempersatukan generasi penggemar selama Piala Dunia FIFA mendatang. Jersey ini merayakan dukungan tak tergoyahkan dari sebuah bangsa yang hidup dan bernafas untuk sepak bola, di mana setiap momen yang dibagikan mencerminkan jiwa México. Di bagian belakang leher, kalimat 'SOMOS MÉXICO', yang berarti 'Kami Adalah Meksiko', muncul sebagai simbol persatuan dan gairah yang mendefinisikan semangat Meksiko.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlandia Utara I Beranda

    Seragam kandang Irlandia Utara memiliki dasar warna teal dan hijau, dihiasi dengan grafis abstrak yang terinspirasi dari garis-garis dinamis arsitektur negara tersebut, menghubungkan para penggemar dan pemain dengan inti negara.

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Peru I Rumah

    Terinspirasi oleh tiga elemen topografi yang terdapat di Peru – Pesisir, Dataran Tinggi, dan Hutan Hujan, sebuah pita merah dengan bangga menjadi motif grafis penuh di atas dasar putih jersey kandang Peru. Motif ini dibuat menggunakan gambar garis abstrak yang membentuk simbol masing-masing lanskap, seperti penguin untuk Pesisir dan daun hutan untuk Hutan Hujan. Tanda tangan di leher belakang bertuliskan ‘PERU’ dibuat menggunakan gaya font grafis yang serupa.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Beranda

    Seragam kandang Portugal dirancang untuk menggambarkan kekuatan lautan dan semangat yang menggerakkan negara ini di panggung dunia. Warna merah ikonik sebagai dasar seragam dihiasi dengan detail bergaya gelombang dan aksen hijau - sebuah penghormatan visual terhadap akar maritim negara ini dan semangatnya yang tak kenal lelah dan tak kenal takut.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar di Rumah

    Dirancang untuk menghormati garis zig-zag yang memisahkan bagian putih dan marun pada bendera nasional Qatar, seragam kandang Qatar berwarna marun dihiasi dengan serangkaian garis gelap bergerigi yang membentang di tengah kemeja, dengan kata "Qatar" dalam bahasa Arab tercantum sebagai tanda tangan di bagian belakang leher.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arab Saudi I Beranda

    Seragam kandang tim sepak bola Arab Saudi menampilkan motif ungu dan hijau tua yang unik, terinspirasi dari pintu-pintu yang dihiasi secara rumit yang ditemukan di negara tersebut, serta detail-detail cerah yang diambil dari ladang lavender di wilayah tersebut. Dengan latar belakang hijau tua yang mendalam, desain mencolok ini juga terinspirasi dari simbol-simbol negara yang dihormati - elang dan pohon palem, namun dipadukan dengan pola geometris untuk menciptakan estetika modern.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Skotlandia I Beranda

    Pada jersey kandang Skotlandia, simbol saltire tradisional yang terdapat pada bendera Skotlandia menjadi sorotan utama sebagai pola biru tua yang berulang di atas warna biru khas jersey kandang. Grafis saltire juga ditampilkan di bagian belakang leher sebagai detail penutup.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanyol I Beranda

    Seragam kandang Spanyol untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan desain bersih bergaris vertikal, dengan latar belakang merah yang dihiasi garis-garis vertikal kuning yang berulang, mengambil inspirasi visual dari bendera nasional dan lambang negara. Semangat bangsa akan dibawa oleh para pemain dengan kata "ESPANA" tertulis di bagian belakang leher kaos.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Swedia I Beranda

    Warna kuning dan biru tradisional yang identik dengan seragam kandang Swedia diberi sentuhan modern sebagai penghormatan terhadap era 70-an negara tersebut. Desain ini menampilkan grafis tonal yang terintegrasi ke dalam kain, terinspirasi dari jahitan bunga yang populer pada jeans dan pakaian tradisional Swedia dari era tersebut. Kaos yang sarat nostalgia ini memungkinkan penggemar untuk merayakan warisan mereka dengan estetika yang segar namun familiar, yang dilengkapi dengan tipografi modern di bagian belakang leher bertuliskan ‘Sverige’ – atau Swedia dalam bahasa Inggris.

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Uni Emirat Arab I Beranda

    Seragam Uni Emirat Arab hadir dengan dasar putih yang segar, dihiasi dengan aksen merah dan grafis abu-abu unik di bahu dan lengan. Pola geometris ini terinspirasi dari bentuk perisai yang terdapat pada lambang federasi.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraina I Beranda

    Seragam kandang Ukraina merupakan penghormatan terhadap warisan dan tradisi kaya negara tersebut. Seragam tradisional berwarna kuning cerah dan biru ini dilengkapi dengan motif grafis halus yang berulang, terintegrasi ke dalam kaus dengan warna kuning yang lebih gelap, dengan pola yang terinspirasi dari bentuk dan elemen yang terdapat pada lambang negara Ukraina. Tanda tangan di bagian leher belakang bertuliskan 'Україна' – yang berarti Ukraina dalam bahasa Ukraina, melengkapi desain tersebut.

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Beranda

    Warna merah burgundy pada seragam kandang Venezuela hidup dengan motif abstrak yang menghiasi seluruh permukaan, terinspirasi dari bentuk dan topografi pegunungan Tepui. Tanda tangan di bagian leher belakang berwarna emas bertuliskan ‘LA VINOTINTO’ - nama resmi federasi.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Wales I Rumah

    Dasar merah yang identik dengan seragam kandang Wales diinterpretasi ulang dengan desain garis horizontal, menggabungkan garis-garis hijau gelap, merah, dan putih, dengan terjemahan resmi nama negara Wales, CYMRU, yang terlihat samar-samar di tengah garis hijau. Desain ini kembali muncul bersama motto tim – 'Gorau Chwarae Cyd Chwarae', yang berarti 'Permainan Terbaik Adalah Permainan Tim' – di bagian belakang leher.

