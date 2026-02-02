Seragam Piala Dunia 2026: Argentina, Jerman, Meksiko, Spanyol, dan seragam tim-tim teratas lainnya telah diungkap.

Dengan musim dingin yang mulai tiba bagi banyak dari kita di seluruh dunia, kita hanya bisa bermimpi tentang musim panas yang dipenuhi sepak bola. Tunggu sebentar karena tidak lama lagi Piala Dunia 2026 akan digelar dan dimulai pada 11 Juni, saat Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada berupaya menjadi tuan rumah edisi terbaik kompetisi ini.

Lionel Scaloni dan Argentina akan berusaha mempertahankan gelar Piala Dunia mereka, yang mereka raih di Qatar 2022. Ini adalah kesuksesan ketiga mereka di Piala Dunia, di mana Lionel Messi dan kawan-kawan akhirnya berhasil meraih trofi yang didambakan.

Menjelang kompetisi, beberapa merek besar seperti adidas, Nike, PUMA, dan lainnya telah meluncurkan seragam baru untuk tampilan segar di lapangan. Pada 5 November 2025, adidas meluncurkan seragam kandang untuk 22 negara, termasuk juara bertahan Jerman, Spanyol, Belgia, tuan rumah bersama Meksiko, dan banyak lagi. Koleksi ini menggabungkan identitas visual historis dan tradisi masing-masing negara dan menampilkannya dalam estetika modernis yang visioner.

adidas

Koleksi jersey yang mencolok ini mencerminkan jiwa setiap negara melalui kombinasi warna dan pola yang merayakan aspek-aspek kunci identitas masing-masing negara. Mulai dari sejarah kaya, lanskap terkenal, arsitektur tradisional, hingga desain jersey ikonik masa lalu, setiap jersey bertujuan untuk mempersatukan para penggemar dalam kecintaan bersama terhadap negaranya.

PUMA mengikuti jejak pada 4 Desember 2025, memperkenalkan jersey untuk Portugal, Austria, Czechia, Islandia, dan Swiss yang mengeksplorasi identitas, warisan, dan kami sangat menyukai desain-desain menakjubkan ini.

Jadi, apakah Anda akan menonton di rumah, mengadakan pesta nonton bersama teman, atau pergi ke tempat pertandingan untuk menonton Piala Dunia secara langsung, Anda perlu tampil sesuai. Biarkan GOAL mengulas rilis lengkapnya, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri untuk turnamen besar ini:

