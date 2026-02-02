Goal.com
Man Utd 2025-26 kitsGetty/adidas/Man Utd/GOAL composite
Anselm Noronha

Seragam Manchester United musim 2025-26: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United, termasuk bocoran, tempat membeli, dan informasi lainnya.

Home Kit

  • Primarily red with white logos and black accents
  • Inspired by Old Trafford, “The Theatre of Dreams"
  • Features an abstract sleeve graphic in multiple red tones, referencing the pitch, stands, and tunnel

Manchester United akan tetap menggunakan adidas sebagai sponsor utama jersey mereka setelah The Red Devils menandatangani perpanjangan kontrak 10 tahun dengan raksasa Jerman tersebut pada Juni 2023.

Klub mungkin telah terhindar dari masalah besar, karena adidas bisa saja mengakhiri kesepakatan senilai £900 juta ($1,12 miliar) jika mereka terdegradasi ke Championship, namun kekhawatiran akan dampak negatif akibat performa buruk mereka tetap ada.

Di sini, GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United, termasuk tempat membeli, harga, bocoran, rumor, dan lainnya.

  • Man Utd home kit 2025-26adidas/Man Utd

    Seragam kandang Manchester United musim 2025-26, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Manchester United musim 2025-2026 secara resmi diluncurkan pada 12 Juni 2025. Berwarna merah dominan dengan logo putih dan aksen hitam, seragam ini dirancang untuk menangkap esensi sejati identitas klub, menghormati sejarah kaya dan semangat pendiriannya. Desainnya terinspirasi dari Old Trafford, yang juga dikenal sebagai 'Teater Impian'.

    Klub ini belum memasukkan cetakan lengan khusus pada seragam kandang mereka dalam waktu yang cukup lama, tetapi kali ini, Anda akan melihat grafis lengan abstrak dalam berbagai nuansa merah, menonjolkan elemen lapangan, tribun, dan terowongan. Instans terakhir grafis lengan unik pada seragam kandang Manchester United adalah desain 1996-98.

    Untuk melengkapi tampilan, seragam ini dilengkapi dengan kerah V-neck hitam-putih yang stylish, manset lengan hitam, tiga garis hitam yang membentang di bahu, serta logo adidas dan sponsor berwarna putih yang kontras. Sentuhan akhir yang menghormati warisan klub adalah tanda tangan 'Theatre of Dreams' di bagian belakang kerah. Fitur menonjol lainnya adalah grafis terinspirasi Old Trafford di lengan, serta tulisan 'Theatre of Dreams' di kerah, sebagai penghormatan kepada stadion ikonik tersebut.

    Seragam kandang baru Manchester United dapat dibeli seharga £85 ($115) untuk dewasa, dengan seragam asli seharga £120 ($162). Harga ini berlaku untuk kaos lengan pendek.

  • Man Utd away kit 2025-26adidas/Man Utd

    Seragam tandang Manchester United musim 2025-26, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang Manchester United musim 2025-2026, yang menampilkan dasar warna putih, plum, dan ungu modern dengan aksen logam, telah diperkenalkan pada 16 Juli 2025. Skema warna ini terinspirasi dari pola salju yang khas dari seragam tandang musim 1990-92, namun ini bukan kali pertama Adidas mengambil inspirasi dari desain salju untuk seragam Manchester United. Mereka sebelumnya menggunakannya untuk seragam ketiga musim 2015-16 dan seragam tandang musim 2017-18. Selain itu, seragam tandang musim ini bahkan menyertakan pola salju M yang inovatif.

    Seragam baru ini memiliki kerah V yang tumpang tindih dan menampilkan logo setan (devil logo) alih-alih lambang klub penuh, sebuah pilihan desain dari Adidas. Celana pendek untuk seragam tandang 2025-2026 diperkirakan akan berwarna plum gelap, yang sesuai dengan warna yang digunakan untuk logo di kaus.

    Harga untuk seragam tandang United 2025-26 sejalan dengan harga seragam kandang.

  • Man Utd third kit 2025-26adidas/Man Utd

    Seragam ketiga Manchester United musim 2025-26, tanggal rilis & harga

    Kaos sepak bola ketiga adidas Manchester United 2025-2026, yang secara resmi diperkenalkan pada 12 Agustus 2025, menghadirkan kembali tampilan ikonik kaos tandang musim 1993-94 yang terkenal dikenakan oleh Eric Cantona. Klub mengonfirmasi bahwa kaos ini akan dikenakan untuk pertama kalinya pada 27 September 2025 dalam pertandingan Premier League melawan Brentford.

    Seragam ini didominasi warna hitam dengan aksen kuning dan biru yang mencolok, meniru desain asli dari tiga dekade lalu. Fitur utama termasuk logo Adidas Trefoil klasik dan interpretasi modern dari lambang klub yang dilindungi. Kaos ini juga akan menampilkan desain tricolour yang stylish di kerah dan manset, dengan celana pendek dan kaus kaki yang serasi untuk melengkapi seragam.

    Dasar hitam dan abu-abu menampilkan motif iblis klub yang halus namun mencolok, yang dianyam langsung ke dalam desain, diakhiri dengan tiga garis autentik berwarna kuning mencolok di bahu.

    Berbicara tentang menghormati legenda klub dengan seragam ini, versi lapangan dari seragam ini tersedia untuk dibeli seharga €150, sementara versi penggemar seharga €100.

  • Andre Onana Man Utd home goalkeeper 2025-26 kitadidas/Man Utd

    Tanggal rilis dan harga seragam kiper Manchester United musim 2025-26

    Desain kaos kiper kandang Adidas Manchester United 2025-2026 mirip dengan kaos kiper Juventus 2025-26, dengan dasar berwarna hitam dominan yang secara halus beralih ke abu-abu di bagian bawah. Desain ini diperindah dengan logo dan detail lain yang diwarnai hijau muda.

    Kaos ini didasarkan pada kaos tim kiper Adidas 25 Tiro Goalkeeper Competition yang baru. Bocoran juga menunjukkan kaos kiper biru, yang kemungkinan akan digunakan untuk pertandingan tandang.

    Sementara itu, seragam kiper ketiga Adidas Manchester United untuk musim 2025-26 mirip dengan seragam Bayern Munich. Seragam ini menampilkan warna hijau mint cerah yang mencolok dengan garis vertikal halus. Seragam ini juga menampilkan logo Adidas Trefoil klasik beserta lambang Manchester United yang dilindungi.

    Meskipun kaos kiper kandang Man Utd untuk dewasa dengan lengan panjang tersedia seharga £90 ($122), penggemar dapat menantikan peluncuran dan ketersediaan dua varian lainnya sekitar akhir musim panas 2025.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

