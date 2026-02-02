Seragam Manchester United musim 2025-26: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam, dan harga

Manchester United akan tetap menggunakan adidas sebagai sponsor utama jersey mereka setelah The Red Devils menandatangani perpanjangan kontrak 10 tahun dengan raksasa Jerman tersebut pada Juni 2023.

Klub mungkin telah terhindar dari masalah besar, karena adidas bisa saja mengakhiri kesepakatan senilai £900 juta ($1,12 miliar) jika mereka terdegradasi ke Championship, namun kekhawatiran akan dampak negatif akibat performa buruk mereka tetap ada.

Di sini, GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United, termasuk tempat membeli, harga, bocoran, rumor, dan lainnya.

BACA LEBIH LANJUT