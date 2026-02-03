Goal.com
Liverpool 2025-26 kitsadidas/Liverpool/GOAL composite
Anselm Noronha

Seragam Liverpool musim 2025-26: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam, dan harga

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam Liverpool musim 2025-26, termasuk bocoran, tempat membeli, dan informasi lainnya.

Home Kit

  • The new home kit brings back the 2006-07 Adidas vibes in bold “Strawberry Red”
  • Clean white details and a timeless silhouette mark Adidas’ return to Anfield

Liverpool kembali bermitra dengan Adidas, mulai dari musim 2025-26. Berakhirnya kontrak terakhir klub dengan Nike membuka jalan bagi kembalinya 'Three Stripes' ke Anfield setelah 13 tahun.

Kesepakatan baru ini, yang diperkirakan akan menghasilkan lebih dari £60 juta per tahun, secara resmi dimulai pada 1 Agustus 2025. Ini adalah kali ketiga Adidas menjadi mitra resmi seragam Liverpool. Kolaborasi sebelumnya berlangsung dari 1985 hingga 1996 dan kemudian lagi dari 2006 hingga 2012, sebelum kemitraan dengan Warrior, New Balance, dan Nike.

Seragam Adidas dari periode Premier League awal Liverpool pernah dikenakan oleh legenda klub seperti Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres, dan Luis Suarez, di antara lainnya. Selama periode tersebut, klub meraih satu trofi, yaitu Piala Liga 2012.

Selain lambang yang berbeda pada setiap jersey Liverpool untuk musim 2025-26, Adidas telah menghidupkan kembali beberapa desain jersey lama mereka dari saat mereka menggantikan Reebok (yang dimiliki Adidas) sebagai mitra resmi klub.

Di sini, GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool, termasuk tempat membeli, harga, bocoran, dan lainnya.

  • Liverpool home kit 25-26Liverpool, Adidas

    Seragam kandang Liverpool musim 2025-26, tanggal rilis & harga

    Sesuai tradisi, seragam kandang Liverpool musim 2025-26 buatan Adidas tetap menggunakan warna merah ikonik klub — kali ini disebut "Strawberry Red" — dipadukan dengan aksen putih yang bersih untuk tampilan klasik yang elegan.

    Dalam hal desain, ini adalah desain retro yang sederhana. Kaos kandang baru ini memancarkan nostalgia yang kuat, terinspirasi jelas dari seragam 2006-07, tanpa kerah yang terlalu besar. Dengan lengan berkerah, leher bulat sederhana, dan trim putih untuk lambang klub dan sponsor, ini adalah potongan yang tajam dan abadi yang menandakan kembalinya Adidas ke Anfield.

    Seragam 06-07 memiliki tempat istimewa di hati para penggemar; ini adalah seragam pertama yang dibuat Adidas setelah menggantikan Reebok pada 2006, dan pernah dikenakan oleh legenda klub seperti Steven Gerrard, Xabi Alonso, dan Daniel Agger.

    Melengkapi tampilan, celana pendek dan kaus kaki untuk seragam kandang 2025-26 juga dibalut warna Strawberry Red yang berani, menjaga estetika yang sleek dan terpadu untuk era baru The Reds.

    Seragam kandang baru Liverpool 2025-26 dari Adidas resmi dijual sejak 1 Agustus 2025. Penggemar dapat membeli versi lengan pendek standar seharga £85 ($111), sementara edisi autentik kelas atas dibanderol £120 ($162).

    Lebih suka lengan panjang? Kaos lengan panjang reguler dibanderol £90 ($118), sedangkan versi autentik dihargai £130 ($170).

  • LFC away kit 25-26Liverpool, Adidas

    Seragam tandang Liverpool musim 2025-26, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang Liverpool musim 2025-26 dari Adidas menghadirkan sentuhan segar dan modern pada tradisi kaya klub. Dominasi warna "Wonder White" yang elegan, kaos ini menonjol dengan branding Adidas merah yang tajam dan aksen lengan, dipadukan sempurna dengan celana pendek hitam dan kaus kaki putih untuk tampilan yang rapi dan seimbang.

    Yang benar-benar membedakan jersey ini adalah lambang klub yang didesain ulang. Alih-alih burung Liverbird klasik yang berdiri sendiri, lambang kini diapit oleh perisai berani dan kontemporer – perubahan halus yang memberikan kit ini identitas Liverpool yang segar namun tetap khas.

    Harga untuk seragam tandang Liverpool 2025-26 sejalan dengan harga seragam kandang.

  • Liverpool 2025-26 third kitadidas/Liverpool

    Liverpool 2025-26 jersey ketiga, tanggal rilis & harga

    Seragam ketiga adidas dan Liverpool untuk musim 2025-26 memiliki warna dasar hijau laut yang mencolok, dengan garis hitam di kerah dan lengan. Terinspirasi dari era 1980-an dengan aksen garis, desain ini bisa jadi interpretasi modern dari seragam hijau klasik Liverpool x Carlsberg, meskipun versi ini menampilkan logo Standard Chartered di bagian depan.

    Selain logo trefoil adidas Originals, jersey ketiga ini akan menampilkan burung Liverbird saat ini di dalam lambang lama. Oleh karena itu, lambang Liverpool vintage ini akan menjadi interpretasi modern dari lambang yang digunakan pada jersey dari tahun 1987-1992, periode ketika adidas sebelumnya menjadi mitra jersey.

    Seragam ini dilengkapi dengan celana pendek putih, serta kaus kaki hijau laut yang dihiasi dengan tiga garis adidas dan huruf 'LFC' yang mencolok.

    Seragam ketiga adidas x Liverpool 2025-26 akan tersedia mulai 9 September 2025.

  • Liverpool GK kit 25-26Liverpool GK kit 25-26

    Tanggal rilis dan harga seragam kiper Liverpool musim 2025-26

    Diluncurkan sebagai bagian dari peluncuran seragam kandang dan tandang untuk musim mendatang, seragam kiper utama Adidas Liverpool 2025-26 menampilkan kombinasi dua warna hijau dengan logo hitam. Seragam ini tersedia untuk dibeli dengan harga yang sama dengan seragam kandang dan tandang.

    Selain itu, ada pertimbangan untuk memberikan opsi seragam pink bagi kiper Liverpool. Kedua seragam ini diperkirakan akan mengadopsi desain gelombang suara, yang merupakan fitur standar dari seragam kiper Adidas Competition 25 GK.

    Seragam kiper ketiga direncanakan menampilkan garis-garis hitam/kilap yang dipadukan dengan logo, kerah, dan garis-garis putih. Adidas memilih menggunakan logo Trefoil untuk seragam ketiga ini, sejalan dengan desain seragam ketiga musim 25-26.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

