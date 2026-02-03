Seragam Liverpool musim 2025-26: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam, dan harga

Liverpool kembali bermitra dengan Adidas, mulai dari musim 2025-26. Berakhirnya kontrak terakhir klub dengan Nike membuka jalan bagi kembalinya 'Three Stripes' ke Anfield setelah 13 tahun.

Kesepakatan baru ini, yang diperkirakan akan menghasilkan lebih dari £60 juta per tahun, secara resmi dimulai pada 1 Agustus 2025. Ini adalah kali ketiga Adidas menjadi mitra resmi seragam Liverpool. Kolaborasi sebelumnya berlangsung dari 1985 hingga 1996 dan kemudian lagi dari 2006 hingga 2012, sebelum kemitraan dengan Warrior, New Balance, dan Nike.

Seragam Adidas dari periode Premier League awal Liverpool pernah dikenakan oleh legenda klub seperti Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres, dan Luis Suarez, di antara lainnya. Selama periode tersebut, klub meraih satu trofi, yaitu Piala Liga 2012.

Selain lambang yang berbeda pada setiap jersey Liverpool untuk musim 2025-26, Adidas telah menghidupkan kembali beberapa desain jersey lama mereka dari saat mereka menggantikan Reebok (yang dimiliki Adidas) sebagai mitra resmi klub.

Di sini, GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool, termasuk tempat membeli, harga, bocoran, dan lainnya.

