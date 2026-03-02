Sepuluh kartu merah dalam satu musim! Kartu merah paling konyol Chelsea pada musim 2025-26 - peringkat

Kartu merah Pedro Neto melawan Arsenal pada Minggu lalu merupakan kartu merah ke-10 Chelsea di semua kompetisi musim ini, dengan sembilan pemain dan mantan pelatih kepala Enzo Maresca telah menerima kartu merah. Pelatih asal Italia itu sebagian disalahkan atas ketidakdisiplinan yang melanda timnya pada paruh pertama musim ini, namun pola tersebut tampaknya berlanjut di bawah kepemimpinan Liam Rosenior, dengan Neto memastikan The Blues menyelesaikan pertandingan berturut-turut dalam keadaan kekurangan pemain.

"Kita perlu melakukan sesuatu [tentang disiplin kita], pasti. Saya perlu berbicara dengan staf pelatih, staf klub, dan para pemain, karena ini tidak dapat diterima," kata Rosenior setelah kekalahan 2-1 di Emirates Stadium. "Saya tahu rekor klub tidak bagus sejak awal musim, dan kini semakin buruk. Kami memiliki 10 pertandingan saat saya di sini di mana kami tidak mengalami masalah ini, tetapi kami telah mengalami dua kali dalam dua pertandingan. Ada masalah mendasar yang perlu kami selidiki."

Apapun masalah mendasar itu, Rosenior perlu menghilangkannya, mengingat beberapa kartu merah Chelsea musim ini tidak dapat dibenarkan. Dengan itu, GOAL telah mengurutkan 10 kartu merah mereka (hingga saat ini!) berdasarkan tingkat kebodohannya...