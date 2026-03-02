Goal.com
Sepuluh kartu merah dalam satu musim! Kartu merah paling konyol Chelsea pada musim 2025-26 - peringkat

Chelsea memiliki banyak masalah yang perlu diselesaikan, tetapi mungkin yang paling mencolok saat ini adalah kurangnya disiplin. Kurangnya pemain berpengalaman dalam skuad termuda di Premier League telah disoroti berulang kali selama era BlueCo, tetapi tidak ada yang lebih mencolok daripada ketika menyangkut menjaga jumlah pemain yang cukup di lapangan di Stamford Bridge.

Kartu merah Pedro Neto melawan Arsenal pada Minggu lalu merupakan kartu merah ke-10 Chelsea di semua kompetisi musim ini, dengan sembilan pemain dan mantan pelatih kepala Enzo Maresca telah menerima kartu merah. Pelatih asal Italia itu sebagian disalahkan atas ketidakdisiplinan yang melanda timnya pada paruh pertama musim ini, namun pola tersebut tampaknya berlanjut di bawah kepemimpinan Liam Rosenior, dengan Neto memastikan The Blues menyelesaikan pertandingan berturut-turut dalam keadaan kekurangan pemain.

"Kita perlu melakukan sesuatu [tentang disiplin kita], pasti. Saya perlu berbicara dengan staf pelatih, staf klub, dan para pemain, karena ini tidak dapat diterima," kata Rosenior setelah kekalahan 2-1 di Emirates Stadium. "Saya tahu rekor klub tidak bagus sejak awal musim, dan kini semakin buruk. Kami memiliki 10 pertandingan saat saya di sini di mana kami tidak mengalami masalah ini, tetapi kami telah mengalami dua kali dalam dua pertandingan. Ada masalah mendasar yang perlu kami selidiki."

Apapun masalah mendasar itu, Rosenior perlu menghilangkannya, mengingat beberapa kartu merah Chelsea musim ini tidak dapat dibenarkan. Dengan itu, GOAL telah mengurutkan 10 kartu merah mereka (hingga saat ini!) berdasarkan tingkat kebodohannya...

    10Trevoh Chalobah vs Brighton (27 September)

    Dari semua pemain Chelsea yang mendapat kartu merah sepanjang musim ini, kartu merah yang diterima Trevoh Chalobah dalam pertandingan melawan Brighton pada September lalu adalah yang paling jauh dari kesalahan yang dapat disalahkan pada pihak lain.

    Bek Inggris itu dihukum karena menghalangi Diego Gomez mencetak gol setelah menjatuhkannya di tepi kotak penalti, tetapi dia terpaksa bertindak nekat setelah umpan salah Andrey Santos membuat gelandang Paraguay Brighton, Paraguayan, berada dalam posisi mencetak gol. Chelsea unggul 1-0 pada awal babak kedua, tetapi dengan 10 pemain, mereka akhirnya kalah 3-1 dengan Chalobah sudah kembali ke ruang ganti.

    9Enzo Maresca vs Liverpool (4 Oktober)

    Jika daftar ini mengurutkan kartu merah yang paling 'tidak perlu', Enzo Maresca akan berada di peringkat lebih tinggi, tetapi dalam hal 'kebodohan', sulit untuk menyalahkan seorang manajer karena merayakan gol penentu kemenangan di menit-menit akhir yang dicetak oleh wonderkid remaja untuk mengalahkan juara bertahan di kandang mereka sendiri.

    Gol Estevao yang membuat Chelsea unggul 2-1 atas Liverpool membuat Maresca berlari ke tepi lapangan dan melompat ke arah para pemainnya di dekat bendera sudut. Namun, 'Polisi Hiburan' Liga Premier, alias PGMOL, tidak mengizinkan pelatih meninggalkan area teknis mereka dengan cara yang begitu terang-terangan, sehingga Maresca harus menonton detik-detik terakhir dari dalam terowongan Stamford Bridge.

    8Wesley Fofana vs Burnley (21 Februari)

    Wesley Fofana seharusnya tahu lebih baik untuk tidak ikut campur dalam insiden dengan James Ward-Prowse saat dia sudah mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Burnley pada Februari. Namun, bek Prancis itu tetap ikut campur, tetapi timingnya tidak tepat, sehingga dia mendapat kartu kuning kedua dan membuat Chelsea harus bermain dengan 10 orang dalam 18 menit terakhir.

    The Blues tidak mampu mempertahankan keunggulan 1-0 mereka saat Zian Flemming menyamakan skor di waktu tambahan. Meskipun pelecehan rasial yang diterima Fofana setelah insiden tersebut sangat mengerikan dan sama sekali tidak dapat diterima, tidak diragukan lagi bahwa keputusan yang diambilnya pada hari itu patut dipertanyakan.

    7Marc Cucurella vs Fulham (7 Januari)

    Marc Cucurella telah terlibat dalam sejumlah insiden selama kariernya di Chelsea, meskipun ia berhasil menghindari hukuman sepanjang musim ini sambil justru memancing lawan untuk melakukan kesalahan. Satu-satunya noda hitam bagi bek Spanyol ini terjadi pada laga derby Januari melawan Fulham, ketika kesalahannya membuat The Blues kalah di Craven Cottage.

    Di pertengahan babak pertama, Bernd Leno mengirim umpan panjang ke depan untuk Harry Wilson. Cucurella menjadi pemain terakhir Chelsea, namun gagal mengantisipasi bola yang memantul sebelum menarik Wilson saat ia akan menerobos ke gawang. Cucurella diusir dari lapangan karena menghalangi peluang mencetak gol setelah melakukan kesalahan yang semakin jarang terjadi.

    6Joao Pedro vs Benfica (30 September)

    Jose Mourinho kembali ke Stamford Bridge pada awal masa jabatannya di Benfica, namun pertandingan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi karena Chelsea menang 1-0 berkat gol bunuh diri Richard Rios di babak pertama. Meskipun skornya tipis, The Blues tampil nyaman sepanjang pertandingan, sehingga kartu merah yang diterima Joao Pedro sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir semakin membuat frustrasi.

    Dengan sisa 30 detik waktu tambahan, striker Brasil itu secara ceroboh mengangkat kakinya ke arah kepala lawan saat berebut bola yang melambung. Pedro kemudian mendapat kartu kuning kedua karena tendangan tinggi, padahal jika dia berpikir sejenak tentang apa yang dia coba lakukan, dia seharusnya menyadari bahwa risiko tersebut tidak sepadan dengan hasilnya di menit-menit akhir pertandingan.

    5Moises Caicedo vs Arsenal (30 November)

    Saat Chelsea bersiap menyambut Arsenal di Stamford Bridge pada November, mereka melakukannya sebagai pesaing terdekat Arsenal di puncak klasemen, dengan sebagian besar sorotan tertuju pada duel antara dua gelandang terbaik di Premier League, Declan Rice dan Moises Caicedo. Namun, tekanan tampaknya mempengaruhi Caicedo, yang mendapat kartu merah sebelum pertandingan mencapai babak pertama.

    Caicedo melompat ke dalam tantangan dengan Mikel Merino, tetapi hanya berhasil menabrak pergelangan kaki pemain Arsenal tersebut sambil juga menyebabkan dirinya sendiri cedera ringan. Kartu merah pun dikeluarkan, dan meskipun The Blues berjuang untuk meraih hasil imbang 1-1 yang pantas, mereka hanya meraih empat poin dari tiga pertandingan yang Caicedo absen karena skorsing, yang hampir mengakhiri ambisi gelar mereka akibat kelalaiannya yang tidak perlu.

    4Pedro Neto vs Arsenal (1 Maret)

    Pedro Neto kesulitan untuk memberikan dampak signifikan dalam laga Chelsea melawan Arsenal saat kedua tim London itu bertanding di Emirates pada Maret, namun hal itu tetap tidak membenarkan tindakannya melampiaskan frustrasinya selama lima menit gila di babak kedua. Dia pertama kali mendapat kartu kuning karena protes terhadap sundulan Jurrien Timber yang memberikan keunggulan 2-1 bagi The Gunners di London Utara, sebelum kemudian terjatuh saat mencoba menghentikan Gabriel Martinelli yang memimpin serangan balik tuan rumah beberapa saat kemudian.

    Neto tidak percaya dia telah diusir, tetapi dia tidak bisa mengeluh, dan mantan penyerang Chelsea, Chris Sutton, menyebut pemain internasional Portugal itu sebagai "bodoh" karena "mengecewakan Chelsea" saat mereka gagal melakukan comeback dengan 10 pemain.

    3Robert Sanchez vs Manchester United (20 September)

    Robert Sanchez sering kali kehilangan ketenangan selama kariernya di Chelsea, dan salah satu insiden paling mahal terjadi di Old Trafford pada September lalu, ketika ia diusir dari lapangan hanya lima menit setelah pertandingan dimulai. Sanchez sebenarnya bisa saja tetap di posisinya dan mencoba menghentikan tembakan yang akan dilakukan Bryan Mbeumo setelah ia berhasil melewati pertahanan Chelsea, namun kiper asal Spanyol itu malah berlari keluar dan bertabrakan dengan penyerang United sekitar 20 yard dari gawang.

    Sebagai pemain terakhir, ia dengan benar diusir, meninggalkan tim tamu bermain hampir sepanjang pertandingan dengan 10 pemain. Mereka dibantu oleh Casemiro yang juga diusir untuk menyeimbangkan keadaan sebelum babak pertama berakhir, tetapi United sudah memimpin dua gol saat itu, dan Chelsea tidak bisa menyamakan kedudukan meskipun Trevoh Chalobah mencetak gol balasan di akhir pertandingan.

    2Liam Delap vs Wolves (29 Oktober)

    Setelah mengalami cedera otot paha belakang pada Agustus, Liam Delap mungkin berharap dapat memulai kariernya di Chelsea saat ia kembali bermain sebagai pemain pengganti pada babak kedua pertandingan putaran keempat Carabao Cup Chelsea melawan Wolves dua bulan kemudian. Namun, ia justru mengakhiri malam di Molineux dengan dijuluki "bodoh" oleh manajernya, Enzo Maresca, setelah mendapat kartu merah akibat dua pelanggaran konyol.

    Delap pertama kali mendapat kartu kuning karena mendorong Yerson Mosquera dalam insiden di luar bola, sebelum, hanya tujuh menit kemudian, ia melompat ke arah Emmanuel Agbadou sambil mengayunkan siku untuk menerima kartu kuning kedua dan karenanya kartu merah. Chelsea saat itu memimpin 3-2, dan meskipun Wolves berhasil menyamakan skor, gol terakhir dari Jamie Gittens berarti setidaknya kelalaian Delap tidak menyebabkan kekalahan.

    1Malo Gusto vs Nottingham Forest (18 Oktober)

    Satu hal adalah mendapat kartu merah saat pertandingan masih dalam keadaan seimbang atau bahkan saat frustrasi akibat kekalahan tertentu meluap; hal lain adalah mendapat kartu merah saat hasil pertandingan sudah pasti. Namun, itulah tepatnya yang dilakukan Malo Gusto saat Chelsea sudah unggul 3-0 atas Nottingham Forest pada menit ke-87 di City Ground pada Oktober lalu.

    Saat Forest sedang menyelesaikan pernyataan resmi pemecatan Ange Postecoglou, Gusto melakukan tekel terhadap Neco Williams dan mendapat kartu kuning kedua dalam pertandingan tersebut, sehingga harus meninggalkan lapangan lebih awal. Enzo Maresca menyebut tekel tersebut sebagai "tidak berguna" dalam konferensi pers pasca-pertandingan, dan mungkin itu masih terlalu baik untuk bek Prancis tersebut mengingat kondisi pertandingan saat itu.

