Sepuluh bintang dunia ini bisa ditonton secara gratis musim panas ini

Seorang pemain yang tak pernah diduga akan masuk dalam daftar ini pada tahun 2026: Salah. Di tengah masa perpanjangan kontrak menggiurkan selama dua tahun yang ia tandatangani bersama Liverpool musim panas lalu, ia telah menutup pintu di Anfield.

Alasan utamanya adalah keretakan serius dalam hubungannya dengan manajer Arne Slot, yang kini telah hengkang. Saat ini, Salah masih berlaga di Piala Dunia bersama Mesir, namun tampaknya ia akan menandatangani kontrak menggiurkan di Arab Saudi setelah turnamen tersebut. Klub mana yang akan menjadi tujuannya, masih menjadi pertanyaan.