Pasar transfer sedang ramai-ramainya, namun sejumlah pemain ternama masih belum memiliki klub. Para pemain yang berstatus bebas transfer ini bisa menjadi peluang emas bagi banyak klub papan atas: Voetbalzone merangkum nama-nama yang paling menonjol.
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Sepuluh bintang dunia ini bisa ditonton secara gratis musim panas ini
- Getty Images Sport
Mohamed Salah (34)
Seorang pemain yang tak pernah diduga akan masuk dalam daftar ini pada tahun 2026: Salah. Di tengah masa perpanjangan kontrak menggiurkan selama dua tahun yang ia tandatangani bersama Liverpool musim panas lalu, ia telah menutup pintu di Anfield.
Alasan utamanya adalah keretakan serius dalam hubungannya dengan manajer Arne Slot, yang kini telah hengkang. Saat ini, Salah masih berlaga di Piala Dunia bersama Mesir, namun tampaknya ia akan menandatangani kontrak menggiurkan di Arab Saudi setelah turnamen tersebut. Klub mana yang akan menjadi tujuannya, masih menjadi pertanyaan.
- Getty Images Sport
Jadon Sancho (26)
Sancho pun pasti membayangkan musim panas yang berbeda beberapa tahun lalu. Sementara mantan rekan-rekan setimnya bersiap menghadapi babak perempat final Piala Dunia, pemain asal London ini justru sedang tanpa klub.
Bagi Sancho, hal ini bisa menjadi keuntungan karena ia masih bermain dalam 39 pertandingan resmi untuk Aston Villa musim lalu. Namun, statistiknya mengecewakan: satu gol dan tiga assist dalam 1.672 menit bermain.
Dusan Vlahovic (26)
Vlahovic, yang dulu sangat menjanjikan, adalah pemain paling berharga dalam daftar ini: Transfermarkt masih menilai striker tersebut senilai 35 juta euro.
Juventus sebelumnya masih berharap Vlahovic akan tetap bertahan, tetapi semua tanda kini mengarah pada kepindahannya. Pemain asal Serbia ini bahkan bersedia menerima peran sebagai penyerang cadangan, asalkan itu di klub papan atas Eropa.
- Getty Images Sport
John Stones (32)
Selama sepuluh tahun terakhir, Stones telah menjadi pemain setia Manchester City, namun cedera menjadi masalah yang terus-menerus menghantui pemain asal Inggris ini. Bek yang memiliki fisik kuat ini bahkan sempat mempertimbangkan untuk pensiun dari sepak bola, namun saat ini ia sedang berlaga bersama The Three Lions di Piala Dunia.
Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum jelas. Namun, Inter dikabarkan tertarik untuk merekrut Stones. Hingga saat ini, pemain yang telah 92 kali membela tim nasional Inggris ini belum pernah bermain di luar Inggris.
- Getty Images
Dani Carvajal (34)
Akhir dari sebuah era di Santiago Bernabéu: Carvajal telah meninggalkan Real Madrid. Pemain yang telah 52 kali membela tim nasional ini tidak dipanggil ke skuad Spanyol untuk Piala Dunia, sehingga ia dapat sepenuhnya fokus mencari klub baru. Riwayat kariernya tentu tidak perlu diragukan: kapten legendaris ini telah memenangkan Liga Champions sebanyak enam kali.
Klub mana pun yang berhasil merekrut Carvajal akan mendapatkan pemain dengan pengalaman yang sangat kaya dan mentalitas pemenang yang tak ternilai harganya. Kabarnya, ia ingin tetap bermain sepak bola di Eropa, meskipun ada minat dari Saudi Pro League.
- AFP
David Alaba (34)
Salah satu pemain bertahan terbaik di generasinya saat dalam kondisi prima, namun cedera terus menghantui Alaba sejak ia pindah dari Bayern München ke Real Madrid pada tahun 2021.
Meskipun mengalami masalah fisik, Alaba tidak kekurangan peminat. Dua raksasa Serie A, Juventus dan AC Milan, telah dikaitkan secara samar-samar dengan bek berkaki kiri ini.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka (31)
Meskipun Bayern München telah berusaha memperpanjang kontrak Goretzka, gelandang tersebut ingin merasakan bagaimana rasanya bermain di luar Bundesliga. Dengan rekam jejaknya, tak diragukan lagi banyak klub yang tertarik akan mengantre untuk mendapatkannya.
Kini, setelah Jerman tersingkir dari Piala Dunia, keputusan Goretzka semakin mendekat. Awal tahun ini, namanya dikaitkan dengan klub-klub papan atas Eropa seperti AC Milan dan Arsenal.
- Imago
Julian Brandt (30)
Nama Brandt sempat santer dibicarakan musim panas ini baik di Ajax maupun PSV, namun pemain asal Jerman itu dilaporkan menerima gaji sebesar 8 juta euro per tahun di Borussia Dortmund. Hal itu langsung membuat gelandang kreatif tersebut tidak mungkin direkrut oleh klub mana pun di Eredivisie.
Meskipun penampilannya tidak konsisten, Brandt pasti akan menarik banyak minat berkat musim terakhirnya di mana ia terlibat dalam lima belas gol. Di antaranya, Atlético Madrid terus memantau situasinya dengan cermat.
- Getty Images Sport
Yann Sommer (37)
Siapa lagi yang dikaitkan dengan Ajax adalah kiper asal Swiss, Sommer. Namun, klub asal Amsterdam tersebut tampaknya lebih memilih pemain berpengalaman lainnya, yaitu Marc-André ter Stegen.
Sommer mungkin masih akan berlabuh di Benelux, mengingat Club Brugge sedang berusaha merekrutnya. Klub papan atas Belgia tersebut melihat kiper berpengalaman ini sebagai potensi tambahan kekuatan untuk Liga Champions.
- AFP
Malang Sarr (27)
Mantan pemain Chelsea, Sarr, akan mencari tantangan baru setelah dua musim bersama Lens. Klub yang berhasil mendatangkan pemain asal Prancis ini akan mendapatkan keuntungan besar, mengingat menurut Transfermarkt, pemain kidal tersebut masih memiliki nilai pasar sebesar 20 juta euro.
Pada musim lalu, Sarr tampil sangat mengesankan, sehingga muncul pertanyaan klub mana saja yang akan mengincarnya. Ia tampaknya siap untuk naik ke level yang lebih tinggi.
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