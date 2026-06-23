Menurut laporan dari Bild, pihak klub asal Swabia tersebut sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek kiri Dortmund, Almugera Kabar. Pembicaraan awal antara klub dan sang pemain dilaporkan telah berlangsung.
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Sepertinya pembicaraan awal sudah berlangsung! Akankah VfB Stuttgart merekrut seorang pemain berbakat dari BVB?
VfB sedang mencari pemain cadangan untuk Maximilian Mittelstädt, yang menjadi pilihan utama, menjelang musim depan. Saat ini tidak ada pengganti yang memadai di skuad Stuttgart; sebagai gantinya, pelatih Sebastian Hoeneß biasanya beralih ke formasi tiga bek jika pemain berusia 29 tahun itu absen.
Kabar yang berusia 20 tahun berpotensi mengatasi masalah ini. Namun demikian, ekspektasi kedua klub terkait nilai transfer masih sangat jauh berbeda. Menurut kabar yang beredar, BVB meminta setidaknya lima juta euro untuk pemain yang dua kali membela timnas U-20 Jerman ini, namun angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh pihak Stuttgart.
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Apakah Kabar akan pindah ke Köln sebagai bagian dari pertukaran dengan El Mala?
Meskipun pemain berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta terbaik Jerman di posisinya, ia hampir tidak pernah mendapat kesempatan bermain di Dortmund selama ini. Di posisi bek kiri, persaingan sangat ketat dengan adanya Daniel Svensson dan Ramy Bensebaini; ditambah lagi, pada musim panas nanti, Kaua Prates yang baru berusia 17 tahun akan bergabung sebagai bek kiri tambahan ke dalam tim.
Oleh karena itu, baru-baru ini beredar rumor bahwa BVB mungkin akan menggunakan Kabar sebagai bagian dari pertukaran pemain untuk menekan biaya transfer pemain incaran mereka, Said El Mala. Namun, klubnya, 1. FC Köln, sama sekali tidak tertarik dengan usulan tersebut.
Secara keseluruhan, Kabar telah mencatatkan enam penampilan profesional bersama tim Schwarzgelben. Kontraknya di Dortmund masih berlaku hingga tahun 2028.