Meskipun pemain berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta terbaik Jerman di posisinya, ia hampir tidak pernah mendapat kesempatan bermain di Dortmund selama ini. Di posisi bek kiri, persaingan sangat ketat dengan adanya Daniel Svensson dan Ramy Bensebaini; ditambah lagi, pada musim panas nanti, Kaua Prates yang baru berusia 17 tahun akan bergabung sebagai bek kiri tambahan ke dalam tim.

Oleh karena itu, baru-baru ini beredar rumor bahwa BVB mungkin akan menggunakan Kabar sebagai bagian dari pertukaran pemain untuk menekan biaya transfer pemain incaran mereka, Said El Mala. Namun, klubnya, 1. FC Köln, sama sekali tidak tertarik dengan usulan tersebut.

Secara keseluruhan, Kabar telah mencatatkan enam penampilan profesional bersama tim Schwarzgelben. Kontraknya di Dortmund masih berlaku hingga tahun 2028.