"Seperti Melatih 'Bocil'!" - Xabi Alonso Terkejut Pemain Real Madrid Kesulitan Memahami Taktik

Meskipun akhir resmi masa jabatan Alonso di Madrid terjadi setelah kekalahan di Piala Super Spanyol, laporan yang muncul dari Spanyol menunjukkan bahwa sang manajer telah secara emosional meninggalkan klub beberapa bulan sebelumnya. Menurut Marca, "perceraian" antara mantan bos Bayer Leverkusen dan ruang ganti Los Blancos yang bertabur bintang sudah terlihat jelas pada awal November, tersembunyi di balik dinding kompleks pelatihan Valdebebas.

Ketegangan, yang telah memanas akibat benturan gaya dan kepribadian, akhirnya mencapai titik didih selama sesi latihan rutin. Di sinilah Alonso, yang biasanya tampak tenang di pinggir lapangan, meledak. Dihadapkan dengan skuad yang menurutnya mengabaikan instruksinya dan kurang intensitas yang dibutuhkan, ia melontarkan kalimat yang menusuk: "Saya tidak tahu saya akan melatih tim junior!"

Ini bukanlah, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa sumber, taktik motivasi standar atau ledakan emosi sesaat yang dirancang untuk memicu reaksi. Sebaliknya, itu digambarkan sebagai "teriakan keputusasaan," yang lahir dari kelelahan dan kebosanan. Alonso sudah lelah dengan ketidakdewasaan yang dirasakan dari para pemainnya, yang merespons dengan berbisik, sikap buruk, dan keengganan untuk menerima tuntutan tinggi dari filosofi kepelatihannya.