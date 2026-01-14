Getty Images Sport
"Seperti Melatih 'Bocil'!" - Xabi Alonso Terkejut Pemain Real Madrid Kesulitan Memahami Taktik
Ledakan emosi Xabi dalam latihan Madrid
Meskipun akhir resmi masa jabatan Alonso di Madrid terjadi setelah kekalahan di Piala Super Spanyol, laporan yang muncul dari Spanyol menunjukkan bahwa sang manajer telah secara emosional meninggalkan klub beberapa bulan sebelumnya. Menurut Marca, "perceraian" antara mantan bos Bayer Leverkusen dan ruang ganti Los Blancos yang bertabur bintang sudah terlihat jelas pada awal November, tersembunyi di balik dinding kompleks pelatihan Valdebebas.
Ketegangan, yang telah memanas akibat benturan gaya dan kepribadian, akhirnya mencapai titik didih selama sesi latihan rutin. Di sinilah Alonso, yang biasanya tampak tenang di pinggir lapangan, meledak. Dihadapkan dengan skuad yang menurutnya mengabaikan instruksinya dan kurang intensitas yang dibutuhkan, ia melontarkan kalimat yang menusuk: "Saya tidak tahu saya akan melatih tim junior!"
Ini bukanlah, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa sumber, taktik motivasi standar atau ledakan emosi sesaat yang dirancang untuk memicu reaksi. Sebaliknya, itu digambarkan sebagai "teriakan keputusasaan," yang lahir dari kelelahan dan kebosanan. Alonso sudah lelah dengan ketidakdewasaan yang dirasakan dari para pemainnya, yang merespons dengan berbisik, sikap buruk, dan keengganan untuk menerima tuntutan tinggi dari filosofi kepelatihannya.
Taktik berlebihan: Pemain merasa terbebani
Inti dari konflik tersebut adalah ketidaksepakatan mendasar tentang bagaimana tim harus mempersiapkan diri. Alonso, yang terkenal dengan pengaturan taktiknya yang teliti, tiba di Madrid dengan tekad untuk menerapkan sistem tekanan tinggi yang kompleks, mirip dengan sistem yang membawanya meraih gelar Bundesliga tanpa terkalahkan. Namun, skuad Real Madrid, yang terbiasa dengan gaya yang lebih cair dan tidak kaku di bawah Carlo Ancelotti, menolak metodenya.
Para pemain dilaporkan menganggap sesi latihan Alonso "terlalu memberatkan." Terdapat keluhan luas di ruang ganti mengenai "volume informasi yang berlebihan" yang diberikan kepada mereka setiap hari. Skuad merasa tercekik oleh tingkat detail dan koreksi yang terus-menerus, yang mereka anggap sebagai manajemen mikro yang tidak perlu.
Kekesalan ini meluas ke staf pelatih Alonso, khususnya asistennya Sebas Parrilla. Semangat berlebihan yang ditunjukkan oleh Alonso dan Parrilla dalam melatih instruksi taktis dan mengoreksi setiap kesalahan kecil semakin menjauhkan para pemain. Skuad menjadi tidak nyaman dengan begitu banyak suara yang meneriakkan perintah dan mengamati setiap gerakan, yang menyebabkan suasana harian yang canggung di mana kegembiraan latihan digantikan oleh gesekan dan kelelahan.
Alonso pada akhirnya menyerah
Dari sudut pandang Alonso, intensitas adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Sang manajer merasa sedang berjuang melawan waktu yang telah ditentukan. Setelah Piala Dunia Antarklub, skuad kembali hampir tanpa persiapan pramusim, sehingga Alonso tidak memiliki ruang gerak untuk menanamkan identitas sepakbolanya sebelum kompetisi dimulai.
Ia percaya ada masalah struktural signifikan yang perlu diperbaiki dan tim masih jauh dari level yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan gelar juara utama. Akibatnya, ia mencoba mempercepat proses pembelajaran, memanfaatkan setiap menit dari setiap sesi untuk menanamkan konsep-konsep baru ke dalam tim. Namun, urgensi ini bertentangan dengan skuad yang belum siap untuk dididik.
Ketidaksesuaian itu total: Alonso tidak senang dengan penerapan para pemain, dan para pemain tidak senang dengan intensitas Alonso. Mereka tidak berjalan di jalan yang sama, dan seiring dengan semakin sulitnya rutinitas harian, hubungan mereka pun hancur. Sang manajer merasa ia berurusan dengan perilaku "manja" - maka muncullah sindiran seperti anak-anak manja - sementara para pemain merasa diperlakukan seperti robot daripada atlet elite.
Arbeloa dihadapkan pada tantangan besar
Yang semakin memperparah keadaan adalah kehadiran Alvaro Arbeloa yang semakin meningkat. Jauh sebelum Alonso resmi dipecat, nama pelatih Real Madrid Castilla itu mulai beredar di ruang ganti tim utama sebagai solusi potensial.
Arbeloa telah menjadi pengamat tetap di sesi latihan tim utama, praktik standar bagi pelatih tim B, tetapi hal itu menjadi semakin penting ketika suasana memburuk. Entah klub secara halus menguji situasi atau para pemain hanya memperhatikan kehadirannya dan lebih menyukai potensi kepemimpinannya, sebuah "gemuruh" mulai terjadi. Skuad mulai memandang Arbeloa - mantan rekan setim dari banyak legenda klub dan sosok yang sangat tertanam dalam budaya klub - sebagai penawar bagi rezim kaku Alonso.
Pada saat krisis hasil pertandingan terjadi, fondasi sudah membusuk. Meskipun para pemain dilaporkan membuat kesepakatan untuk mencoba menyelamatkan situasi ketika hasil pertandingan memburuk, ikatan emosional dengan Alonso telah hancur tak dapat diperbaiki lagi.
