"Seperti Main Dengan 10 Pemain" - Legenda Liverpool Kritik Pedas Performa Mohamed Salah Musim Ini
Salah kesulitan menyamai performa musim lalu
Salah mencetak gol untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan akhir pekan lalu saat ia mencetak gol hiburan di menit-menit akhir dalam kekalahan 3-2 Liverpool dari Brentford. Gol tersebut merupakan gol ketiga pemain berusia 33 tahun itu musim ini, setelah sebelumnya mencetak enam gol dalam sembilan pertandingan pada musim 2024/25. Selain itu, Salah telah mencetak gol sebanyak yang ia cetak untuk Mesir di Liga Primer musim ini.
Pemain Mesir itu tidak tampil untuk The Reds pada pertengahan pekan ketika Liverpool tersingkir dari Piala Liga di tangan Crystal Palace. Arne Slot menurunkan kesebelasan yang minim pengalaman dalam kekalahan 3-0 dari The Eagles. Hasil ini berarti Liverpool telah kalah enam kali dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, kecuali kemenangan 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Liga Champions.
Salah tidak menjadi starter di pertandingan di Jerman, melainkan tampil dari bangku cadangan di akhir pertandingan, yang bisa dibilang merupakan penampilan terbaik Liverpool sejauh ini. Dan Heskey yakin bahwa sang penyerang sedang mengalami penurunan performa.
"Jika dia tidak mencetak gol, dia benar-benar tidak berkontribusi apa pun"
Dan ketika ditanya apakah Salah sedang tidak dalam performa terbaiknya atau sedang menurun, Heskey mengatakan kepada 10bet Casino: "Saya pikir keduanya. Ya, dia memang sedang tidak dalam performa terbaiknya, tetapi ada juga penurunan yang tak terelakkan seiring bertambahnya usia. Siapa pun yang berusia 30-an, Anda akan mulai melihat sedikit penurunan. Penurunannya tidak akan terlalu signifikan, karena dia sangat profesional, dan dia sangat memperhatikan dirinya sendiri. Saya pikir bagi saya, ini bukan hal baru. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini sudah berlangsung selama dua atau tiga musim."
"Ada beberapa pertandingan di mana dia sebagian besar tidak bermain bagus, tetapi dia mencetak gol dan kita mengabaikan penampilannya yang lain. Entah itu satu atau dua gol, penalti, atau tap-in di akhir pertandingan. Kita melupakan pertandingan karena gol itu. Sekarang, kita berada di posisi di mana untuk periode terakhir, dia belum mencetak gol, dan dia belum berkontribusi. Sekarang kita tuding dia, dan itu bukan fenomena baru."
"Mo, bagaimanapun, menarik. Dia salah satu pemain yang tidak ingin Anda gantikan, karena dia selalu menjadi ancaman terlepas dari performanya. Itulah masalahnya terkadang. Sulit bagi seorang manajer, karena Anda selalu ingin memainkan Mo Salah. Dia ancaman gol, tetapi jika dia tidak mencetak gol, dia bisa terlihat anonim, seperti Anda bermain dengan 10 orang."
- Getty Images Sport
"Mereka tidak boleh kalah lagi"
Heskey menambahkan bahwa penurunan performa The Reds harus dihentikan jika mereka ingin mempertahankan gelar Liga Primer mereka. Kekalahan dari Brentford akhir pekan lalu berarti Liverpool telah kalah dalam pertandingan liga musim ini sebanyak yang mereka alami musim lalu, dan penurunan performa tersebut membuat tim Merseyside itu kini tertinggal tujuh poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal.
"Tidak, mereka tidak boleh kalah lagi jika ingin memenangkan Liga Primer," jawab Heskey ketika ditanya apakah Liverpool boleh kalah lagi jika ingin mempertahankan gelar.
"Mereka tidak boleh terpuruk lebih jauh dari puncak klasemen. Arsenal harus menelan kekalahan sekarang, saya rasa. Namun, saya pikir semua tim yang bersaing akan kehilangan poin di beberapa titik, di sana-sini, tetapi tidak akan besar, jadi Liverpool tidak boleh terpeleset lagi."
Liverpool hadapi jadwal berat
Liverpool akan menghadapi serangkaian pertandingan berat saat mereka menyambut Aston Villa di Anfield, Minggu (2/11) dini hari WIB. Pasukan Slot kemudian akan menjamu Real Madrid di Liga Champions pekan depan sebelum bertandang ke Manchester City menjelang jeda internasional.
The Reds juga diperkirakan akan kehilangan Salah selama satu bulan karena dia akan memperkuat Mesir di AFCON. Turnamen ini, yang digelar di Maroko, berlangsung dari 21 Desember hingga 18 Januari.
