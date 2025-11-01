"Seperti Main Dengan 10 Pemain" - Legenda Liverpool Kritik Pedas Performa Mohamed Salah Musim Ini

Dan ketika ditanya apakah Salah sedang tidak dalam performa terbaiknya atau sedang menurun, Heskey mengatakan kepada 10bet Casino: "Saya pikir keduanya. Ya, dia memang sedang tidak dalam performa terbaiknya, tetapi ada juga penurunan yang tak terelakkan seiring bertambahnya usia. Siapa pun yang berusia 30-an, Anda akan mulai melihat sedikit penurunan. Penurunannya tidak akan terlalu signifikan, karena dia sangat profesional, dan dia sangat memperhatikan dirinya sendiri. Saya pikir bagi saya, ini bukan hal baru. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, ini sudah berlangsung selama dua atau tiga musim."

"Ada beberapa pertandingan di mana dia sebagian besar tidak bermain bagus, tetapi dia mencetak gol dan kita mengabaikan penampilannya yang lain. Entah itu satu atau dua gol, penalti, atau tap-in di akhir pertandingan. Kita melupakan pertandingan karena gol itu. Sekarang, kita berada di posisi di mana untuk periode terakhir, dia belum mencetak gol, dan dia belum berkontribusi. Sekarang kita tuding dia, dan itu bukan fenomena baru."

"Mo, bagaimanapun, menarik. Dia salah satu pemain yang tidak ingin Anda gantikan, karena dia selalu menjadi ancaman terlepas dari performanya. Itulah masalahnya terkadang. Sulit bagi seorang manajer, karena Anda selalu ingin memainkan Mo Salah. Dia ancaman gol, tetapi jika dia tidak mencetak gol, dia bisa terlihat anonim, seperti Anda bermain dengan 10 orang."