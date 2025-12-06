"Seperti Cristiano" - Xabi Alonso Dukung Kylian Mbappe Untuk Tiru Ronaldo & Pecahkan Rekor Di Real Madrid

Mbappe pernah mengungkapkan bahwa ia menganggap Ronaldo sebagai idolanya, bersama legenda Prancis Zinedine Zidane dan bahwa kedua pesepakbola ikonik tersebut menginspirasinya untuk bermain untuk Real Madrid. "Saya bermimpi bermain di sini setiap hari. Zidane adalah idola saya, saya memulai karena dia. Klub ini punya aura, klub terbaik di dunia. Sejak Cristiano datang, saya menonton setiap pertandingan; dia adalah idola saya yang lain. Saya bertemu Zidane di sini ketika saya berusia 13 tahun. Saya menghabiskan seminggu di Valdebebas dan hanya bisa berbicara dengan Zidane karena saya hanya bisa berbahasa Prancis. Ada kesempatan untuk tinggal, tetapi itu tidak mungkin karena keluarga saya. Saya tidak bisa datang sendiri," kata pemain Prancis itu awal tahun ini. Ia mewujudkan impiannya pindah ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2024 setelah meninggalkan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer.

Sekarang, setelah menghabiskan lebih dari satu musim di ibu kota Spanyol, Mbappe hampir memecahkan rekor klub yang luar biasa yang dicetak oleh Ronaldo pada tahun 2013. Bintang Portugal itu telah mencetak 59 gol di La Liga dalam satu tahun kalender. Pada tahun 2025, Mbappe telah mencetak 55 gol dan masih memiliki empat pertandingan tersisa.