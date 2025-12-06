Getty/GOAL
"Seperti Cristiano" - Xabi Alonso Dukung Kylian Mbappe Untuk Tiru Ronaldo & Pecahkan Rekor Di Real Madrid
Mbappe hampir memecahkan rekor Ronaldo
Mbappe pernah mengungkapkan bahwa ia menganggap Ronaldo sebagai idolanya, bersama legenda Prancis Zinedine Zidane dan bahwa kedua pesepakbola ikonik tersebut menginspirasinya untuk bermain untuk Real Madrid. "Saya bermimpi bermain di sini setiap hari. Zidane adalah idola saya, saya memulai karena dia. Klub ini punya aura, klub terbaik di dunia. Sejak Cristiano datang, saya menonton setiap pertandingan; dia adalah idola saya yang lain. Saya bertemu Zidane di sini ketika saya berusia 13 tahun. Saya menghabiskan seminggu di Valdebebas dan hanya bisa berbicara dengan Zidane karena saya hanya bisa berbahasa Prancis. Ada kesempatan untuk tinggal, tetapi itu tidak mungkin karena keluarga saya. Saya tidak bisa datang sendiri," kata pemain Prancis itu awal tahun ini. Ia mewujudkan impiannya pindah ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2024 setelah meninggalkan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer.
Sekarang, setelah menghabiskan lebih dari satu musim di ibu kota Spanyol, Mbappe hampir memecahkan rekor klub yang luar biasa yang dicetak oleh Ronaldo pada tahun 2013. Bintang Portugal itu telah mencetak 59 gol di La Liga dalam satu tahun kalender. Pada tahun 2025, Mbappe telah mencetak 55 gol dan masih memiliki empat pertandingan tersisa.
"Dia termasuk dalam segelintir yang terpilih"
Menjelang pertandingan melawan Celta Vigo, Alonso memuji kapten Prancis tersebut, dengan mengatakan: "Kylian sedang dalam perjalanan untuk mengukir sejarah di Real Madrid, sama seperti Cristiano. Dengan ambisinya, statistiknya... dia termasuk segelintir orang terpilih. Bekerja dengannya setiap hari sungguh luar biasa. Keinginannya untuk memengaruhi orang lain, energinya yang menular, adalah sesuatu yang ia miliki bersama Cristiano. Di situlah, saya melihat kesamaan."
Ia menambahkan: "Cristiano adalah Cristiano, dan Kylian adalah Kylian. Keduanya luar biasa. Kami sangat beruntung memiliki Kylian, dan kami harus memaksimalkannya."
Real Madrid alami krisis bek kanan
Pemain baru Trent Alexander-Arnold mengalami cedera paha saat melawan Athletic Bilbao pekan ini dan bisa absen hingga dua bulan. Mantan bek Liverpool itu sangat terpukul dengan cedera baru tersebut, menulis di Instagram: "Sangat kecewa dengan kekalahan ini. Waktunya memang menyakitkan, tetapi saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan lebih baik! Sampai jumpa di 2026, Madridistas."
Dengan Trent dan Dani Carvajal yang sama-sama cedera, Alonso mungkin harus memainkan Federico Valverde sebagai bek kanan darurat dalam beberapa pertandingan mendatang. Menanggapi situasi tersebut, Alonso berkata: "Kami harus mempertimbangkan keputusan yang akan kami ambil, tetapi ada pilihan lain. Federico selalu mengutamakan tim. Saya ingat pertandingan-pertandingan hebat yang ia mainkan melawan Barca dan Juve. Ia murah hati dan ingin membantu tim. Itu pertandingan yang bagus, lengkap dan performa yang luar biasa. Sekarang kami ingin konsisten. Kami harus berada di posisi yang kami butuhkan pada bulan April atau Mei."
Madrid ingin menggeser Barcelona di puncak La Liga
Real Madrid kini akan berupaya menstabilkan performa mereka saat memasuki periode krusial musim dingin, dengan Mbappe diperkirakan akan terus memikul tanggung jawab utama di lini serang. Pertandingan mendatang mereka mencakup tiga laga kandang, dan Alonso berharap meraih poin maksimal dari pertandingan-pertandingan tersebut. Dengan gol-golnya yang menjaga Madrid tetap kokoh dalam perburuan gelar, klub berharap tahun bersejarah Mbappe menjadi katalis untuk perjalanan yang lebih kuat menuju 2026.
