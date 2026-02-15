Goal.com
Sepatu Emas Eropa 2025-26: Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan persaingan untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa

Pertahanan Kylian Mbappe dalam perebutan Sepatu Emas Eropa sedang diuji oleh pemain seperti Harry Kane dan Erling Haaland.

Sepatu Emas Eropa tetap menjadi salah satu trofi individu paling prestisius dalam sepak bola, yang diberikan kepada penyerang paling produktif di liga domestik teratas Eropa.

Setiap musim membawa persaingan baru di antara penyerang elit yang secara konsisten mencetak jumlah gol yang luar biasa. Meskipun performa, kebugaran, dan dinamika tim tidak terhindarkan mengalami fluktuasi, beberapa nama telah menjadi pesaing tetap - penyerang yang kemampuan penyelesaian, pergerakan, dan konsistensinya memastikan mereka tetap menjadi pembicaraan setiap tahun.

Selama puluhan tahun, trofi ini didominasi oleh penyerang legendaris, mulai dari era rekor Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo hingga pemenang-pemenang terbaru yang mendefinisikan permainan modern. Edisi 2024-25 dimenangkan oleh Kylian Mbappé, whose kampanye mencetak gol yang memukau menegaskan statusnya sebagai salah satu mesin gol paling andal dalam olahraga ini, mengalahkan Salah untuk meraih kehormatan tersebut. Seiring berjalannya musim 2025-26, persaingan kembali menampilkan campuran antara bintang-bintang ternama dan penyerang elit yang sedang naik daun.

Sepatu Emas Eropa menggunakan sistem penilaian berimbang* berdasarkan tingkat kesulitan setiap liga domestik. Poin seorang pemain dihitung dengan mengalikan gol liga mereka dengan faktor yang ditetapkan untuk liga tersebut — 2,0 untuk liga teratas seperti Premier League, La Liga, dan Bundesliga, 1,5 untuk kompetisi tingkat menengah, dan 1,0 untuk liga tingkat bawah. Hal ini memastikan bahwa gol yang dicetak di liga yang lebih kompetitif memiliki nilai lebih besar dalam peringkat akhir.

Berikut adalah daftar calon teratas yang secara rutin memengaruhi persaingan untuk gelar pencetak gol terbanyak Eropa.

(*Kami hanya menyertakan pemain dari liga dengan peringkat 2.0)

    1Harry Kane | Bayern Munich | 26 gol

    Keunggulan Harry Kane sebagai pencetak gol dan pembuat peluang memastikan ia selalu berada di puncak klasemen pencetak gol liga. Ketepatan finishingnya, kemampuannya mencetak gol dari berbagai sudut di kotak penalti, dan pergerakan instingtifnya membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan dominan Bayern Munich.

    Dengan pengalamannya dan konsistensinya, Kane tetap menjadi salah satu penyerang paling andal di Eropa, mampu mencetak 25–30 gol liga dalam setiap musim.

    2Kylian Mbappe | Real Madrid | 23 goals

    Kylian Mbappé memiliki kombinasi unik antara kecepatan, kecerdasan, dan kemampuan finishing kelas atas yang membuatnya tetap berada di jajaran pencetak gol teratas setiap musim. Baik saat ditempatkan di tengah atau bergerak dari sisi kiri, ia secara konsisten menemukan cara untuk memanfaatkan celah pertahanan lawan.

    Bermain di tim Real Madrid yang berorientasi serangan semakin meningkatkan produktivitasnya, dan reputasinya dalam tampil gemilang di momen-momen krusial menjadikannya salah satu kandidat terkuat dalam daftar pencetak gol Eropa dalam jangka panjang.

    3Erling Haaland | Manchester City | 22 gol

    Erling Haaland dianggap sebagai tolok ukur bagi permainan penyerang tengah murni di Eropa. Perpaduan kecepatan ledak, dominasi fisik, dan penyelesaian yang klinis membuatnya menjadi ancaman konstan dalam setiap persaingan mencetak gol.

    Didukung oleh mesin pencipta peluang di Manchester City, Haaland secara rutin mencatatkan angka-angka luar biasa di kompetisi liga dan Eropa. Posisi strategisnya, mentalitas yang tak kenal lelah, dan kemampuannya untuk memanfaatkan bahkan peluang berkualitas rendah memastikan ia tetap menjadi favorit abadi untuk Sepatu Emas.

    4 Igor Thiago | Brentford | 17 goals

    Igor Thiago adalah penyerang yang memiliki postur tubuh yang kokoh dan energi yang tak kenal lelah, dengan gaya bermain agresif yang sangat cocok dengan pendekatan permainan cepat Brentford. Ia unggul dalam menekan lawan, mempertahankan bola, dan menyerang umpan silang, memberikan dirinya berbagai cara untuk mencetak gol.

    Kekuatan, kemampuan udara, dan ketenangan yang semakin membaik di depan gawang memungkinkan dia bersaing secara efektif di lingkungan yang menuntut di Premier League. Seiring dia terus memperbaiki kemampuan finishing-nya, Thiago memiliki semua yang dibutuhkan untuk menghasilkan musim-musim mencetak gol yang konsisten.

    5Vedat Muriqi | Mallorca | 15 gol

    Penyerang Kosovo, Vedat Muriqi, tampil mengesankan di Turki dan Italia sebelum pindah ke Mallorca pada musim 2021-22. Sejak itu, penyerang senior ini menjadi salah satu pencetak gol di La Liga.

    6Lautaro Martinez | Inter | 14 gol

    Inter talisman Lautaro Martinez secara rutin mencetak gol dalam jumlah dua digit untuk klubnya setiap musim, dan pemain internasional Argentina ini akan berusaha untuk melampaui rekor 12 gol Serie A yang dicetaknya musim lalu.

    7 Mason Greenwood | Marseille | 14 gol

    Mason Greenwood menawarkan kombinasi langka antara keahlian teknis, kreativitas, dan kemampuan finishing alami. Ia nyaman menendang dengan kedua kaki dan berbahaya dari berbagai posisi, membawa ketidakpastian dan gaya bermain yang menawan ke serangan Marseille.

    Kemampuannya untuk menciptakan peluang sendiri serta mengonversi peluang yang disediakan oleh rekan setimnya memastikan ia tetap menjadi ancaman gol yang konsisten di Ligue 1. Dengan kelincahan dan kecerdasan menyerangnya, Greenwood selalu mampu menghasilkan output gol yang tinggi sepanjang musim.

    8Luis Diaz | Bayern Munich | 13 gol

    Mantan penyerang Liverpool, Luis Diaz, langsung tampil impresif di Munich dan telah mengambil alih sebagian beban mencetak gol dari Harry Kane.

    9Antoine Semenyo | Manchester City | 13 gol

    Pemain internasional Ghana, Antoine Semenyo, telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia melanjutkan performa apiknya dari musim lalu pada musim 2025-26.

    10Ferran Torres | Barcelona | 12 gol

    Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Robert Lewandowski seolah-olah telah mengembalikan waktu, mencetak rata-rata gol per pertandingan yang mengesankan, yang menunjukkan betapa mematikannya dia musim ini.

    Namun demikian, Ferran Torres tidak berniat menyerah begitu saja atas posisinya di lini depan Barcelona. Pemain internasional Spanyol ini telah melesat ke dalam perbincangan pencetak gol di Eropa setelah mencetak hat-trick yang mematikan di babak pertama saat bertandang ke markas Real Betis, mengirimkan pesan yang jelas bahwa dia pantas berada di ujung tombak serangan Xavi.

    11Deniz Undav | Stuttgart | 12 gol

    Mantan striker Brighton, Deniz Undav, telah tampil gemilang sejak kembali ke Jerman dan terus menjadi aset penting bagi Stuttgart dalam serangan.

    12Joaquín Panichelli | Strasbourg | 12 gol

    Joaquín Panichelli telah dengan cepat berkembang menjadi salah satu penyerang paling menjanjikan di Ligue 1, menunjukkan kemampuan antisipasi yang luar biasa, penyelesaian yang tajam, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Pergerakannya di lini depan memungkinkan dia untuk memanfaatkan celah pertahanan lawan, sementara ketenangannya dalam situasi mencetak gol mencerminkan kedewasaan di luar usianya.

    Seiring Strasbourg terus memberikan platform bagi perkembangannya, Panichelli telah menempatkan dirinya sebagai penyerang muda yang berpotensi mencetak jumlah gol yang menonjol sepanjang musim.

    13Ante Budimir | Osasuna | 11 gol

    Striker veteran Kroasia, Ante Budimir, sedang menikmati kebangkitan kariernya di Osasuna dan ia terus mempertahankan performa gemilangnya dari musim lalu.

    14Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 11 gol

    Setelah awalnya menggebrak Bundesliga bersama Stuttgart, Serhou Guirassy pindah ke Borussia Dortmund dan terus mencetak gol.

    15Esteban Lepaul | Rennes | 11 gol

    Setelah tampil mengesankan bersama Angers, Esteban Lepaul berhasil pindah ke Rennes dan saat ini sedang menikmati salah satu musim terbaik dalam kariernya.

