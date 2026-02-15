Sepatu Emas Eropa 2025-26: Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan persaingan untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa

Sepatu Emas Eropa tetap menjadi salah satu trofi individu paling prestisius dalam sepak bola, yang diberikan kepada penyerang paling produktif di liga domestik teratas Eropa.

Setiap musim membawa persaingan baru di antara penyerang elit yang secara konsisten mencetak jumlah gol yang luar biasa. Meskipun performa, kebugaran, dan dinamika tim tidak terhindarkan mengalami fluktuasi, beberapa nama telah menjadi pesaing tetap - penyerang yang kemampuan penyelesaian, pergerakan, dan konsistensinya memastikan mereka tetap menjadi pembicaraan setiap tahun.

Selama puluhan tahun, trofi ini didominasi oleh penyerang legendaris, mulai dari era rekor Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo hingga pemenang-pemenang terbaru yang mendefinisikan permainan modern. Edisi 2024-25 dimenangkan oleh Kylian Mbappé, whose kampanye mencetak gol yang memukau menegaskan statusnya sebagai salah satu mesin gol paling andal dalam olahraga ini, mengalahkan Salah untuk meraih kehormatan tersebut. Seiring berjalannya musim 2025-26, persaingan kembali menampilkan campuran antara bintang-bintang ternama dan penyerang elit yang sedang naik daun.

Sepatu Emas Eropa menggunakan sistem penilaian berimbang* berdasarkan tingkat kesulitan setiap liga domestik. Poin seorang pemain dihitung dengan mengalikan gol liga mereka dengan faktor yang ditetapkan untuk liga tersebut — 2,0 untuk liga teratas seperti Premier League, La Liga, dan Bundesliga, 1,5 untuk kompetisi tingkat menengah, dan 1,0 untuk liga tingkat bawah. Hal ini memastikan bahwa gol yang dicetak di liga yang lebih kompetitif memiliki nilai lebih besar dalam peringkat akhir.

Berikut adalah daftar calon teratas yang secara rutin memengaruhi persaingan untuk gelar pencetak gol terbanyak Eropa.

(*Kami hanya menyertakan pemain dari liga dengan peringkat 2.0)